Мельник-мой самый любимый замок!

Там живет настоящий чешский князь, потомок королевского рода, и если бы чехи решили возродить монархию, то господин Лобковиц был бы первым претендентом на чешский престол. Никто не любит экскурсии 🧭, где массово ходят другие туристов

Мельник уникален! Князь не пускает большие группы, и Вы сможете насладиться интерьерами замка и погребами без толпы.

Я сама имею право по разрешению от князя проводить тур в этом замке. Никто не будет открывать двери, ждать прохода группы или говорить скучный заученный текст.

В замке уникальные экспонаты, личные коллекции и самая большая в мире коллекция карт начала 18 века!

В погребах замка 12–14 столетия до сих пор производят вино!

Мы с сами можем даже заказать дегустацию внутри погреба (или насладиться вином 🍷 в кафе замка.

Князь экспортирует вина даже во Франции, потому что бургундская лоза на красной чешской глиняной почве дает совсем другой вкус!

Вам мало причин? Ну тогда еще одна: на одной из бочек расписался сам Юрий Гагарин в 1965 году! И это еще не все! Замок 🏰 открыт в любое время года и каждый день! Так что не надо напрягаться и планировать экскурсию ⛳ в зависимости от сезона.

Так что непременно советую этот тур!