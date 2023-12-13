Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока

Индивидуальная экскурсия в Праге

За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю

Чешский Крумлов — самый открыточный город в Чехии. Город-сказка, словно замерший в 16 веке. Вы рассмотрите его как с высоты — с лучшей смотровой площадки, так и гуляя по его уютным улочкам. Помимо самого красивого города, вас ждёт и самый красивый замок в Глубока-над-Влтавой. Если захотите, вместо него можно отправиться на дегустацию пива в пивоваренный завод.
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
Ближайшие даты:
13
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

В 9:30 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2,5 часов. По пути мы поговорим об истории Чехии, традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.

Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу.

Обед (опционально). Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.

Замок Глубока. Едем в город Глубока-над-Влтавой, чтобы оценить местное архитектурное чудо, одноимённый замок. Оставив машину на парковке, мы преодолеем пешком 10-минутный путь в гору. Я познакомлю вас с династиями, проживавшими в замке и, конечно же, с его привидениями. В самом замке можно заказать экскурсию, которая длится 40 минут и проходит на чешском языке. Вам будут предоставлены тексты на русском языке.

Пивоваренный завод. Вместо замка есть возможность побывать на производстве пива Budejovicky Budvar с дегустацией. Экскурсии на русском языке здесь только под запрос. Напишите мне заранее, если вы заинтересованы, и я уточню на заводе возможность проведения.

Возвращение в Прагу около 19:00.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на целый день. Она проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Праге и по окончании отвезу обратно
  • В цену включены транспорт и услуги индивидуального гида-водителя

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

  • Обед
  • Входной билет в замок — 200 крон/чел. (закрыт по понедельникам)
  • Или входной билет в пивоварню — 220 крон/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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