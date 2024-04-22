О Оксана Прогулка по лучшим пивоварням Праги Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)

E Evgeniia Прогулка по лучшим пивоварням Праги Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!

Ю Юлия Прогулка по лучшим пивоварням Праги Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива