1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
«Следующим местом раздачи впечатлений станет пивоварня Velkopopovický Kozel»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 апреля 2024Наш гид был чудесным и понимающим) с учетом того, что мы уже были, он нас порадовал и удивил)
- EEvgeniia9 марта 2024Были на экскурсии!! Это просто шикарно!! Интересно!! Очень приятное общение!! После этой экскурсии, влюбляешься в Прагу!!
- ЮЮлия5 января 2024Очень приятная и содержательная прогулка. Я и мои дети узнали много интересного и попробовали великолепные сорта пива
- BBoris30 сентября 2023Андрей очень знающий, интересный, а главное умеющий преподнести в доступной форме, гид. Мы провели с Андреем 2 дня в Праге и очень довольны. Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пивоварни»
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Сейчас в Праге в категории "Пивоварни" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 360. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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