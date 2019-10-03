7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Праги в город Моцарта, пейзажей Северных Альп, барокко и музыки

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
В прекрасном Зальцбурге равнины сталкиваются с горами, а великолепная архитектура и культурные ценности — с потрясающей природой.

Вы увидите, попробуете и ощутите всё, чем знаменит город, от садов Мирабель до десерта «Моцарткугель».

Познакомитесь с австрийским характером Зальцбурга, восхититесь озером Мондзее, а возможно и встретите на улице оперную звезду мировой величины!
€89
72 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 8 человек
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург

Что вас ожидает

Моцарт и компания: великие люди в Зальцбурге
Вы прогуляетесь по тем же узким улочкам, по которым когда-то шагали писатель Стефан Цвейг, дирижёр Герберт фон Караян и, конечно, композитор Амадей Моцарт, родившийся в Зальцбурге. Заглянете на старинное кладбище при храме Святого Себастьяна, где найдёте могилу с прахом Леопольда Моцарта — отца музыканта — и последнее пристанище средневекового алхимика Парацельса. Музыка и музыкальный гений в городе возведены в культ: сегодня здесь проходит Зальцбургский фестиваль, культурное событие мирового уровня, куда приезжают самые талантливые исполнители, а самый знаменитый местный десерт называется «моцартовский шарик» — Моцарткугель. Прямо на улицах во время фестиваля есть шанс встретить оперную диву Анну Нетребко или саму испанскую королеву!

Австрийский колорит
Набережные живописных берегов реки Зальцах, барочные сады Мирабель с оригинальным Карликовым садом — и все эти красоты у подножия Альп! Вы полюбуетесь городом с террас местных заведений и с высоты замка Хоэнзальцбург, прогуляетесь по торговым улицам Гетрайдегассе и Линцергассе. Побываете на старом рынке, в Кафедральном соборе, францисканской церкви и храме Святого Петра VII века. Прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в кафе, работающее с 804 года!

Организационные детали

  • Важно: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится на скоростных микроавтобусах. Дорога до Зальцбурга займёт 4 часа с учётом остановок. Во время поездки вас будут знакомить с историей, культурой и современностью Южной Чехии, Верхней Австрии и Зальцбурга.
  • В Зальцбурге у вас будет также свободное время — около 3 часов.
  • Не забывайте, пожалуйста, паспорта и медицинские страховки.
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург
Белоснежный Зальцбург

Экскурсия проводится в среду в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Мартин - выше всяких похвал!
12 августа 2019
Мартин настоящий профи. Много знает, интересно преподносит материал, в меру ироничен. Нам с детьми очень понравилось!
9 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Благодаря тому, что группа небольшая, 8 человек, экскурсия получается почти индивидуальная. Мартин отвечал на все вопросы, плюс он сам интересный рассказчик. Провел нас по основным туристическим объектам и у нас еще оставалось время для самостоятельной прогулки. Рекомендую однозначно!!!
29 апреля 2019
Экскурсия замечательная. Мартин большой молодец. Интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора, внимательный, заботливый к туристам. Нам было комфортно. Спасибо.
21 января 2019
Хоть группа и маленькая была (в нашем случае - 5 человек), но всё равно не хватает наушников и микрофон гиду. Отходишь на пару метров и уже не слышен рассказ.
10 января 2019
Белоснежный Зальцбург это на самом деле так ,экскурсию проводил Мартин все очень интересно ,доступно ,он же был и водителем все сделал профессионально .Спасибо.
Анастасия
9 января 2019
Зальцбург - город, который однозначно стоит посетить! Небольшой, но очень живописный с интересной историей, которую доступно излагает Мартин. Дорога в микроавтобусе комфортная под аккомпанемент рассказчика. Время, проведенное в городе пролетело незаметно! Мартин очень интересно преподносит материал. Спасибо Мартину и команде Трипстера за чудесную экскурсию!

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