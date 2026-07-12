4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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маршруты так, чтобы приятная камерная прогулка как можно меньше соприкасалась с заезженными шаблонными "маст си". По-настоящему хорошо делает своё дело тот, кто его любит, а Денису явно доставляло удовольствие делиться с нами собственными открытиями, сопоставлениями и находками, подводить к шедевру с определённого ракурса - в то же время легко обобщая и элегантно проводя параллели.

Мы выбрали долгие пешие прогулки и не пожалели: в спокойном ритме, пару раз присаживаясь в приятных местах на кофе или горячий шоколад, мы не чувствовали ни физической усталости, ни перегруженности информацией. Всё было в меру: насыщенно, но ненатужно, в хорошем ритме, но без спешки. Баланс во всём - плод большого опыта и высокого профессионализма.

Благодарим Дениса и горячо рекомендуем. Спасибо!