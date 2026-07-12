4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы изучить Прагу за два дня, нужно точно знать, куда идти.
Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал.
А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.
Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал.
А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.
Описание экскурсии
Прогулка по холмам
- Мы встретимся на станции метро Вышеград и отправимся в бывшую королевскую цитадель, где полюбуемся городом с высоты и залезем внутрь крепостных стен, чтобы обнаружить оригиналы скульптур Карлова моста.
- Побродим по кладбищу чешских знаменитостей, заглянем в костёл, расписанный учениками Альфонса Мухи, и обойдем по кругу Чертову щепоть. Спустившись к набережной, можем покормить лебедей и пообедать на корабле
- После в программе самая живописная и уютная часть Градчан: районы Погоржелец и Новый Свет
- Обычно я стараюсь обходить Пражский Град стороной из-за толп туристов и длинной очереди на входе, но, если захотите, зайдем и туда
Пражские хроники
Я расскажу, кто и в каком порядке правил Прагой и почему короли переносили резиденцию с берега на берег. Вы узнаете, как были устроены крепости, была ли польза от толстых стен и почему скульптуры хранят под землей. Услышите чешские мифы и попытаетесь угадать, что из этого могло быть правдой; увидите где жили алхимики и где местные жители предпочитают устраивать пикники.
Организационные детали
- Стоит предусмотреть дополнительные расходы на перекус
- Экскурсия пешеходная — пожалуйста, выбирайте удобную обувь
- Для полноценного знакомства с городом рекомендую мою экскурсию первого дня
- При утреннем старте мы можем прерваться днём на обед, чтобы вернуться в Градчаны уже вечером, при свете фонарей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Вышеград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1687 туристов
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы провели в обществе Дениса два весьма насыщенных дня, открывая для себя Прагу не среди туристических толп, а будто лично сами: трое нас и эрудированный, спокойный, ироничный гид, выверивший свои
+12
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М
Первый раз в Праге Прямо перед поездкой муж вывехнул колено. Очень волновались. Но с Денисом оказалось легко. Он тут же адаптировал скорость и маршрут. Очень увлекательно и легко подавал информацию. Прага покарила. Денис однозначно профессионал своего дела. Очень рекомендуем.
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И
Великолепный гид Денис в Праге! Хочу выразить огромную благодарность Денису за потрясающую экскурсию. Это невероятно интеллектуальный, пунктуальный и деликатный профессионал. Он прекрасно знает историю города и делится уникальными, неизвестными фактами. Денис очень гибко подстраивается под желания клиента, а еще он посоветовал нам отличные местные рестораны и бары, за что ему отдельное спасибо! Настоятельно рекомендую!
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Денис очень увлекательно рассказывает о Праге и об истории города.
Может подсказать где вкусная кухня, куда еще можно пойти в Праге и в Чехии вообще.
Рекоммендую как интересного и знающего экскурсовода.
Может подсказать где вкусная кухня, куда еще можно пойти в Праге и в Чехии вообще.
Рекоммендую как интересного и знающего экскурсовода.
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К
Очень понравилось. Всем рекомендую.
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В
Мы провели в компании Дениса два замечательных дня в Праге. Первый день мы гуляли по Старому месту и Кварталу Йезефов, второй день экскурсии мы посетили Вышеград и Градчаны. Это была
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