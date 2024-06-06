Музеи и искусство Праги

Найдено 32 экскурсии в категории «Музеи» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«И музей шоколада — как финальная точка»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Это город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами»
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
«Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Тайная жизнь левобережной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
«Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Шедевры живописи в Праге
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Шедевры живописи в Праге: путешествие через эпохи
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Национальной галерее Праги. Вас ждут работы великих мастеров от средневековья до модерна
«Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
«Настоящий город-музей под открытым небом, кропотливо воссозданный в первоначальном виде после войны»
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«В музее Холокоста (Пинкасова синагога) будет представлена экспозиция детских рисунков из Терезина, в нишах здания Магистрата на Марианской площади — знаменитые скульптуры Л»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Вы узнаете, как в Праге появилась эта восковая фигурка Езулатко, и посетите музей, где представлены его очаровательные платьица, усыпанные драгоценными камнями и расшитые золотом»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Прага в стиле барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
«И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«А также рассмотрите здания Национального музея, Оперы и гестапо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Прагу за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
91 за всё до 10 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
«Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 5 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Покормите лебедей, плывущих по водной глади реки Влтавы, узнаете, где купить сувениры и обменять валюту, в какие музеи сходить и откроете для себя Прагу с той стороны, с какой она вам интереснее всего»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
«По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии»
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
49 за человека
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
«В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Прага: «Terra Incognita»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вы увидите широкие площади, похожие на проспекты, улицы, словно прочерченные по линейке, здания, как на параде, выстроившиеся перед Национальным музеем»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Региональный музей Чешского края, в котором можно увидеть коллекции редких минералов и горных пород, добытых в недрах земли Турнова»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Добро пожаловать в Прагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
«Прага — настоящий музей под открытым небом, где каждая улица и дом бережно хранят свои секреты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 6 чел.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Вы увидите не только сам процесс варки пива, но и получите возможность в музее рассмотреть в микроскоп пивные дрожжи — те самые, которые и делают пиво пивом»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
«Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
«Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
«Адептам теодицеи Яна Гуса есть смысл побродить по местным музеям и безотлагательно задуматься о сущем пуще прежнего»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Пражский Еврейский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Клаусова синагога конца 17 столетия, в которой размещается экспозиция еврейского музея»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
«Галерею чешской художницы Марии Брожовой»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
10090 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • А
    Алла
    17 мая 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
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    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • А
    Александр
    28 апреля 2024
    Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
    Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
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    это гид Таисия. Экскурсия неординарная и интересная, мне очень нравиться узнавать что то особенное, что не встретишь в гидах по городу. Рекомендую людям которые хотят понять дух Праги и естественно еврейской истории. Спасибо 🙏

  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Сладкая экскурсия по исторической Праге
  2. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
  3. Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
  4. Исцеляющая сила Карловых Вар
  5. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Музеи" можно забронировать 32 экскурсии от 17 до 455 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 32 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 266 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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