Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Небольшие группы на микроавтобусах! Увлекательное путешествие на родину Моцарта, Цвейга и фон Караяна, в чудной красоты город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сады Мирабель, стремительный Зальцах, величественная крепость Хоэнзальцбург, Кафедральный собор…

Описание экскурсии Что вас ждёт? Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие на родину Моцарта. Вы пройдётесь по узким улочкам, по которым ходил не только юный гений, но и Парацельс, Цвейг, фон Караян и многие другие, по чудной красоты садам Мирабель с Садом Карликов и набережным стремительного Зальцаха. Мы не преминём возможностью отдать дань праху отца великого композитора (раз уж нет могилы самого Моцарта). Кроме Леопольда Моцарта, на старинном кладбище при храме святого Себастьяна нашёл своё последнее пристанище и великий алхимик, основатель ятрохимии Парацельс. Не забудем мы и о прекрасных храмах стольного града архиепископов: Кафедральном соборе, церкви францисканцев и, конечно же, храме святого Петра, основанного святым Рупрехтом ещё в VII веке! Мы пройдём и по главным торговым улочкам этого города: Линцергассе, Гетрайдегассе, а также заглянем на старый рынок. Время будет потеряно зря, если вы не посидите хотя бы полчаса в одном из засиженных веками кафе или ресторане, самый «‎пожилой» из которых отсчитывает свою историю с 804(!) года. С вами поделятся секретом изготовления «шаров Моцарта», известными далеко за пределами не только Зальцбурга, но и Австрии. Само собой, вы сможете их не только попробовать, но и увезти с собой в качестве сувенира. И национальную одежду вы тоже сможете не только примерить, но и купить: уверены, что в вашем городе в таком деянии вы станете самой популярной фигурой. У вас также будет возможность прокатиться на фуникулёре, созерцать Солеград с высоты замка Хоэнзальцбург, горы капуцинов и террас нескольких кафе; вы окунётесь в неповторимую атмосферу Зальцбургского музыкального фестиваля, одного из самых значимых событий мировой культуры (не исключено, что вы столкнётесь на улице с испанской королевой Софией, Ангелой Меркель или с оперной звездой мировой величины типа Чечилии Бартоли или Анны Нетребко).

