9.02.1365 был подписан акт приёма-сдачи и замок Карлштейн приступил к исполнению своих обязанностей.

В разные времена ему выпадало служить надёжным сундуком, отчаянным рубакой, ломбардным залогом и даже дачей для благородных девиц.

Множество раз он ветшал и ремонтировался, разрушался и перестраивался.

В XX век ему повезло войти неоготическим красавцем.

В XXI столетии Карлштейн исправно служит туристической Меккой для чехов и гостей страны.

Экскурсия в замке качественно погружает в эпоху благородных рыцарей, турниров и бесконечных подвигов.

После детального исследования снаружи и изнутри отправимся к следующей цели — Конопиште.

Появление этого замка принято связывать с концом XIII века. В те времена здесь впервые опустилась герса.

Как и многих его собратьев, судьба кидала Конопиште из пекла в пекло и из одних рук в другие. В 1887 году хозяином замка стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд.

В духе модного тогда историзма-романтизма замок перестроили в очередной раз.

Дружное семейство д´Эсте проживало в нём вплоть до начала Первой мировой войны, начавшейся как раз таки в связи с убийством Франца Фердинанда.

Если кто-то помнит начало знаменитой книги о солдате Швейке: «— Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка … — В Сараеве его укокошили, сударь», — примите к сведению, что речь идёт о нашем герое.

После волны европейских приключений первой половины XX века Конопиште вместе с уникальной коллекцией доспехов, оружия и картин достался чешскому государству.

Нынче этот замок наравне с Карлштейном пользуется огромной популярностью у местных и заезжих туристов.

Час-другой, проведённые в замке, дают возможность основательно пропитаться духом Европы конца XIX столетия и поглубже разобраться с её историей. .

По дороге от Карлштейна к Конопиште с 1874 года варят знаменитое пиво Velkopopovický Kozel. Думается, отобедать там будет самое оно.

А ещё по дороге заскочим в пару-тройку неожиданно красивых и интересных мест.