Чешский Крумлов — самый открыточный город в Чехии. Город-сказка, словно замерший в 16 веке. Вы рассмотрите его как с высоты — с лучшей смотровой площадки, так и гуляя по его уютным улочкам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В 9:00 я встречу вас в вашем отеле и мы помчимся на юг Чехии. Дорога до Чешского Крумлова займёт около 2 часов. По пути мы поговорим об истории и традициях. Я расскажу о современной жизни, чехах, ценах и зарплатах. Вы сможете задать мне любые вопросы, чтобы открыть для себя настоящую Чехию.

Чешский Крумлов. Поднимемся на самую эффектную смотровую площадку и насладимся видами. После чего начнём прогулку по этому великолепному городу (1,5 ч).

Обед. Осмотрев город, мы отправимся в средневековую таверну на обед. Чешская кухня, конечно, заслуживает отдельного внимания. О ней мы поговорим в ресторане.

После обеда погуляем по узким улочкам и вернемся в Прагу около 17:00.

Организационные детали