Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)
Побывать в Которе и Перасте, посетить рукотворный остров и попробовать устриц прямо у моря
Приглашаю в путешествие по Боко-Которской бухте — месту, где переплелись культуры, эпохи и традиции многих народов.
Мы посетим старинный Пераст и средневековый Котор, побываем на знаменитом острове Богородица на Рифе и заглянем на устричную ферму, чтобы попробовать свежайшие морепродукты с видом на Адриатику.
Описание экскурсии
Устричная ферма в Ораховаце
Познакомимся с процессом выращивания устриц и мидий, раскроем секреты местного промысла и попробуем свежие морепродукты прямо на берегу Боко-Которской бухты.
Пераст — город моряков и капитанов
Прогуляемся по единственному в мире городу, полностью построенному в стиле барокко, и поговорим о его славном морском прошлом.
Остров Богородица на Рифе
На катере отправимся к знаменитому рукотворному острову, где посетим действующую церковь с чудотворной иконой Богородицы 15 века и музей Пераста.
Легенды острова Святого Георгия
Окунёмся в романтические истории и предания, связанные с таинственным «островом мёртвых капитанов».
Старый Котор
Исследуем один из самых красивых средневековых городов Адриатики, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кафедральный собор Святого Трифона
Увидим один из старейших действующих храмов Восточной Адриатики и познакомимся с историей главного покровителя Котора.
Крепость Сан-Джовани
Полюбуемся знаменитой крепостной системой, которая поднимается по склонам гор над старым городом и считается одним из символов бухты.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, топливо, парковки, паромная переправа через бухту
Отдельно оплачивается: катер до острова Богородица на Рифе — 5 евро с человека, вход в музей на острове — 1 евро с человека, устрицы — 1,5 евро/шт, мидии — 8 евро/порция на двоих, вино домашнее белое } 10 евро/бутылка, дорада или сибас — 10 евро/порция
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 843 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. читать дальшеуменьшить
Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
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