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Романтический Чешский Крумлов

За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
Чешский Крумлов — самый открыточный город в Чехии. Город-сказка, словно замерший в 16 веке. Вы рассмотрите его как с высоты — с лучшей смотровой площадки, так и гуляя по его уютным улочкам.
5
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов
Романтический Чешский Крумлов
Романтический Чешский Крумлов

Описание экскурсии

В 9:00 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2 часов. По пути мы поговорим об истории и традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.

Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу (1,5 ч).

Обед. Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.

После обеда погуляем по узким улочкам и вернемся в Прагу около 17:00.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Праге и по окончании отвезу обратно
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из
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научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Tatjana
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен, не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же
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очень интересна и разнообразна.
Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии.
Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек!
Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!+2
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок!
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