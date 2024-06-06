🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого «И музей шоколада — как финальная точка» € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 63 отзыва Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади «Это город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30 € 55 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 13 часов 19 отзывов Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади «Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами» Расписание: ежедневно в 07:00 € 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 28 отзывов Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой Начало: В холле отеля «Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город» € 260 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская «Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом» Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы Начало: Станция метро Malostranska «Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни» € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе Начало: Метро Площадь Республики «Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко» € 80 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Шедевры живописи в Праге: путешествие через эпохи Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Национальной галерее Праги. Вас ждут работы великих мастеров от средневековья до модерна «Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города» € 120 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 10 отзывов Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце Начало: На Вацлавской площади «Настоящий город-музей под открытым небом, кропотливо воссозданный в первоначальном виде после войны» Расписание: в четверг и субботу в 08:30 € 59 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида Начало: на Вацлавской площади «В музее Холокоста (Пинкасова синагога) будет представлена экспозиция детских рисунков из Терезина, в нишах здания Магистрата на Марианской площади — знаменитые скульптуры Л» Расписание: ежедневно в 12:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Такая разная Прага Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа Начало: Градчаны «Вы узнаете, как в Праге появилась эта восковая фигурка Езулатко, и посетите музей, где представлены его очаровательные платьица, усыпанные драгоценными камнями и расшитые золотом» 70 € 60 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии «И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко» € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Праге на автомобиле Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: в вашем отеле «А также рассмотрите здания Национального музея, Оперы и гестапо» € 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей «Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики» € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Влюбиться в Прагу за 2 часа Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади «Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах» € 91 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Ар-нуво, или По следам чешского модерна Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города Начало: У филармонии Рудольфинум «Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха»» € 104 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных «Покормите лебедей, плывущих по водной глади реки Влтавы, узнаете, где купить сувениры и обменять валюту, в какие музеи сходить и откроете для себя Прагу с той стороны, с какой она вам интереснее всего» € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Мала-Страна: секреты пражских алхимиков Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии Начало: в районе Малая сторона «По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии» Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Из Праги в Дрезден Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами Начало: На рецепция вашего отеля «В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров» € 455 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прага: «Terra Incognita» Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города «Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Прага по нехоженым тропам Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам «Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко» € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по району Нове Место Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) «Вы увидите широкие площади, похожие на проспекты, улицы, словно прочерченные по линейке, здания, как на параде, выстроившиеся перед Национальным музеем» Расписание: Ежедневно в 09:00 € 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 9 отзывов Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) «Региональный музей Чешского края, в котором можно увидеть коллекции редких минералов и горных пород, добытых в недрах земли Турнова» Расписание: По вторникам в 9:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Добро пожаловать в Прагу Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии «Прага — настоящий музей под открытым небом, где каждая улица и дом бережно хранят свои секреты» € 125 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах Начало: Рецепция отеля «Вы увидите не только сам процесс варки пива, но и получите возможность в музее рассмотреть в микроскоп пивные дрожжи — те самые, которые и делают пиво пивом» € 300 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10.5 часов Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами Начало: Ваш отель «Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства» Расписание: Ежедневно в 08:30 от € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10.5 часов Дрезден - индивидуальная экскурсия Начало: Ваш отель «Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства» Расписание: Ежедневно в 08:30 от € 280 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Кутна Гора и замок Чешский Штернберк «Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 € 360 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Табор, Бехине и Чешский Крумлов «Адептам теодицеи Яна Гуса есть смысл побродить по местным музеям и безотлагательно задуматься о сущем пуще прежнего» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 € 360 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пражский Еврейский город Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы «Клаусова синагога конца 17 столетия, в которой размещается экспозиция еврейского музея» € 160 за всё до 7 чел.