Вы прогуляетесь по узким улочкам крепости - Старого града Котора
заглянете на древние площади
на рынок и в сувенирные лавки
в храмы и местные ресторанчики. Прогуляетесь по центру и набережной живописного Пераста
сплаваете на остров Богородицы с заветным храмом местных моряков. Заглянете на старинную улочку городка Рисан и увидите древние мозаики римских вилл. Проплывете на пароме через пролив и прогуляетесь по Тивату и роскошному Порто Монтенегро - городку яхтсменов и миллионеров. Обогнете Которский залив и рассмотрите аутентичные небольшие городки на противоположном берегу
подниметесь по шикарным лестницам мощного храма
построенного в мизерном поселении (местная достопримечательность, поражающая размахом).
Это увлекательное и легкое путешествие на авто по панорамной дороге вокруг Которского залива. Вы заглянете во все прибрежные городки: прогуляетесь 👣 с гидом по великолепному Старому граду Котора, влюбитесь ❤️ в барочный Пераст, рассмотрите улочки древнего Рисана, заглянете в Столив, Прчань и Муо. Вы отправитесь на лодке ⚓ к живописному острову Богородицы на рифе, поплывете на пароме к Тивату, чтобы полюбоваться фешенебельным Порто Монтенегро. Пообедаете прямо на ферме устриц или в национальном ресторанчике и даже заглянете на подводную лодку!
Что входит
Услуги гида
авто
платные парковки
переезд на пароме
входной билет в храм-музей на острове.
Что не входит
Аренда лодки 5е/чел
обед
входные билеты в музеи
если захотите посетить.
Начало
🚩 Мы встретим вас у вашего крыльца
Место завершения
🏁 Мы привезем вас к вашему крыльцу
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.