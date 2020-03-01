Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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О пикантном прошлом города, любовных утехах знаменитых жителей и современных ночных развлечениях

Наталья
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Наталья – ваш гид
Эта экскурсия откроет вам Прагу с неожиданной стороны.

Мы прогуляемся по улицам, где в прошлом легко было найти компанию для романтического вечера.

Вы услышите скандальные истории и узнаете о легендарных публичных домах.

Я также расскажу, как развивалась эта индустрия и как сегодня отдыхают взрослые чехи.
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у метро Muzeum
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Прага для взрослых
Прага для взрослых

Что вас ожидает

Первая древнейшая
Почти весь маршрут нашей экскурсии пройдет по местам, где раньше можно было легко найти развлечение на ночь. Я открою вам секреты зданий с благочестивой в глазах туристов репутацией. Недалеко от Староместской площади вы увидите дом, куда заглядывала в поисках телесной любви творческая интеллигенция. В купеческом дворе Унгельт мы найдем, где располагался самый популярный почасовой отель и где ожидали клиентов «непорочные» создания — наивные деревенские девушки, приехавшие покорять столицу. А в Еврейском квартале вы узнаете, что помогало «обрести покой вечно скулящей плоти» Франца Кафки и как писатель отмаливал сей грех.

То, что вечно под луной
Во время прогулки вы не раз отметите, насколько неизменна порочная сторона человечества. Мы пройдемся по Новому городу и поговорим о том, как сегодня обстоят дела в сфере сексуальных услуг. Я расскажу, зачем и куда и возлагают цветы проститутки, а также где обитают девицы легкого поведения. Вы узнаете об особенностях национального секса и о том, почему в Чехии столь популярны фильмы с «перчинкой». А еще я объясню, какая связь между первым эротическим кино и мобильной связью и поделюсь множеством других сочных историй Праги.

Организационные детали

На экскурсию допускаются путешественники старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт.

Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых
Прага для взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Muzeum.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Мое знакомство с Прагой состоялось почти 10 лет назад. В тот день, едва закинув чемоданы в номер, я отправилась на прогулку, а к вечеру поняла, что влюбилась в город окончательно и бесповоротно. Было ощущение, что в прошлых жизнях, если они были, я обитала где-то в районе Анежского монастыря. Удивительно, но Прага ответила мне взаимностью. Через некоторое время моей семье выпал шанс перебраться в чешскую столицу. Это дало мне «официальный» повод погрузиться в ее историю, культуру и традиции. В какой-то момент я поняла, что хочу и могу делиться знаниями с другими. Так я стала гидом. Конечно, у меня есть в наличии и сертификат, и лицензия, и даже специальный красивенький значок. Но это не главное. Главное, что я ЛЮБЛЮ свое дело, и люди чувствуют это — иначе они бы не возвращались ко мне за новыми прогулками. Попробуйте и вы познакомиться с этим удивительным городом в моей компании! Со своей стороны торжественно обещаю приложить все усилия для того, чтобы вам захотелось вновь побывать здесь.
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Даже если вы не верите в мистику, в Праге у вас нет шансов остаться скептиком. За многовековую историю город пропитался легендами, загадками и магическими явлениями — на прогулке вы убедитесь в этом. При свете уличных фонарей Прага предстанет в ином облике, а я дополню эту «картинку» невероятными фактами и преданиями.
История и тайны трех ПрагИстория и тайны трех ПрагИстория и тайны трех Праг
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Пешеходные экскурсии в Праге

Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
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Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
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Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Творческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в истории
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