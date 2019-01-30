4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны

Денис
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Денис – ваш гид
Чтобы изучить Прагу за два дня, нужно точно знать, куда идти.

Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал.

А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Второй день в Праге
Второй день в Праге

Что вас ожидает

Прогулка по холмам
Мы встретимся у вашего отеля и отправимся на метро в Вышеград, бывшую королевскую цитадель. С высоты полюбуемся на город с высоты и залезем внутрь крепостных стен, чтобы обнаружить оригиналы скульптур Карлова моста.
Побродим по кладбищу чешских знаменитостей, зайдем в костел, расписанный учениками Альфонса Мухи, и недоверчиво обойдем по кругу Чертову щепоть. Спустившись к набережной, можем покормить лебедей и пообедать на корабле.
После в программе холм Петршин, куда нас отвезет фуникулер. Вы прогуляетесь по яблоневому саду, увидите обсерваторию и вольную копию Эйфелевой башни. Недалеко находится Страховский монастырь — предлагаю осмотреть его старинную библиотеку.
Другие детали маршрута пока оставлю в секрете, но обещаю: до до главной чешской гордости — собора святого Витта и до любимой всеми Златой Улочки — дойдем обязательно.

Пражские хроники
Я расскажу, кто и в каком порядке правил Прагой и почему короли переносили резиденцию с берега на берег. Вы узнаете, чем сегодня занимаются монахи и как выглядели книги X века; как были устроены крепости и была ли польза от толстых стен. Услышите чешские мифы и попытаетесь угадать, что из этого могло быть правдой; разведаете, кто на самом деле жил в маленьких цветных домах «алхимиков», кто дарил чучела выдуманных животных Рудольфу II и где местные жители предпочитают устраивать пикники.

Организационные детали

  • Стоит предусмотреть дополнительные расходы на перекус.
  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Для полноценного знакомства с городом рекомендую мою экскурсию первого дня
Второй день в Праге
Второй день в Праге
Второй день в Праге
Второй день в Праге
Второй день в Праге
Второй день в Праге
Второй день в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2019
Нам все понравилось . Единственное, что хотелось бы ,,что бы Денис говорил громче . Т.к плохо слышно и приходится прислушиваться
10 июля 2017
Мы провели в компании Дениса два замечательных дня в Праге. Первый день мы гуляли по Старому месту и Кварталу Йезефов, второй день экскурсии мы посетили Вышеград и Градчаны. Это была моя вторая поездка в Прагу, а у моих друзей первый визит. Все узнали очень много нового и интересного. Денис прекрасно отработал предлагаемый маршрут и материал, показал очень много интересных мест скрытых от глаз туриста. Готов ответить на любой вопрос. Очень рекомендую воспользоваться услугами этого гида, прекрасное соотношение цены и качества, индивидуальный подход.
27 декабря 2016
Экскурсия была увлекательной и интересной .Узнали много нового о Праге и Чехии.
Денис корректный и ненавязчивый экскурсовод с огромным багажом знаний .
Екатерина
27 апреля 2015
Общение с Денисом было интересным и доставило нам удовольствие. Детально продуманная программа дня, исчерпывающая информация, а так же развернутые ответы на все наши вопросы, такт экскурсовода и его прекрасная эрудиция сделали прогулку по городу незабываемой. Смело рекомендуем всем желающим провести день в Праге полезно и приятно.

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