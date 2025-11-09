Терезин создали на территории старой крепости.
Его использовали как «витрину» для внешнего мира, чтобы показать, будто евреи живут в относительном комфорте. Но и здесь условия были ужасными: переполненные бараки, голод, болезни.
Я познакомлю вас с историей оккупации Чехословакии, расскажу о повседневной жизни в гетто Терезин и судьбах узников.
Описание экскурсии
Малая крепость Терезин. В годы Второй мировой войны нацисты использовали её как тюрьму и концлагерь для политических заключённых, а также для узников, которых считали врагами режима.
Музей гетто. Поговорим об истории концлагеря Терезин.
Магдебургские казармы. Вы увидите копии помещений, где проживали евреи.
Крематорий. Жертв было так много, что их не успевали хоронить, поэтому построили крематорий (не работает по субботам).
Чердак. Воссозданное помещение, ещё один вариант размещения в гетто.
Вы узнаете:
- как Гитлер в один день забрал 20% территории Чехословакии
- какие зверства происходили в Германии и как страдали евреи
- кто и зачем убил Рейнхарда Гайдриха, одного из самых жестоких людей фашистского режима
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 310 крон, дети 10–18 лет, студенты и посетители старше 65 лет — 240 крон
- Не рекомендую эту экскурсию для детей младше 15 лет в силу тематики
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (можно обсудить в переписке)
Дорога
- Мы не останавливаемся для обеда
- Дорога занимает один час в одну сторону, в мемориале мы проведём 3–3,5 часа
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 1109 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из
Входит в следующие категории Праги
