Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов

Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги

«А ещё я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах»