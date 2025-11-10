Мои заказы

Предлагаю совершить увлекательную совместную прогулку в Праге по красивейшим улицам Нового города, романтичным местам Старого города, Карловому мосту, Пражскому граду, садам и паркам.

Гуляя по булыжным мостовым Праги мы окунемся в атмосферу средневековья с цоканьем лошадиных копыт, звоном колоколов и шумом многоликой восторженной толпы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Первое впечатление — самое важное!

«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» — слова, которые мы можем применить и к путешествиям. Ваша первая встреча с городом, в который вы попали, может стать незабываемой!

Добро пожаловать в Прагу

Приглашаю вас в удивительную Прагу — город-сказку! Начните свое путешествие с обзорной экскурсии, чтобы окунуться в его атмосферу и понять, как живет этот потрясающий город. Обзорная экскурсия — это идеальный старт для любого путешествия.

Почему стоит выбрать обзорную экскурсию?

  • Вы познакомитесь с историей и географией города.
  • Увидите основные достопримечательности за короткое время.
  • Создадите правильное первое впечатление о Праге.

Увлекательная прогулка по Праге

Предлагаю вам совершить захватывающую прогулку по живописным улицам Нового города, романтичным местам Старого города, Карловому мосту и Пражскому граду. Мы также посетим красивые сады и парки.

Создайте свои воспоминания

Прогуливаясь по булыжным мостовым, вы ощутите атмосферу средневековья: звуки лошадиных копыт, звон колоколов и радостный гул толпы. Каждый красочный фасад старинного дома может рассказать свою уникальную историю, полную тайн и секретов.

Незабываемые моменты

На нашем пути встретятся тихие улочки, освещенные газовыми фонарями, которые перенесут вас в мир мистических историй. Ваши фотографии станут прекрасным доказательством этих незабываемых прогулок!

Куда без угощений?

Конечно, какая же прогулка обходится без ароматного пива или горячего вина? Это — истинное первое впечатление о Праге!

В заключение

Несколько часов обзорной экскурсии пройдут незаметно, оставив только положительные эмоции и яркие впечатления. Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника Св. Вацлаву на коне
Завершение: Староместкая площадь, Пражские Куранты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

