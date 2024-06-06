1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
«И музей шоколада — как финальная точка»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Это город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Ратуша в окружении живописного английского парка и площадь Марии Терезии с музеями-близнецами»
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
«Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Сегодня это не только один из самых дорогих районов города, но и музей под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
«Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры живописи в Праге: путешествие через эпохи
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Национальной галерее Праги. Вас ждут работы великих мастеров от средневековья до модерна
«Национальная галерея имеет несколько корпусов, расположенных в разных частях города»
18 июня в 10:00
28 июня в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
«Настоящий город-музей под открытым небом, кропотливо воссозданный в первоначальном виде после войны»
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«В музее Холокоста (Пинкасова синагога) будет представлена экспозиция детских рисунков из Терезина, в нишах здания Магистрата на Марианской площади — знаменитые скульптуры Л»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
«Вы узнаете, как в Праге появилась эта восковая фигурка Езулатко, и посетите музей, где представлены его очаровательные платьица, усыпанные драгоценными камнями и расшитые золотом»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Прага в стиле барокко
Позолота завитков украшений, ломаный фундамент барочных храмов и разнообразие капителей колонн и пилястр чешского барокко - все это вы увидите на экскурсии
«И даже знаменитый Карлов мост — это музей скульптур в стиле барокко»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«А также рассмотрите здания Национального музея, Оперы и гестапо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
«Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Увидеть шедевры архитектурного стиля, определяющего лицо города
Начало: У филармонии Рудольфинум
«Возможно, после вы даже захотите посетить музей одного из них — Альфонса Мухи, в честь которого ар-нуво иногда называли «а-ля Муха»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
«Покормите лебедей, плывущих по водной глади реки Влтавы, узнаете, где купить сувениры и обменять валюту, в какие музеи сходить и откроете для себя Прагу с той стороны, с какой она вам интереснее всего»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
«По узким старинным улочкам, мимо роскошных дворцов и мещанских домиков, монастыря рыцарей мальтийского ордена и костела девы Марии под цепью, мы отправимся к музею алхимии»
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
«В свободное время вы сможете посетить многочисленные музеи и картинную галерею новых мастеров»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: «Terra Incognita»
Увлекательная экскурсия по примечательным местам центрального, но малоизученного района города
«Вот музей композитора Дворжака и здесь же недалеко была лечебница, в которой умер его коллега — Сметана»
30 июня в 09:00
7 июля в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
«Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Вы увидите широкие площади, похожие на проспекты, улицы, словно прочерченные по линейке, здания, как на параде, выстроившиеся перед Национальным музеем»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Региональный музей Чешского края, в котором можно увидеть коллекции редких минералов и горных пород, добытых в недрах земли Турнова»
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Прагу
Богатая история, легенды и удивительная архитектура города на обзорной экскурсии
«Прага — настоящий музей под открытым небом, где каждая улица и дом бережно хранят свои секреты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
«Вы увидите не только сам процесс варки пива, но и получите возможность в музее рассмотреть в микроскоп пивные дрожжи — те самые, которые и делают пиво пивом»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
«Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи, галереи с уникальными произведениями искусства»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
«Его сегодняшняя прелесть в уютной провинциальности и узких улочках, во множестве музеев и памятников, а так же и в струящейся отовсюду Истории»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
«Адептам теодицеи Яна Гуса есть смысл побродить по местным музеям и безотлагательно задуматься о сущем пуще прежнего»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Клаусова синагога конца 17 столетия, в которой размещается экспозиция еврейского музея»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пройти по Старому городу в поисках хвостатых-полосатых и узнать много кошачьих историй и легенд
«Галерею чешской художницы Марии Брожовой»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
100€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООразали6 июня 2024Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- ААлла17 мая 2024Очень остались довольны экскурсией по старому городу, которую нам провел Валерий. Очень профессионально и в приятной атмосфере. Однозначно рекомендуем!
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ААндрей1 мая 2024Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ААлександр28 апреля 2024Хотим поблагодарить за прекрасную экскурсию по городу и еврейскому кварталу нашего гида Валерия! Было очень интересно, доброжелательно и приятно! Спасибо ему большое! 28.04.24. Александр и Людмила.
- ЮЮлия20 апреля 2024Если вы хотите гида влюбленного в Прагу, тонкого и умного собеседника и хорошо понимающего в архитектуре, истории и искусстве -
- ЮЮлия3 апреля 2024Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Музеи" можно забронировать 32 экскурсии от 17 до 455 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 32 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 266 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август