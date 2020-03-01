Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Первая древнейшая

Почти весь маршрут нашей экскурсии пройдет по местам, где раньше можно было легко найти развлечение на ночь. Я открою вам секреты зданий с благочестивой в глазах туристов репутацией. Недалеко от Староместской площади вы увидите дом, куда заглядывала в поисках телесной любви творческая интеллигенция. В купеческом дворе Унгельт мы найдем, где располагался самый популярный почасовой отель и где ожидали клиентов «непорочные» создания — наивные деревенские девушки, приехавшие покорять столицу. А в Еврейском квартале вы узнаете, что помогало «обрести покой вечно скулящей плоти» Франца Кафки и как писатель отмаливал сей грех.

То, что вечно под луной

Во время прогулки вы не раз отметите, насколько неизменна порочная сторона человечества. Мы пройдемся по Новому городу и поговорим о том, как сегодня обстоят дела в сфере сексуальных услуг. Я расскажу, зачем и куда и возлагают цветы проститутки, а также где обитают девицы легкого поведения. Вы узнаете об особенностях национального секса и о том, почему в Чехии столь популярны фильмы с «перчинкой». А еще я объясню, какая связь между первым эротическим кино и мобильной связью и поделюсь множеством других сочных историй Праги.