1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
«А ещё я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами»
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
«Чешский Крумлов — это средневековые улицы, замковые парки и торжественные дворы, по которым ходили сказочник Андерсон, алхимик Келли и астроном Галилей»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
«Отдохнем, попьем кофе или пива и продолжим прогулку по свежему воздуху, по садам и паркам Пражского Града»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А чтобы прочувствовать дух города и его атмосферу, мы свернём с главных дорог и пройдём по узким мощёным улочкам, заглянем во дворики, парки и пассажи, где вам откроется настоящая Прага»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
«А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы»
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
€50 за всё до 10 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Живописный парк и миниатюрная площадь ждут вас на этом острове»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
«Мы прогуляемся по тихим зеленым паркам, встречая на пути скульптуры героев чешских мифов и легенд»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Вы сможете заглянуть на Королевские виноградники Карла IV или выпить кофе в Риегровых садах, съездить в район Горни Почернице на аутентичную чешскую пивоварню или на холм Витков и в парк Стромовка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
«Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«А ещё, всё это — необычные сегодня для столичного города тихие кварталы, за высокими стенами спрятанные парки, спуски и подъемы и даже свой, кстати, первый городской и университетский Ботанический сад»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Четыре города пражских
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги
Начало: Рецепция отеля
«Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€157 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
«Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«Из шумного города вы переместитесь в тишину и прохладу лесных тропинок Петршина, прогуляетесь по его паркам и розарию, полюбуетесь архитектурой дворца Кинских и костела святого Лаврентия»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€28 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
«Парк Летна, который пользуется небывалой популярностью у пражских любителей экстрима»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая жизнь Праги
Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни
«На прогулке вы познакомитесь с «живым» городом: пройдете по уютным улочкам Праги и заглянете во францисканский парк, окажетесь в храме Девы Марии Снежной, где толстые средневековые стены уберегут от городского шума»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Изысканная Прага: замок Троя
Восхититься фресками пражского Версаля, раскрыть прошлое элегантного дворца и погулять по саду
Начало: Замок Троя
«В парке вас ждёт восхитительный ландшафт в стиле французского барокко, фонтаны со скульптурами древнегреческих богов и вид на Пражский град — резиденцию чешских правителей»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
«Погуляете по паркам с павлинами и полюбуетесь рекой Влатва»
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
«Побываете в уютном парке с действующим монастырём и средневековым костёлом и узнаете о каверзах чешского языка»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООразали6 июня 2024Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- EElena8 мая 2024Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
- ССветлана2 мая 2024Получили массу положительных впечатлений! Евгений - мастер своего дела!!! Все продумано и организовано на 5 с плюсом! Рекомендую однозначно!
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ААндрей1 мая 2024Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
- VVladimir23 апреля 2024Интересная и хорошо спланированная экскурсия, остались очень довольны!
- ГГеннадий17 апреля 2024Экскурсия понравилась, гид умничка. Но… ТРИПСТЕР - вы шкуродёры!!! Забирать 35% (53 евро) комиссии от общей стоимости экскурсии (150 евро) это верх наглости!!! Ваша
- ЮЮрий6 апреля 2024Пешеходная прогулка по Праге с Еленой прошла легко и приятно. Нам понравился маршрут, составленный гидом, знания Елены про Прагу и ее историю и культуру, и позитивное настроение на экскурсии:)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Парки»
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