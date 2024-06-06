Экскурсии по паркам Праги

Найдено 19 экскурсий в категории «Парки» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
«А ещё я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами»
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
«Чешский Крумлов — это средневековые улицы, замковые парки и торжественные дворы, по которым ходили сказочник Андерсон, алхимик Келли и астроном Галилей»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А чтобы прочувствовать дух города и его атмосферу, мы свернём с главных дорог и пройдём по узким мощёным улочкам, заглянем во дворики, парки и пассажи, где вам откроется настоящая Прага»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
«А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы»
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
50 за всё до 10 чел.
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Живописный парк и миниатюрная площадь ждут вас на этом острове»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
Вышеград - пражское место силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
«Мы прогуляемся по тихим зеленым паркам, встречая на пути скульптуры героев чешских мифов и легенд»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
«Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Прага: «Terra Incognita»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«А ещё, всё это — необычные сегодня для столичного города тихие кварталы, за высокими стенами спрятанные парки, спуски и подъемы и даже свой, кстати, первый городской и университетский Ботанический сад»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
«Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
157 за всё до 6 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
«Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.
Прага с высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
«Парк Летна, который пользуется небывалой популярностью у пражских любителей экстрима»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сладкая жизнь Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«На прогулке вы познакомитесь с «живым» городом: пройдете по уютным улочкам Праги и заглянете во францисканский парк, окажетесь в храме Девы Марии Снежной, где толстые средневековые стены уберегут от городского шума»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 за всё до 4 чел.
Изысканная Прага: замок Троя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
«В парке вас ждёт восхитительный ландшафт в стиле французского барокко, фонтаны со скульптурами древнегреческих богов и вид на Пражский град — резиденцию чешских правителей»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
118 за всё до 6 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
«Погуляете по паркам с павлинами и полюбуетесь рекой Влатва»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Побываете в уютном парке с действующим монастырём и средневековым костёлом и узнаете о каверзах чешского языка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • E
    Elena
    8 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
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    на свои вопросы - это идеальное попадание! И все это с 2 детьми дошкольного возраста - это просто находка! Очень рекомендуем!

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Получили массу положительных впечатлений! Евгений - мастер своего дела!!! Все продумано и организовано на 5 с плюсом! Рекомендую однозначно!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • V
    Vladimir
    23 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
  • Г
    Геннадий
    17 апреля 2024
    Весь Пражский Град
    Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
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    бизнес модель - содрать с клиента 3 шкуры один раз, а потом вам уже не важно, что о вас думают ваши клиенты!!! Сразу после Праги был в Дрездене и заказывал гида уже через другие сайты. Обязательно разошлю всем своим друзьям свой отзыв, чтобы не пользовались вашими услугами.

  • Ю
    Юрий
    6 апреля 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
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