Марина проводит ещё 3 экскурсии

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Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду

Марина
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Марина – ваш гид
На миг почувствовать себя важной особой, прогуливаясь между идеально стриженными кустами до экстравагантной парадной замка — легко! Вас восхитят безупречные парковые ландшафты и роскошные залы дворца.

А я расскажу самое интересное о летней резиденции Штернбергов и об уникальной живописи.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча замок Троя
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Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя

Что вас ожидает

История резиденции
Гуляя по великолепному саду, вы перенесётесь в прошлое замка: я расскажу о том, кто его проектировал и строил, о приглашенных скульпторах, а также о первом владельце — графе Вацлаве Войтехе Штернберге. В парке вас ждёт восхитительный ландшафт в стиле французского барокко, фонтаны со скульптурами древнегреческих богов и вид на Пражский град — резиденцию чешских правителей. Мы поговорим о виноградниках, которые заложил граф Штернберг, и часовне св. Клары, дойдем до Парадной лестницы, украшенной фигурами античных богов и обсудим любимые мифы династии Габсбургов.

Шаг в роскошь
В Тройском замке — венце чешского барокко — вы рассмотрите роскошную фреску на стенах и сводчатых потолках, большая часть которых поддерживает античную тему Парадной лестницы. Я проведу вас по главному залу, которому по воплощению нет равных в средней Европе. А вы оцените его неповторимость: под разным углом зрения помещение меняет форму и вид. Пышная живопись, королевское убранство, монументальные скульптуры — всё это вы детально рассмотрите, запечатлеете на память, а после зададите мне любые вопросы.

По желанию после прогулки вы можете посетить Ботанический сад и зоопарк.

Организационные детали

  • Замок открыт с апреля по ноябрь.
  • Дополнительные расходы:
    — Билеты в замок (120 крон/взрослый, 60 крон/детский, 250 крон/семейный).
    — Билеты в зоопарк (200 крон/взрослый, 150 крон/детский, 600 крон/семейный — 2 взрослых + 2 ребенка 3-15 лет, дети до 3 лет — бесплатно).
    — Билеты в Ботанический сад (от 100 крон/взрослый, 45 крон/детский — 3-15 лет, 250 крон/семейный, дети до 3 лет бесплатно).
  • До замка Троя вы добираетесь самостоятельно.
  • Из-за проведения частных мероприятий в замок можно попасть не всегда. Подробнее узнавайте в переписке.
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя
Изысканная Прага: замок Троя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура замок Троя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
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