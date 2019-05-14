8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Тайная жизнь левобережной Праги». В это время года Прага оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей, которые добавят ярких впечатлений. Прогулки по узким улочкам и посещение атмосферных кафешек станут особенно приятными в теплую погоду. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также очаровательна. В это время город менее многолюден, что позволяет насладиться спокойной атмосферой и почувствовать себя местным жителем, исследуя скрытые уголки и наслаждаясь уютными вечерами в кафе.

лавки и насладятся кофе в любимых кафе местных жителей. Программа включает посещение музеев современного искусства и алхимии, а также прогулку по старинному зеркальному лабиринту. Экскурсия завершается на холме Марины Цветаевой с потрясающим видом на город

Описание экскурсии

Атмосфера аутентичной Праги

Когда-то Малая Страна была районом аристократических резиденций, а сегодня она — последний оплот пражан, не заполоненный туристами. Левобережную часть города местные жители пока приберегли для себя, и на прогулке вы это почувствуете: здесь витает дух моцартовской Праги, в подворотнях и двориках можно увидеть сохнущее бельё, а вечером — встретить приветливых чехов за чашкой кофе или кружкой пива в атмосферных кафешках и арт-клубах, где местные собираются, чтобы посудачить обо всем на свете.

Яркая повседневность города

Вы увидите настоящую и живую Прагу, какой её знают и любят местные жители. Мы пробежимся по самой узкой улочке города, покормим с рук местных лебедей, заглянем в букинистические лавки и, может быть, прикупим на память пару дизайнерских открыток. Вы оставите автограф на стене Джона Леннона, послушаете пражских уличных музыкантов и отыщете скрытую работу скандального скульптора Давида Черны (две самые известные найдут нас сами). Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни. А еще согреетесь ароматным кофе и посмотрите на Прагу с любимого холма Марины Цветаевой, куда мы поднимемся на фуникулере.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят посмотреть на Прагу глазами местного жителя и пройти по самобытным уголкам города, о которых не пишут в путеводителях.