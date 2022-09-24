Замки Карлштейн и Конопиште - главные цели сегодняшней поездки
Замки Карлштейн и Конопиште — главные цели сегодняшней поездки. Они оба красивы, интересны и ни в чём друг на друга не похожи. В этом безусловный цимес такой замковой пары. Карлштейн появился на свет в середине XIV века. Инициатором проекта был знаменитый Карл IV.
В непоследнюю очередь замок задумывался как хранилище судебных и прочих государственных актов, императорских регалий и коллекции святых реликвий, что говорит об уверенности бенефициара в непробиваемости замковых стен.
В непоследнюю очередь замок задумывался как хранилище судебных и прочих государственных актов, императорских регалий и коллекции святых реликвий, что говорит об уверенности бенефициара в непробиваемости замковых стен.
Что вас ожидает 🤩
- Замок Карлштейн
- Замок Конопиште
- Велкопоповицкий Козел
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
9.02.1365 был подписан акт приёма-сдачи и замок Карлштейн приступил к исполнению своих обязанностей.
В разные времена ему выпадало служить надёжным сундуком, отчаянным рубакой, ломбардным залогом и даже дачей для благородных девиц.
Множество раз он ветшал и ремонтировался, разрушался и перестраивался.
В XX век ему повезло войти неоготическим красавцем.
В XXI столетии Карлштейн исправно служит туристической Меккой для чехов и гостей страны.
Экскурсия в замке качественно погружает в эпоху благородных рыцарей, турниров и бесконечных подвигов.
После детального исследования снаружи и изнутри отправимся к следующей цели — Конопиште.
Появление этого замка принято связывать с концом XIII века. В те времена здесь впервые опустилась герса.
Как и многих его собратьев, судьба кидала Конопиште из пекла в пекло и из одних рук в другие. В 1887 году хозяином замка стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд.
В духе модного тогда историзма-романтизма замок перестроили в очередной раз.
Дружное семейство д´Эсте проживало в нём вплоть до начала Первой мировой войны, начавшейся как раз таки в связи с убийством Франца Фердинанда.
Если кто-то помнит начало знаменитой книги о солдате Швейке: «— Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка … — В Сараеве его укокошили, сударь», — примите к сведению, что речь идёт о нашем герое.
После волны европейских приключений первой половины XX века Конопиште вместе с уникальной коллекцией доспехов, оружия и картин достался чешскому государству.
Нынче этот замок наравне с Карлштейном пользуется огромной популярностью у местных и заезжих туристов.
Час-другой, проведённые в замке, дают возможность основательно пропитаться духом Европы конца XIX столетия и поглубже разобраться с её историей. .
По дороге от Карлштейна к Конопиште с 1874 года варят знаменитое пиво Velkopopovický Kozel. Думается, отобедать там будет самое оно.
А ещё по дороге заскочим в пару-тройку неожиданно красивых и интересных мест.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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