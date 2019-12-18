8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать себя настоящим пражанином на прогулке по колоритной Малой Стране

Олег
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Олег – ваш гид
Это экскурсия-погружение в настоящую живую Прагу, сохранившуюся в закоулках Малой Страны — самого колоритного старого района города с изящными дворцами, парками и барочными соборами.

Вы познакомитесь с главными объектами и историей Малой Страны, увидите лучшие работы главного чешского провокатора Давида Черны, а главное — приоткроете дверь в повседневную жизнь пражан: зайдете в уютные дворики и книжные лавки, послушаете уличных музыкантов и наведаетесь в любимые кафе местных жителей.
€100
90 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча станция метро Malostranska
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Тайная жизнь левобережной Праги
Тайная жизнь левобережной Праги

Что вас ожидает

Атмосфера аутентичной Праги
Когда-то Малая Страна была районом аристократических резиденций, а сегодня она — последний оплот пражан, не заполоненный туристами. Левобережную часть города местные жители пока приберегли для себя, и на прогулке вы это почувствуете: здесь витает дух моцартовской Праги, в подворотнях и двориках можно увидеть сохнущее бельё, а вечером — встретить приветливых чехов за чашкой кофе или кружкой пива в атмосферных кафешках и арт-клубах, где местные собираются, чтобы посудачить обо всем на свете.

Яркая повседневность города
Вы увидите настоящую и живую Прагу, какой её знают и любят местные жители. Мы пробежимся по самой узкой улочке города, покормим с рук местных лебедей, заглянем в букинистические лавки и, может быть, прикупим на память пару дизайнерских открыток. Вы оставите автограф на стене Джона Леннона, послушаете пражских уличных музыкантов и отыщете скрытую работу скандального скульптора Давида Черны (две самые известные найдут нас сами). Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни. А еще согреетесь ароматным кофе и посмотрите на Прагу с любимого холма Марины Цветаевой, куда мы поднимемся на фуникулере.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят посмотреть на Прагу глазами местного жителя и пройти по самобытным уголкам города, о которых не пишут в путеводителях.

Тайная жизнь левобережной Праги
Тайная жизнь левобережной Праги
Тайная жизнь левобережной Праги
Тайная жизнь левобережной Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура станция метро Malostranska.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Лицензированный экскурсовод, пражанин с 10-летним стажем. Юрист по образованию, телерепортер по трудовой, гид по призванию, йог по жизни. В туризме с 2008-го, последние три года специализируюсь на авторских экскурсиях по Праге. Увлечения: йога, ведическая философия, самопознание, спорт. Испытываю большую тягу к прекрасному: музыке, театру, кино, архитектуре и изобразительному искусству. Вегетарианец. На личном примере готов доказать, что и без пива в Чехии может быть вкусно, интересно и весело!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 декабря 2019
Так скажем, бывало и хуже... Нормальная экскурсия, пойти можно. Кормление лебедей принесло массу положительных эмоций. В остальном - экскурсия самого базавого уровня, но неплохо.
30 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
Татьяна
14 мая 2019
Отличная экскурсия! Олег показал нам много тайных мест (секретиков), которые мы точно никогда бы не заметили, просто прошли бы мимо:) Много интересной и полезной информации о Праге. Нам даже удалось случайно покататься на лодке по реке (это не входит в программу), так как рядом был городской праздник и Олег предложил воспользоваться такой невероятной возможностью бесплатно прокатиться! Это пешеходная экскурсия, интерактивная, по маршруту мы что-нибудь трогали, нюхали, слушали, прокатились на фуникулёре, и даже поели. Рекомендую!
Галина
15 сентября 2018
Огромное спасибо за то, что показали интересные, нетуристические места Праги! Было интересно, насыщено, незабываемо!
27 августа 2018
Мы рады, что выбрали этого гида и эту экскурсию. Было живо, интересно и познавательно. Наше маленькое путешествие)) оставило приятное послевкусие, которое не стерлось и сейчас, спустя 2 недели и море других впечатлений. Олег сходу скорректировал экскурсию под наши запросы, отвечал на все вопросы и в результате помог лучше увидеть и понять Прагу, за что ему большое спасибо.
22 августа 2018
Было интересно и познавательно!
19 июля 2018
Олег - замечательный рассказчик. С ним весело, легко и приятно. Мы заказали с ним две экскурсии и были очень рады.
2 июля 2018
Это на самом деле Прага глазами местного жителя! Большое спасибо от всей нашей группы за то,что вы поделились своими знаниями,любовью к этому городу с нами! Мы не первый раз были в Праге,но увидели огромное количество мест куда бы и не додумались заглянуть сами! Щиро дякуємо!

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