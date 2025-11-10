Небольшие группы на микроавтобусах! Увлекательное путешествие на родину Моцарта, Цвейга и фон Караяна, в чудной красоты город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сады Мирабель, стремительный Зальцах, величественная крепость Хоэнзальцбург, Кафедральный собор…
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие на родину Моцарта. Вы пройдётесь по узким улочкам, по которым ходил не только юный гений, но и Парацельс, Цвейг, фон Караян и многие другие, по чудной красоты садам Мирабель с Садом Карликов и набережным стремительного Зальцаха. Мы не преминём возможностью отдать дань праху отца великого композитора (раз уж нет могилы самого Моцарта). Кроме Леопольда Моцарта, на старинном кладбище при храме святого Себастьяна нашёл своё последнее пристанище и великий алхимик, основатель ятрохимии Парацельс. Не забудем мы и о прекрасных храмах стольного града архиепископов: Кафедральном соборе, церкви францисканцев и, конечно же, храме святого Петра, основанного святым Рупрехтом ещё в VII веке! Мы пройдём и по главным торговым улочкам этого города: Линцергассе, Гетрайдегассе, а также заглянем на старый рынок. Время будет потеряно зря, если вы не посидите хотя бы полчаса в одном из засиженных веками кафе или ресторане, самый «пожилой» из которых отсчитывает свою историю с 804(!) года. С вами поделятся секретом изготовления «шаров Моцарта», известными далеко за пределами не только Зальцбурга, но и Австрии. Само собой, вы сможете их не только попробовать, но и увезти с собой в качестве сувенира. И национальную одежду вы тоже сможете не только примерить, но и купить: уверены, что в вашем городе в таком деянии вы станете самой популярной фигурой. У вас также будет возможность прокатиться на фуникулёре, созерцать Солеград с высоты замка Хоэнзальцбург, горы капуцинов и террас нескольких кафе; вы окунётесь в неповторимую атмосферу Зальцбургского музыкального фестиваля, одного из самых значимых событий мировой культуры (не исключено, что вы столкнётесь на улице с испанской королевой Софией, Ангелой Меркель или с оперной звездой мировой величины типа Чечилии Бартоли или Анны Нетребко).
По средам в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец и сады Мирабель
- Дом-музей Моцарта
- Кафедральный собор Зальцбурга
- Дворец архиепископа
- Замок Хоэнзальцбург
- Озеро Мондзее
- Набережные Зальцаха
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пороховые ворота (náměstí Republiky 5)
Когда и сколько длится?
По средам в 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
