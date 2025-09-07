Я хочу показать вам «романтическую Прагу».
В ходе этой экскурсии вы не только полюбуетесь прекрасными панорамами города, но и увидите не совсем обычную Прагу, которая сохранила своё очарование, а также известные романтические места и услышите легенды, интересные жизненные истории, связанные с этими местами.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
- Какая она, прекрасная Прага?
- «Злата», стобашенная, историческая, мистическая!
- Где в Праге находится пражский «Монмартр», в котором проживало и проживает сколько художников, режиссёров, сценаристов и людей творческих профессий, сколько не видел сам парижский Монмартр.
- Какая улочка в своё время была похожа на улочку в Неаполе.
- Где и почему практически все дома назывались «золотыми» • Где жил человек почти трёхметрового роста и зачем он продал свой скелет.
- Где жил известный астроном, алхимик и астролог и почему оттуда он уехал.
- Где жил сын императора и где жил брат известного архитектора.
Вы узнаете:.
- Кто приложил руку к началу войны со Швецией в Праге. Услышите любовные истории с хорошим концом и не очень… Потом мы переместимся в другую историческую часть Праги с великолепными панорамами на Малу страну и правый берег Праги. Спустимся на Малу страну по одной из самых ярких и популярных улочек Праге, где почти каждый дом может о себе что-то интересное рассказать. Вы узнаете:.
- Где жил всемирно известный писатель.
- Где Джакома Казанова встретился с Амадеем Моцартом и чем это закончилось.
- Где жила жена оскароносного режиссёра Милоша Формана.
- Где снимался фильм « Амадей».
- Как небедная вдова стала миллионершей и какова её дальнейшая судьба.
- Как защититься от пожара и др. Спустимся по «волшебной» лестнице на романтический остров и познакомимся с рыцарем, которому посвятила свои стихи одна очень романтичная поэтесса, и пройдёмся по самому известному и романтичному мосту в Праге — загадаем там желание!
Ежедневно с 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский Монмартр
- Пражский Град
- Необычная улица
- Романтический остров
- Карлов мост
- Потрясающие панорамы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка трамвая 23, 22 Brusnice
Завершение: Остров Кампа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
