Это увлекательное и легкое путешествие на авто по панорамной дороге вокруг Которского залива. Вы заглянете во все прибрежные городки: прогуляетесь 👣 с гидом по великолепному Старому граду Котора, влюбитесь ❤️ в барочный Пераст, рассмотрите улочки древнего Рисана, заглянете в Столив, Прчань и Муо. Вы отправитесь на лодке ⚓ к живописному острову Богородицы на рифе, поплывете на пароме к Тивату, чтобы полюбоваться фешенебельным Порто Монтенегро. Пообедаете прямо на ферме устриц или в национальном ресторанчике и даже заглянете на подводную лодку!