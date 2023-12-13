За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
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даты
Описание
Что вас ожидает
В 9:30 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2,5 часов. По пути мы поговорим об истории Чехии, традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.
Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу.
Обед (опционально). Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.
Замок Глубока. Едем в город Глубока-над-Влтавой, чтобы оценить местное архитектурное чудо, одноимённый замок. Оставив машину на парковке, мы преодолеем пешком 10-минутный путь в гору. Я познакомлю вас с династиями, проживавшими в замке и, конечно же, с его привидениями. В самом замке можно заказать экскурсию, которая длится 40 минут и проходит на чешском языке. Вам будут предоставлены тексты на русском языке.
Пивоваренный завод. Вместо замка есть возможность побывать на производстве пива Budejovicky Budvar с дегустацией. Экскурсии на русском языке здесь только под запрос. Напишите мне заранее, если вы заинтересованы, и я уточню на заводе возможность проведения.
Возвращение в Прагу около 19:00.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на целый день. Она проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat.
- Я заберу вас из удобного вам места в Праге и по окончании отвезу обратно
- В цену включены транспорт и услуги индивидуального гида-водителя
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
- Обед
- Входной билет в замок — 200 крон/чел. (закрыт по понедельникам)
- Или входной билет в пивоварню — 220 крон/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.