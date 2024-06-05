🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 37 отзывов Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги € 70 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00 € 135 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи Начало: На площади Крестоносцев € 38 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас Начало: В районе выхода метро «Museum» 100 € 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия € 215 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии € 87 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Экспресс-фотосессия в сердце Праги Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов Начало: В районе метро Muzeum € 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По следам крестоносцев в Праге Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города Начало: На Малостранской площади Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 € 49 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов История и тайны трёх Праг: экскурсия по средневековым районам Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Национального музея € 98 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Мистическая прогулка с Чёрным Монахом Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке € 100 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Прага глазами инквизитора Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах Начало: На Старогородской площади € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Влюбиться в Прагу за 2 часа Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади € 91 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Большое знакомство с Прагой Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории Начало: ваш отель € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прага: коротко о главном Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Прага: Старый Город и Новый Город Знакомство с историей и архитектурой двух районов Начало: на Вацлавской площади € 130 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 81 отзыв Четыре города пражских Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны - прогулка по историческим составляющим Великой Праги Начало: Рецепция отеля € 157 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет € 95 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 360 отзывов Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 167 отзывов Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Места силы в Праге. Карлов мост Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek Расписание: по договоренности € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Добро пожаловать в Прагу Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии € 125 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа CITY TOUR по Праге с машиной Начало: От Вашего отеля Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера от € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 2.5 часа Прага: истории любви Пройтись по городу, полному сильных чувств Начало: В районе Пражского Града 98 € 79 за всё до 5 чел.