8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это экскурсия-погружение в настоящую живую Прагу, сохранившуюся в закоулках Малой Страны — самого колоритного старого района города с изящными дворцами, парками и барочными соборами. Вы познакомитесь с главными объектами и историей Малой Страны, увидите лучшие работы главного чешского провокатора Давида Черны, а главное — приоткроете дверь в повседневную жизнь пражан: зайдете в уютные дворики и книжные лавки, послушаете уличных музыкантов и наведаетесь в любимые кафе местных жителей.

Что вас ожидает

Атмосфера аутентичной Праги

Когда-то Малая Страна была районом аристократических резиденций, а сегодня она — последний оплот пражан, не заполоненный туристами. Левобережную часть города местные жители пока приберегли для себя, и на прогулке вы это почувствуете: здесь витает дух моцартовской Праги, в подворотнях и двориках можно увидеть сохнущее бельё, а вечером — встретить приветливых чехов за чашкой кофе или кружкой пива в атмосферных кафешках и арт-клубах, где местные собираются, чтобы посудачить обо всем на свете.

Яркая повседневность города

Вы увидите настоящую и живую Прагу, какой её знают и любят местные жители. Мы пробежимся по самой узкой улочке города, покормим с рук местных лебедей, заглянем в букинистические лавки и, может быть, прикупим на память пару дизайнерских открыток. Вы оставите автограф на стене Джона Леннона, послушаете пражских уличных музыкантов и отыщете скрытую работу скандального скульптора Давида Черны (две самые известные найдут нас сами). Пройдете по старинному зеркальному лабиринту, посетите музей современного искусства и музей алхимии — в надежде отыскать формулу вечной жизни. А еще согреетесь ароматным кофе и посмотрите на Прагу с любимого холма Марины Цветаевой, куда мы поднимемся на фуникулере.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят посмотреть на Прагу глазами местного жителя и пройти по самобытным уголкам города, о которых не пишут в путеводителях.