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На авто вокруг Которского залива

Юлия Ч.
Юлия Ч. – Гид из Будвы
На авто вокруг Которского залива
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €198 за экскурсию

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На авто вокруг Которского залива
На авто вокруг Которского залива

Что вы увидите

  • Вы прогуляетесь по узким улочкам крепости - Старого града Котора
  • заглянете на древние площади
  • на рынок и в сувенирные лавки
  • в храмы и местные ресторанчики. Прогуляетесь по центру и набережной живописного Пераста
  • сплаваете на остров Богородицы с заветным храмом местных моряков. Заглянете на старинную улочку городка Рисан и увидите древние мозаики римских вилл. Проплывете на пароме через пролив и прогуляетесь по Тивату и роскошному Порто Монтенегро - городку яхтсменов и миллионеров. Обогнете Которский залив и рассмотрите аутентичные небольшие городки на противоположном берегу
  • подниметесь по шикарным лестницам мощного храма
  • построенного в мизерном поселении (местная достопримечательность, поражающая размахом).
Это увлекательное и легкое путешествие на авто по панорамной дороге вокруг Которского залива. Вы заглянете во все прибрежные городки: прогуляетесь 👣 с гидом по великолепному Старому граду Котора, влюбитесь ❤️ в барочный Пераст, рассмотрите улочки древнего Рисана, заглянете в Столив, Прчань и Муо. Вы отправитесь на лодке ⚓ к живописному острову Богородицы на рифе, поплывете на пароме к Тивату, чтобы полюбоваться фешенебельным Порто Монтенегро. Пообедаете прямо на ферме устриц или в национальном ресторанчике и даже заглянете на подводную лодку!
Что входит
  • Услуги гида
  • авто
  • платные парковки
  • переезд на пароме
  • входной билет в храм-музей на острове.
Что не входит
  • Аренда лодки 5е/чел
  • обед
  • входные билеты в музеи
  • если захотите посетить.
Начало
🚩 Мы встретим вас у вашего крыльца
Место завершения
🏁 Мы привезем вас к вашему крыльцу
На авто вокруг Которского залива
На авто вокруг Которского залива
На авто вокруг Которского залива
На авто вокруг Которского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Ч.
Юлия Ч.
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Юлия Ч. проводит ещё 2 экскурсии

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