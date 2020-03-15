28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Город королей, алхимиков и пива!

Всё самое интересное в Праге за один день на костюмированной экскурсии

Алена
Задать вопрос
Алена – ваш гид
Я хочу показать вам разную Прагу: историческую, мистическую, гастрономическую! Мы поговорим о королях и алхимиках, погрузимся в загадочную атмосферу пражских улочек, попробуем пива в старейшей пивоварне средневекового монастыря, окутанного легендами.

Я расскажу вам о Праге так, чтобы вы почувствовали себя коренным пражанином и по-настоящему полюбили этот волшебный город!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Город королей, алхимиков и пива!
Город королей, алхимиков и пива!

Что вас ожидает

Пражские легенды и достопримечательности
Вы увидите главные символы города — Карлов мост, Градчаны, Староместскую площадь. Рассмотрите готический Собор Святого Вита и Пражский Град — дом всех князей, королей и резиденцию президентов Чехии. Узнаете, какие тайны скрывают пражские куранты, почему пражские крыши красные и зачем на фасадах домов рисовали окна. Я расскажу вам, как правильно загадать желание на Карловом мосту и о чем «говорит» с народом колокол Зигмунд.

Атмосфера мистической Праги
Я покажу вам мистическую сторону Праги, расскажу о городских суевериях и символах. Мы окунемся в эпоху, когда Прага была европейским центром алхимии, поговорим о правлении Рудольфа II и создании его алхимической лаборатории. Вы поймете, почему собор святого Вита можно назвать самым загадочным местом Праги, и узнаете историю коварной короны чешских королей, в мистическую силу которой верит каждый житель Чехии без исключения.

Старинная монастырская пивоварня
Завершим прогулку в пивной действующего мужского Страговского монастыря, где вот уже 8 веков варят пиво, которое непременно придется вам по вкусу! Здесь вы осмотрите средневековый монастырь, узнаете загадочную историю «Дьявольской Библии» и других манускриптов, скрытых в легендарной монастырской библиотеке. А со смотровой площадки вам откроется чудесный вид на Прагу!

Организационные детали

  • Экскурсия костюмированная (по вашему желанию)
  • Отдельно по желанию оплачиваются расходы на обед (около 13 евро) и пиво (2-4 евро)
Город королей, алхимиков и пива!
Город королей, алхимиков и пива!
Город королей, алхимиков и пива!
Город королей, алхимиков и пива!
Город королей, алхимиков и пива!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алена
Алена
Позвольте представиться - Алена! Профессий имею несколько: историк, искусствовед. Но любимая -гид! Провожу экскурсии в городах Германии, Австрии. Но люблю Чехию и обожаю Прагу! Знаю об этой стране все! Как родилась, росла, хорошела, богатела. Кто Правил и кто Славил!!! Я отличный рассказчик, со мной легко, весело, и главное, Познавательно,проходят все экскурсии! Для меня каждый турист - VIP- персона+ немного ребенок. И поэтому в конце экскурсии всегда небольшой подарок!
Напишите мне

28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия, знания темы экскурсоводом на высочайшем уровне, причем не только по основной теме. Очень интересно, содержательно и разнопланово.
10 января 2020
Отличная экскурсия! Очень интересная! Но скорее обзорная. Алхимики интригуют, но остаются в тени рассказа. Экскурсию рекомендую!
22 декабря 2019
Посетили семьёй экскурсию «Город королей,алхимиков и пива» с Аленой
И остались в полном восторге!!!
Экскурсия очень хорошо организована и продумана до мелочей,весьма
содержательна и познавательна,но при этом не утомительна и не навязчива.
Алена прексаный гид и очень интересный собеседник.
Хотим выразить слова благодарности Алене за организацию и проведение
нашего досуга.
Спасибо Вам огромное!!!
Рекомендуем на все 100%!!!
4 ноября 2019
Живая и интересная экскурсия. Алёна-динамичный рассказчик. Клиентоориентирована: были пожелания по корректировке маршрута, т к участники экскурсии не в первый раз в Праге, но видели разные места, и было желание прогулку сделать максимально интересной и познавательной для каждого, Алёна с готовностью пошла нам на встречу и скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Как результат, прогулка получилась непринужденной и время пролетело незаметно.
19 сентября 2019
Добрый день ! Мы брали пешую обзорную экскурсию по городу с гидом Алёной. Остались очень довольны, т.к. программа была насыщенная, Алена рассказывала очень подробно и интересно обо всех достопримечательностях, улицах, площадях) Узнали много исторических фактов и легенд Праги! Спасибо большое!
13 мая 2019
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Алена сочетает в рассказе исторические факты с датами и событиями с интересными историями и легендами. Три с половиной часа пролетели как 10 минут. Очень грамотно составлен маршрут. Мы вообще не устали. После Экскурсии осталось приятное послевкусие - Прага - это сказочный город!
10 мая 2019
Были на экскурсии с Аленой семьей на майские праздники. Все получилось так, как мы хотели. Пешая экскурсия по Праге с удобным маршрутом, интересные истории про Прагу и Чехию, древнюю и современную. Все прошло хорошо. Остались приятные воспоминания и фотографии.
4 мая 2019
Отличная экскурсия, очень интересная. Охвалили все значимые достопримечательности сразу
14 января 2019
Чудесная экскурсия! Гид отличная рассказчица, сумела заинтересовать и детей и взрослых. Особенно отмечу - прошли почти 10 км. и это зимой ( и снег и дождь присутствовали), но все было комфортно, а главное в спокойном темпе. Рекомендуем всем!!! Справятся даже пожилые люди.
9 января 2019
Наш гид по Праге-Алена! Нам понравилось очень!! Интересно, содержательно и весело!!!
Ещё 18 отзывов

Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Как понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствие
20 за человека
3 часа
336 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы