Чешский Крумлов — самый открыточный город в Чехии. Город-сказка, словно замерший в 16 веке. Вы рассмотрите его как с высоты — с лучшей смотровой площадки, так и гуляя по его уютным улочкам. Помимо самого красивого города, вас ждёт и самый красивый замок в Глубока-над-Влтавой. Если захотите, вместо него можно отправиться на дегустацию пива в пивоваренный завод.

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Описание

Что вас ожидает

В 9:30 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2,5 часов. По пути мы поговорим об истории Чехии, традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.

Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу.

Обед (опционально). Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.

Замок Глубока. Едем в город Глубока-над-Влтавой, чтобы оценить местное архитектурное чудо, одноимённый замок. Оставив машину на парковке, мы преодолеем пешком 10-минутный путь в гору. Я познакомлю вас с династиями, проживавшими в замке и, конечно же, с его привидениями. В самом замке можно заказать экскурсию, которая длится 40 минут и проходит на чешском языке. Вам будут предоставлены тексты на русском языке.

Пивоваренный завод. Вместо замка есть возможность побывать на производстве пива Budejovicky Budvar с дегустацией. Экскурсии на русском языке здесь только под запрос. Напишите мне заранее, если вы заинтересованы, и я уточню на заводе возможность проведения.

Возвращение в Прагу около 19:00.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на целый день. Она проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat.

Я заберу вас из удобного вам места в Праге и по окончании отвезу обратно

В цену включены транспорт и услуги индивидуального гида-водителя

Дополнительно оплачиваются (по желанию)