Экскурсии по пивоварням Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивоварни» в Праге на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
106 отзывов
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 6 чел.
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
«Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пивоварни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по лучшим пивоварням Праги
  2. Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
  3. Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Пивоварни" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 360. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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