Терезин создали на территории старой крепости. Его использовали как «витрину» для внешнего мира, чтобы показать, будто евреи живут в относительном комфорте. Но и здесь условия были ужасными: переполненные бараки, голод, болезни. Я познакомлю вас с историей оккупации Чехословакии, расскажу о повседневной жизни в гетто Терезин и судьбах узников.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Малая крепость Терезин. В годы Второй мировой войны нацисты использовали её как тюрьму и концлагерь для политических заключённых, а также для узников, которых считали врагами режима.

Музей гетто. Поговорим об истории концлагеря Терезин.

Магдебургские казармы. Вы увидите копии помещений, где проживали евреи.

Крематорий. Жертв было так много, что их не успевали хоронить, поэтому построили крематорий (не работает по субботам).

Чердак. Воссозданное помещение, ещё один вариант размещения в гетто.

Вы узнаете:

как Гитлер в один день забрал 20% территории Чехословакии

какие зверства происходили в Германии и как страдали евреи

кто и зачем убил Рейнхарда Гайдриха, одного из самых жестоких людей фашистского режима

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat

Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 310 крон, дети 10–18 лет, студенты и посетители старше 65 лет — 240 крон

Не рекомендую эту экскурсию для детей младше 15 лет в силу тематики

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (можно обсудить в переписке)

Дорога