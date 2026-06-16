Приглашаю в путешествие по Боко-Которской бухте — месту, где переплелись культуры, эпохи и традиции многих народов. Мы посетим старинный Пераст и средневековый Котор, побываем на знаменитом острове Богородица на Рифе и заглянем на устричную ферму, чтобы попробовать свежайшие морепродукты с видом на Адриатику.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €260 за экскурсию

Ваш гид в Будве

Описание экскурсии

Устричная ферма в Ораховаце

Познакомимся с процессом выращивания устриц и мидий, раскроем секреты местного промысла и попробуем свежие морепродукты прямо на берегу Боко-Которской бухты.

Пераст — город моряков и капитанов

Прогуляемся по единственному в мире городу, полностью построенному в стиле барокко, и поговорим о его славном морском прошлом.

Остров Богородица на Рифе

На катере отправимся к знаменитому рукотворному острову, где посетим действующую церковь с чудотворной иконой Богородицы 15 века и музей Пераста.

Легенды острова Святого Георгия

Окунёмся в романтические истории и предания, связанные с таинственным «островом мёртвых капитанов».

Старый Котор

Исследуем один из самых красивых средневековых городов Адриатики, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кафедральный собор Святого Трифона

Увидим один из старейших действующих храмов Восточной Адриатики и познакомимся с историей главного покровителя Котора.

Крепость Сан-Джовани

Полюбуемся знаменитой крепостной системой, которая поднимается по склонам гор над старым городом и считается одним из символов бухты.

Организационные детали