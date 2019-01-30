4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по холмам

Мы встретимся у вашего отеля и отправимся на метро в Вышеград, бывшую королевскую цитадель. С высоты полюбуемся на город с высоты и залезем внутрь крепостных стен, чтобы обнаружить оригиналы скульптур Карлова моста.

Побродим по кладбищу чешских знаменитостей, зайдем в костел, расписанный учениками Альфонса Мухи, и недоверчиво обойдем по кругу Чертову щепоть. Спустившись к набережной, можем покормить лебедей и пообедать на корабле.

После в программе холм Петршин, куда нас отвезет фуникулер. Вы прогуляетесь по яблоневому саду, увидите обсерваторию и вольную копию Эйфелевой башни. Недалеко находится Страховский монастырь — предлагаю осмотреть его старинную библиотеку.

Другие детали маршрута пока оставлю в секрете, но обещаю: до до главной чешской гордости — собора святого Витта и до любимой всеми Златой Улочки — дойдем обязательно.

Пражские хроники

Я расскажу, кто и в каком порядке правил Прагой и почему короли переносили резиденцию с берега на берег. Вы узнаете, чем сегодня занимаются монахи и как выглядели книги X века; как были устроены крепости и была ли польза от толстых стен. Услышите чешские мифы и попытаетесь угадать, что из этого могло быть правдой; разведаете, кто на самом деле жил в маленьких цветных домах «алхимиков», кто дарил чучела выдуманных животных Рудольфу II и где местные жители предпочитают устраивать пикники.