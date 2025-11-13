Прага — потрясающий великолепный город. Но не стоит забывать, что красоты Чехии не ограничиваются только одной столицей.
В этой стране множество мест и местечек, которые по колориту и величию не уступают знаменитым пражским достопримечательностям. В их числе жемчужина северной Чехии романтичный замок Сихров и старинный загадочный городок Турнов.
Описание экскурсииНаправление Сихров — Турнов является одним из наиболее популярных туристических маршрутов в Чехии. Это не удивительно, ведь Сихров — красивейший чешский замок с интересной историей, сохранившийся до наших времен в первозданном виде. Его ещё называют романтичным уголком Франции в Чехии. Турнов — один из самых древних и колоритных чешских городов. Сегодня здесь сосредоточено большое количество уникальных памятников архитектуры и ювелирного творчества. Сихров и Турнов находятся всего в 100 км. от Праги. Замок Сихров Замок Сихров — первый пункт нашего туристического маршрута. Особенность этого уникального архитектурного объекта состоит в том, что он никогда не был крепостью. Возможно именно поэтому ему удалось сохранить такую потрясающую романтичность и изящность. Замок был построен в XVII веке. Коллекции утвари, мебели, картины и даже напольные доски сохранились здесь в первоначальном виде отчасти благодаря тому, что замок не подвергался разрушениям, отчасти благодаря масштабной реконструкции. Владельцами замка, которые придали ему замечательный утонченный аристократический облик и шарм, были представители французского рода Роганов. В своё время они входили в десятку самых влиятельных вельмож Франции. Сегодня в замке Сихров представлено огромное количество ценных исторических реликвий и экспонатов. Это самая большая в Европе коллекция французской портретной живописи, коллекция часов, оружия, посуды, венецианского стекла. Также здесь собрана уникальная коллекция редких и ценных книг. Здесь есть своя часовня с органом, музей имени Антонина Дворжака, потрясающий замковый парк в английском стиле, оранжерея, водонапорная башня, голубятня, бассейны, китайский пруд и подземные коридоры. Всю эту красоту вы обязательно увидите во время нашей индивидуальной экскурсии. Чешский Турнов В отличие от замка Сихров, история городка Турнов, который расположен неподалеку, не так спокойна. Основанный в XIII веке, он не раз разрушался набегами и войнами, но благодаря активному развитию ремесел, очень быстро восстанавливался. Особенно активно здесь развивалось ювелирное дело. Местные ремесленники добывали и обрабатывали драгоценный гранат. Такой красоты камня, насыщенного красного цвета больше нет нигде в мире. Облюбовала Турнов и чешская знать. Поэтому и развитие культуры здесь также было далеко не на последних ролях. Турнову есть что показать и чем удивить. Кстати, многие местные достопримечательности возглавляют список выдающихся культурных объектов Чехии. В числе пунктов нашего туристического маршрута по этому старинному городу:
- древний замок Грубый Рогозец;
- загадочная Ратуша эпохи Возрождения;
- победитель конкурса музеев Европы — музей Чешского Рая;
- самый большой храм Европы в неоготическом стиле — храм Рождения Девы Марии;
- старинный храм Святого Николая с надгробиями представителей семейства одного из знаменитых чешских родов, которые помещены в стены костела;
• а ещё, Турнов очень любят посещать модницы. Здесь можно недорого приобрести красивейшие украшения со знаменитым турновским драгоценным гранатом. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Место и время встречи с гидом Вы определяете сами;
- В назначенное вами время Вас будет ожидать комфортабельный автомобиль с гидом;
- Во время экскурсии Вас сопровождает лицензированный гид;
- Экскурсия проходит на русском языке;
- По пути предусмотрены технические остановки по требованию туристов • 24/12 и 31/12 не проводится.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Сихров
- Замок Грубый Рогозец
- Ратуша эпохи Возрождения
- Музей Чешского Рая
- Храм Рождения Девы Марии
- Храм Святого Николая
Что включено
- Услуги лицензированного гида (экскурсия на русском языке)
- Транспортное обслуживание на комфортабельный автомобиль с гидом.
Что не входит в цену
- Билеты в экскурсионные объекты
- Трансфер из отеля - 10 € для группы 1-3 чел. 20 € для группы 4-7 чел.
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
