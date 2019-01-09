7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В прекрасном Зальцбурге равнины сталкиваются с горами, а великолепная архитектура и культурные ценности — с потрясающей природой. Вы увидите, попробуете и ощутите всё, чем знаменит город, от садов Мирабель до десерта «Моцарткугель». Познакомитесь с австрийским характером Зальцбурга, восхититесь озером Мондзее, а возможно и встретите на улице оперную звезду мировой величины!

Описание экскурсии

Моцарт и компания: великие люди в Зальцбурге

Вы прогуляетесь по тем же узким улочкам, по которым когда-то шагали писатель Стефан Цвейг, дирижёр Герберт фон Караян и, конечно, композитор Амадей Моцарт, родившийся в Зальцбурге. Заглянете на старинное кладбище при храме Святого Себастьяна, где найдёте могилу с прахом Леопольда Моцарта — отца музыканта — и последнее пристанище средневекового алхимика Парацельса. Музыка и музыкальный гений в городе возведены в культ: сегодня здесь проходит Зальцбургский фестиваль, культурное событие мирового уровня, куда приезжают самые талантливые исполнители, а самый знаменитый местный десерт называется «моцартовский шарик» — Моцарткугель. Прямо на улицах во время фестиваля есть шанс встретить оперную диву Анну Нетребко или саму испанскую королеву!

Австрийский колорит

Набережные живописных берегов реки Зальцах, барочные сады Мирабель с оригинальным Карликовым садом — и все эти красоты у подножия Альп! Вы полюбуетесь городом с террас местных заведений и с высоты замка Хоэнзальцбург, прогуляетесь по торговым улицам Гетрайдегассе и Линцергассе. Побываете на старом рынке, в Кафедральном соборе, францисканской церкви и храме Святого Петра VII века. Прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в кафе, работающее с 804 года!

Организационные детали