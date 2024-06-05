1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€20 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пражский Град и Мала Страна
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: в районе Королевского сада
Сегодня в 09:30
10 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ССветлана29 мая 2024От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
- ЕЕлена28 мая 2024Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пражский Град»
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