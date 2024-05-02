Чешский Крумлов — самый открыточный город в Чехии. Город-сказка, словно замерший в 16 веке. Вы рассмотрите его как с высоты — с лучшей смотровой площадки, так и гуляя по его уютным улочкам.
Описание экскурсии
В 9:00 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2 часов. По пути мы поговорим об истории и традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.
Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу (1,5 ч).
Обед. Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.
После обеда погуляем по узким улочкам и вернемся в Прагу около 17:00.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat.
- Я заберу вас из удобного вам места в Праге и по окончании отвезу обратно
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен, не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Романтический Чешский Крумлов»
Мини-группа
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 авг в 08:30
26 авг в 08:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Погрузитесь в мир чешских легенд и сказок на индивидуальной экскурсии по Вышеграду. Узнайте о Либуше, коне Шемике и других героях, наслаждаясь панорамами Праги
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Погрузитесь в атмосферу XVII века в Чешском Крумлове, прогуливаясь по улочкам и открывая секреты старинного Града. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На рецепции отеля
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в поездке в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €364 за всё до 7 чел.
от €499 за экскурсию