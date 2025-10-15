Я познакомлю вас с историей пивоварения в Чехии.
Вы узнаете ответы на многие вопросы, в том числе и то, где пили пиво знаменитые деятели искусства, а также сможете попробовать лучшие сорта чешского пива.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какие были пивные законы и какая была технологи пивоварения в Праге.
- Когда стали варить пиво в Чехии, магические традиции пивоварения, тайны технологии и средневековые городские законы.
- Как родилась современная технология варки пива и кто её придумал.
- Почему пражские масоны пили именно пиво и какое значение имело пиво в период национального возрождения Чехии в XIX веке.
- Где пили пиво Цветаева, Набоков, Горький, Суворов и Моцарт.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Средневековые улицы
- Новый город
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Пиво и закуски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Староместские намести (Старогородская площадь)
Завершение: Народный бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
15 окт 2025
Вячеслав — интеллигентный и знающий гид, мы узнали много нового и провели день с большим удовольствием. Рекомендуем!
М
Марта
7 сен 2025
Спасибо за отличную экскурсию! Было интересно, насыщенно, с юмором и знанием дела. Удалось узнать много нового, при этом атмосфера была лёгкой и приятной. Очень понравился формат и маршрут.
В
Вадим
11 июн 2025
Это одна из лучших экскурсий за последние годы. Очень интересная тема, грамотная подача и видно, что гид по-настоящему увлечён. Рекомендую без колебаний!
Н
Николай
18 мар 2025
Е
Елена
18 мар 2025
Е
Евгения
9 мар 2024
Были на экскурсии — просто восторг! Очень интересно, легко и с душой. После такой прогулки невозможно не влюбиться в Прагу.
Ю
Юлия
5 янв 2024
Прекрасная и насыщенная экскурсия. И я, и дети узнали много нового, а пиво оказалось просто замечательным.
