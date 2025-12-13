28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город королей, алхимиков и пива

Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Экскурсия «Город королей, алхимиков и пива» в Праге предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневекового города. Увидите Карлов мост, Градчаны, Староместскую площадь и Собор Святого Вита. Узнаете о тайнах Пражских курантов и мистических символах города. Завершите прогулку в старинной пивоварне Страговского монастыря, где варят пиво уже 8 веков. Откройте для себя Прагу с новой стороны и почувствуйте себя настоящим пражанином
5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Погружение в историю Праги
  • 🔮 Мистическая атмосфера
  • 🍺 Дегустация монастырского пива
  • 🏰 Визит к главным достопримечательностям
  • 📚 Узнаете легенды и тайны города
  • 👑 Почувствуете себя коренным пражанином
Город королей, алхимиков и пива
Город королей, алхимиков и пива
Город королей, алхимиков и пива

Что можно увидеть

  • Карлов мост
  • Градчаны
  • Староместская площадь
  • Собор Святого Вита
  • Пражский Град
  • Пражские куранты
  • Страговский монастырь

Описание экскурсии

Пражские легенды и достопримечательности

Вы увидите главные символы города — Карлов мост, Градчаны, Староместскую площадь. Рассмотрите готический Собор Святого Вита и Пражский Град — дом всех князей, королей и резиденцию президентов Чехии. Узнаете, какие тайны скрывают Пражские куранты, почему пражские крыши красные и зачем на фасадах домов рисовали окна. Я расскажу вам, как правильно загадать желание на Карловом мосту и о чем «говорит» с народом колокол Зигмунд.

Атмосфера мистической Праги

Я покажу вам мистическую сторону Праги, расскажу о городских суевериях и символах. Мы окунемся в эпоху, когда Прага была европейским центром алхимии, поговорим о правлении Рудольфа II и создании его алхимической лаборатории. Вы поймете, почему собор святого Вита можно назвать самым загадочным местом Праги, и узнаете историю коварной короны чешских королей, в мистическую силу которой верит каждый житель Чехии без исключения.

Старинная монастырская пивоварня

Завершим прогулку в пивной действующего мужского Страговского монастыря, где вот уже 8 веков варят пиво, которое непременно придется вам по вкусу! Здесь вы осмотрите средневековый монастырь, узнаете загадочную историю «Дьявольской Библии» и других манускриптов, скрытых в легендарной монастырской библиотеке. А со смотровой площадки вам откроется чудесный вид на Прагу!

Организационные детали

  • Экскурсия костюмированная (по вашему желанию)
  • Отдельно по желанию оплачиваются расходы на обед (около 13 евро) и пиво (2-4 евро)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Позвольте представиться - Алена! Профессий имею несколько: историк, искусствовед. Но любимая -гид! Провожу экскурсии в городах Германии, Австрии. Но люблю Чехию и обожаю Прагу! Знаю об этой стране все! Как родилась, росла, хорошела, богатела.
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Кто Правил и кто Славил!!! Я отличный рассказчик, со мной легко, весело, и главное, Познавательно,проходят все экскурсии! Для меня каждый турист - VIP- персона+ немного ребенок. И поэтому в конце экскурсии всегда небольшой подарок!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень понравилась экскурсия по Праге! Алена настоящий профессионал,интересно, живо и с любовью к городу рассказала об истории, легендах. Маршрут продуман отлично, мы увидели все знаковые места, узнали много интересных фактов. Спасибо.
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Е
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, прекрасный город! Время пролетело незаметно, неспешно прогуливались и проникались историей столь чудесного города, Алёна настоящий кладезь информации, знает ответы на все вопросы. Время распределила таким образом,
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что удалось увидеть бой часов и смену караула, показывала для наглядности картинки о рассказываемом. Экскурсия выходит больше обзорной, с небольшими дополнениями по мистике, если вдруг кого-то пугает формулировка в заглавии:) в общем, обязательно посоветую друзьям, ещё раз большое спасибо Алене!

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Т
Живая и интересная экскурсия. Алёна-динамичный рассказчик. Клиентоориентирована: были пожелания по корректировке маршрута, т к участники экскурсии не в первый раз в Праге, но видели разные места, и было желание прогулку
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сделать максимально интересной и познавательной для каждого, Алёна с готовностью пошла нам на встречу и скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Как результат, прогулка получилась непринужденной и время пролетело незаметно.

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Irina
Были на экскурсии семьей с 2 детьми, 10 и 15 лет. Всем понравилось, было интересно и познавательно. Маршрут хоть и продолжительный, но не тяжелый, все продумано. По пути зашли в
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магазинчик с шоколадом, где можно было попробовать сладости и выбрать понравившиеся, выпить горячего шоколада. После экскурсии гид посоветовала приличный ресторанчик, где мы остались на обед. Прага прекрасна, и первое знакомство лучше делать с гидом, советуем!

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Д
Посетили семьёй экскурсию «Город королей,алхимиков и пива» с Аленой И остались в полном восторге!!!
Экскурсия очень хорошо организована и продумана до мелочей,весьма содержательна и познавательна,но при этом не утомительна и не навязчива.
Алена прексаный гид и очень интересный собеседник.
Хотим выразить слова благодарности Алене за организацию и проведение нашего досуга.
Спасибо Вам огромное!!!
Рекомендуем на все 100%!!!
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Светлана
Огромное спасибо Алёне за эту удивительную прогулку по Праге. Наверное, тому что с каждым приездом в этот город я все больше покоряюсь его очарованию способствуют такие люди, рассказывающие о Праге легко, насыщенно, интересно и с любовью.
Алена
Алена
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за теплые слова. Будьте счастливы!
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