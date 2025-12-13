28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Город королей, алхимиков и пива» в Праге предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневекового города. Увидите Карлов мост, Градчаны, Староместскую площадь и Собор Святого Вита. Узнаете о тайнах Пражских курантов и мистических символах города. Завершите прогулку в старинной пивоварне Страговского монастыря, где варят пиво уже 8 веков. Откройте для себя Прагу с новой стороны и почувствуйте себя настоящим пражанином

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пражские легенды и достопримечательности

Вы увидите главные символы города — Карлов мост, Градчаны, Староместскую площадь. Рассмотрите готический Собор Святого Вита и Пражский Град — дом всех князей, королей и резиденцию президентов Чехии. Узнаете, какие тайны скрывают Пражские куранты, почему пражские крыши красные и зачем на фасадах домов рисовали окна. Я расскажу вам, как правильно загадать желание на Карловом мосту и о чем «говорит» с народом колокол Зигмунд.

Атмосфера мистической Праги

Я покажу вам мистическую сторону Праги, расскажу о городских суевериях и символах. Мы окунемся в эпоху, когда Прага была европейским центром алхимии, поговорим о правлении Рудольфа II и создании его алхимической лаборатории. Вы поймете, почему собор святого Вита можно назвать самым загадочным местом Праги, и узнаете историю коварной короны чешских королей, в мистическую силу которой верит каждый житель Чехии без исключения.

Старинная монастырская пивоварня

Завершим прогулку в пивной действующего мужского Страговского монастыря, где вот уже 8 веков варят пиво, которое непременно придется вам по вкусу! Здесь вы осмотрите средневековый монастырь, узнаете загадочную историю «Дьявольской Библии» и других манускриптов, скрытых в легендарной монастырской библиотеке. А со смотровой площадки вам откроется чудесный вид на Прагу!

Организационные детали