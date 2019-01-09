7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Белоснежный Зальцбург

Из Праги в город Моцарта, пейзажей Северных Альп, барокко и музыки
В прекрасном Зальцбурге равнины сталкиваются с горами, а великолепная архитектура и культурные ценности — с потрясающей природой.

Вы увидите, попробуете и ощутите всё, чем знаменит город, от садов Мирабель до десерта «Моцарткугель».

Познакомитесь с австрийским характером Зальцбурга, восхититесь озером Мондзее, а возможно и встретите на улице оперную звезду мировой величины!
5
8 отзывов
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург

Описание экскурсии

Моцарт и компания: великие люди в Зальцбурге

Вы прогуляетесь по тем же узким улочкам, по которым когда-то шагали писатель Стефан Цвейг, дирижёр Герберт фон Караян и, конечно, композитор Амадей Моцарт, родившийся в Зальцбурге. Заглянете на старинное кладбище при храме Святого Себастьяна, где найдёте могилу с прахом Леопольда Моцарта — отца музыканта — и последнее пристанище средневекового алхимика Парацельса. Музыка и музыкальный гений в городе возведены в культ: сегодня здесь проходит Зальцбургский фестиваль, культурное событие мирового уровня, куда приезжают самые талантливые исполнители, а самый знаменитый местный десерт называется «моцартовский шарик» — Моцарткугель. Прямо на улицах во время фестиваля есть шанс встретить оперную диву Анну Нетребко или саму испанскую королеву!

Австрийский колорит

Набережные живописных берегов реки Зальцах, барочные сады Мирабель с оригинальным Карликовым садом — и все эти красоты у подножия Альп! Вы полюбуетесь городом с террас местных заведений и с высоты замка Хоэнзальцбург, прогуляетесь по торговым улицам Гетрайдегассе и Линцергассе. Побываете на старом рынке, в Кафедральном соборе, францисканской церкви и храме Святого Петра VII века. Прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в кафе, работающее с 804 года!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах. Дорога до Зальцбурга займёт 4 часа с учётом остановок. Во время поездки вас будут знакомить с историей, культурой и современностью Южной Чехии, Верхней Австрии и Зальцбурга.
  • В Зальцбурге у вас будет также свободное время — около 3 часов
  • Не забывайте, пожалуйста, паспорта и медицинские страховки

в среду в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€99
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Зальцбург - город, который однозначно стоит посетить! Небольшой, но очень живописный с интересной историей, которую доступно излагает Мартин. Дорога в микроавтобусе комфортная под аккомпанемент рассказчика. Время, проведенное в городе пролетело незаметно! Мартин очень интересно преподносит материал. Спасибо Мартину и команде Трипстера за чудесную экскурсию!
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С
Экскурсия очень понравилась! Благодаря тому, что группа небольшая, 8 человек, экскурсия получается почти индивидуальная. Мартин отвечал на все вопросы, плюс он сам интересный рассказчик. Провел нас по основным туристическим объектам и у нас еще оставалось время для самостоятельной прогулки. Рекомендую однозначно!!!
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А
Экскурсия была прекрасна, 4 часа дороги до Зальцбурга пролетели незаметно благодаря интересным историям которые поведал нам Мартин. Узнали очень много нового и о Чехии и о Австрии (несмотря на то что в Чехии мы не первый раз).
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I
Экскурсия замечательная. Мартин большой молодец. Интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора, внимательный, заботливый к туристам. Нам было комфортно. Спасибо.
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Д
Хоть группа и маленькая была (в нашем случае - 5 человек), но всё равно не хватает наушников и микрофон гиду. Отходишь на пару метров и уже не слышен рассказ.
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N
Белоснежный Зальцбург это на самом деле так,экскурсию проводил Мартин все очень интересно,доступно,он же был и водителем все сделал профессионально. Спасибо.
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