Прага — потрясающий великолепный город. Но не стоит забывать, что красоты Чехии не ограничиваются только одной столицей.



В этой стране множество мест и местечек, которые по колориту и величию не уступают знаменитым пражским достопримечательностям. В их числе жемчужина северной Чехии романтичный замок Сихров и старинный загадочный городок Турнов.