8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Тайная жизнь левобережной Праги». В это время года Прага оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей, которые добавят ярких впечатлений. Прогулки по узким улочкам и посещение атмосферных кафешек станут особенно приятными в теплую погоду. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также очаровательна. В это время город менее многолюден, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и почувствовать себя местным жителем, исследуя скрытые уголки и наслаждаясь уютными вечерами в кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малая Страна
Работы Давида Черны
Стену Джона Леннона
Старинный зеркальный лабиринт
Музей современного искусства
Музей алхимии
Описание экскурсии
Атмосфера аутентичной Праги Когда-то Малая Страна была районом аристократических резиденций, а сегодня она — последний оплот пражан, не заполоненный туристами. Левобережную часть города местные жители пока приберегли для себя, и на прогулке вы это почувствуете: здесь витает дух моцартовской Праги, в подворотнях и двориках можно увидеть сохнущее бельё, а вечером — встретить приветливых чехов за чашкой кофе или кружкой пива в атмосферных кафешках и арт-клубах, где местные собираются, чтобы посудачить обо всем на свете.
Яркая повседневность города Вы увидите настоящую и живую Прагу, какой её знают и любят местные жители. Мы пробежимся по самой узкой улочке города, покормим с рук местных лебедей, заглянем в букинистические лавки и, может быть, прикупим на память пару дизайнерских открыток. Вы оставите автограф на стене Джона Леннона, послушаете пражских уличных музыкантов и отыщете скрытую работу скандального скульптора Давида Черны (две самые известные найдут нас сами). Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни. А еще согреетесь ароматным кофе и посмотрите на Прагу с любимого холма Марины Цветаевой, куда мы поднимемся на фуникулере.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят посмотреть на Прагу глазами местного жителя и пройти по самобытным уголкам города, о которых не пишут в путеводителях.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 476 туристов
Лицензированный гид по Праге, фотограф и психолог, лечащий души соприкосновением с прекрасным.
Постоянно проживая в Праге с 2007 года, я успел изучить город вдоль и поперёк, не уставая удивляться его многоликости, читать дальшеуменьшить
многослойности и невероятной энергетике, способной менять судьбы людей, с которой мы с вами попытаемся сонастроиться.
На своих экскурсиях я не просто делюсь фактами, именами и датами, но помогаю сложить из них целостную картину, способную максимально погрузить вас в прошлое — в надежде увидеть там отражение настоящего и контуры будущего. А также осознать наше с вами место в истории, глубже понять свою человеческую природу и разгадать послания, которые оставили своим потомкам наиболее талантливые архитекторы, художники и скульпторы минувших эпох.
Гулять по Праге мы с вами будем вдумчиво, без суеты и спешки — познавая город через яркие детали и образы. Результатом нашего взаимодействия станет то, что вы безвозвратно влюбитесь в него, оставив здесь частичку своего сердца.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
1
2
–
1
–
Татьяна
Отличная экскурсия! Олег показал нам много тайных мест (секретиков), которые мы точно никогда бы не заметили, просто прошли бы мимо:) Много интересной и полезной информации о Праге. Нам даже удалось читать дальшеуменьшить
случайно покататься на лодке по реке (это не входит в программу), так как рядом был городской праздник и Олег предложил воспользоваться такой невероятной возможностью бесплатно прокатиться! Это пешеходная экскурсия, интерактивная, по маршруту мы что-нибудь трогали, нюхали, слушали, прокатились на фуникулёре, и даже поели. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ангелина
Мы рады, что выбрали этого гида и эту экскурсию. Было живо, интересно и познавательно. Наше маленькое путешествие)) оставило приятное послевкусие, которое не стерлось и сейчас, спустя 2 недели и море других впечатлений. Олег сходу скорректировал экскурсию под наши запросы, отвечал на все вопросы и в результате помог лучше увидеть и понять Прагу, за что ему большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Это на самом деле Прага глазами местного жителя! Большое спасибо от всей нашей группы за то,что вы поделились своими знаниями,любовью к этому городу с нами! Мы не первый раз были в Праге,но увидели огромное количество мест куда бы и не додумались заглянуть сами! Щиро дякуємо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Огромное спасибо за то, что показали интересные, нетуристические места Праги! Было интересно, насыщено, незабываемо!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Эдик
Олег - замечательный рассказчик. С ним весело, легко и приятно. Мы заказали с ним две экскурсии и были очень рады.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Тайная жизнь левобережной Праги»