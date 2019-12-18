8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Атмосфера аутентичной Праги Когда-то Малая Страна была районом аристократических резиденций, а сегодня она — последний оплот пражан, не заполоненный туристами. Левобережную часть города местные жители пока приберегли для себя, и на прогулке вы это почувствуете: здесь витает дух моцартовской Праги, в подворотнях и двориках можно увидеть сохнущее бельё, а вечером — встретить приветливых чехов за чашкой кофе или кружкой пива в атмосферных кафешках и арт-клубах, где местные собираются, чтобы посудачить обо всем на свете.
Яркая повседневность города Вы увидите настоящую и живую Прагу, какой её знают и любят местные жители. Мы пробежимся по самой узкой улочке города, покормим с рук местных лебедей, заглянем в букинистические лавки и, может быть, прикупим на память пару дизайнерских открыток. Вы оставите автограф на стене Джона Леннона, послушаете пражских уличных музыкантов и отыщете скрытую работу скандального скульптора Давида Черны (две самые известные найдут нас сами). Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни. А еще согреетесь ароматным кофе и посмотрите на Прагу с любимого холма Марины Цветаевой, куда мы поднимемся на фуникулере.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят посмотреть на Прагу глазами местного жителя и пройти по самобытным уголкам города, о которых не пишут в путеводителях.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура станция метро Malostranska.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Лицензированный экскурсовод, пражанин с 10-летним стажем.
Юрист по образованию, телерепортер по трудовой, гид по призванию, йог по жизни.
В туризме с 2008-го, последние три года специализируюсь на авторских экскурсиях по Праге.
Увлечения: йога, ведическая философия, самопознание, спорт.
Испытываю большую тягу к прекрасному: музыке, театру, кино, архитектуре и изобразительному искусству.
Вегетарианец. На личном примере готов доказать, что и без пива в Чехии может быть вкусно, интересно и весело!
Так скажем, бывало и хуже... Нормальная экскурсия, пойти можно. Кормление лебедей принесло массу положительных эмоций. В остальном - экскурсия самого базавого уровня, но неплохо.
Мария
30 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
Татьяна
14 мая 2019
Отличная экскурсия! Олег показал нам много тайных мест (секретиков), которые мы точно никогда бы не заметили, просто прошли бы мимо:) Много интересной и полезной информации о Праге. Нам даже удалось случайно покататься на лодке по реке (это не входит в программу), так как рядом был городской праздник и Олег предложил воспользоваться такой невероятной возможностью бесплатно прокатиться! Это пешеходная экскурсия, интерактивная, по маршруту мы что-нибудь трогали, нюхали, слушали, прокатились на фуникулёре, и даже поели. Рекомендую!
Галина
15 сентября 2018
Огромное спасибо за то, что показали интересные, нетуристические места Праги! Было интересно, насыщено, незабываемо!
Ангелина
27 августа 2018
Мы рады, что выбрали этого гида и эту экскурсию. Было живо, интересно и познавательно. Наше маленькое путешествие)) оставило приятное послевкусие, которое не стерлось и сейчас, спустя 2 недели и море других впечатлений. Олег сходу скорректировал экскурсию под наши запросы, отвечал на все вопросы и в результате помог лучше увидеть и понять Прагу, за что ему большое спасибо.
Милана
22 августа 2018
Было интересно и познавательно!
Эдик
19 июля 2018
Олег - замечательный рассказчик. С ним весело, легко и приятно. Мы заказали с ним две экскурсии и были очень рады.
Виктория
2 июля 2018
Это на самом деле Прага глазами местного жителя! Большое спасибо от всей нашей группы за то,что вы поделились своими знаниями,любовью к этому городу с нами! Мы не первый раз были в Праге,но увидели огромное количество мест куда бы и не додумались заглянуть сами! Щиро дякуємо!
Познакомиться с ключевыми уголками города и погрузиться в его волшебную атмосферу без толп туристов
Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе. Я проведу вас по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, расскажу истории Малой Страны и покажу самую впечатляющую пражскую панораму. После нашей прогулки вы уже будете знать, где жил Кафка и городские алхимики, услышите куранты астрономических часов и откроете секрет вкуснейшего трдельника.
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Прага — город, способный удивлять бесконечно. Его средневековая история и современная жизнь полны интересных фактов и неожиданных открытий, и с ними я вас и познакомлю. Я помогу каждому путешественнику почувствовать невербализуемые вибрации города, который смог сохранить лоск готических и романских архитектурных памятников и продолжает оставаться важным для европейской жизни местом, где формируются современные тенденции.
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!