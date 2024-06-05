🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00 € 135 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 51 отзыв Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном € 288 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе Начало: Метро Площадь Республики € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой Начало: В районе Страговского монастыря € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги Начало: На трамвайной остановке Pohořelec Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия € 215 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии € 87 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов Начало: В районе метро Muzeum € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Такая разная Прага Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа Начало: Градчаны 70 € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Прага глазами инквизитора Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах Начало: На Старогородской площади € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Большое знакомство с Прагой Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории Начало: ваш отель € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Мала-Страна: секреты пражских алхимиков Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии Начало: в районе Малая сторона Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 360 отзывов Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную Начало: Рецепция вашего отеля Расписание: Ежедневно € 100 за всё до 50 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 167 отзывов Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 50 за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 62 отзыва Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Начало: Староместская площадь Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00 € 48 за человека

Круиз 1 час 19 отзывов Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко Начало: Краковска 21 Расписание: Ежедневно € 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 289 отзывов Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker Расписание: Ежедневно в 20:00 € 25 за человека

Круиз 1 час 5 отзывов Часовой панорамный круиз по Влтаве Начало: Краковска 21 Расписание: Ежедневно € 15 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Прага с высоты Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории Начало: У вашего отеля € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Добро пожаловать в Прагу Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии € 125 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пражский Град и Мала Страна Начало: Отель € 80 за всё до 5 чел.