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Замок Мельник-в гости к князю!

Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
Замок Мельник-в гости к князю!
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Замок Мельник-в гости к князю!
Замок Мельник-в гости к князю!

Что вы увидите

  • замок Мельник
  • город Мельник
  • погреба 12 века
  • русло рек Влтавы и Эльбы
  • интерьеры замка
Мельник-мой самый любимый замок!
Там живет настоящий чешский князь, потомок королевского рода, и если бы чехи решили возродить монархию, то господин Лобковиц был бы первым претендентом на чешский престол. Никто не любит экскурсии 🧭, где массово ходят другие туристов
Мельник уникален! Князь не пускает большие группы, и Вы сможете насладиться интерьерами замка и погребами без толпы.
Я сама имею право по разрешению от князя проводить тур в этом замке. Никто не будет открывать двери, ждать прохода группы или говорить скучный заученный текст.
В замке уникальные экспонаты, личные коллекции и самая большая в мире коллекция карт начала 18 века!
В погребах замка 12–14 столетия до сих пор производят вино!
Мы с сами можем даже заказать дегустацию внутри погреба (или насладиться вином 🍷 в кафе замка.
Князь экспортирует вина даже во Франции, потому что бургундская лоза на красной чешской глиняной почве дает совсем другой вкус!
Вам мало причин? Ну тогда еще одна: на одной из бочек расписался сам Юрий Гагарин в 1965 году! И это еще не все! Замок 🏰 открыт в любое время года и каждый день! Так что не надо напрягаться и планировать экскурсию ⛳ в зависимости от сезона.
Так что непременно советую этот тур!
Что входит
  • трансфер из отеля в замок и обратно
  • Услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты в замок и погреба (примерно 10 евро с человека)
Начало
🚩 от Вашего отеля
Место завершения
🏁 центр Праги
Замок Мельник-в гости к князю!
Замок Мельник-в гости к князю!
Замок Мельник-в гости к князю!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра П.
Александра П.
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