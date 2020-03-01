Марина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История резиденции

Гуляя по великолепному саду, вы перенесётесь в прошлое замка: я расскажу о том, кто его проектировал и строил, о приглашенных скульпторах, а также о первом владельце — графе Вацлаве Войтехе Штернберге. В парке вас ждёт восхитительный ландшафт в стиле французского барокко, фонтаны со скульптурами древнегреческих богов и вид на Пражский град — резиденцию чешских правителей. Мы поговорим о виноградниках, которые заложил граф Штернберг, и часовне св. Клары, дойдем до Парадной лестницы, украшенной фигурами античных богов и обсудим любимые мифы династии Габсбургов.

Шаг в роскошь

В Тройском замке — венце чешского барокко — вы рассмотрите роскошную фреску на стенах и сводчатых потолках, большая часть которых поддерживает античную тему Парадной лестницы. Я проведу вас по главному залу, которому по воплощению нет равных в средней Европе. А вы оцените его неповторимость: под разным углом зрения помещение меняет форму и вид. Пышная живопись, королевское убранство, монументальные скульптуры — всё это вы детально рассмотрите, запечатлеете на память, а после зададите мне любые вопросы.

По желанию после прогулки вы можете посетить Ботанический сад и зоопарк.