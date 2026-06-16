Мои заказы

Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)

Побывать в Которе и Перасте, посетить рукотворный остров и попробовать устриц прямо у моря
Приглашаю в путешествие по Боко-Которской бухте — месту, где переплелись культуры, эпохи и традиции многих народов.

Мы посетим старинный Пераст и средневековый Котор, побываем на знаменитом острове Богородица на Рифе и заглянем на устричную ферму, чтобы попробовать свежайшие морепродукты с видом на Адриатику.
Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)
Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)
Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)

Описание экскурсии

Устричная ферма в Ораховаце

Познакомимся с процессом выращивания устриц и мидий, раскроем секреты местного промысла и попробуем свежие морепродукты прямо на берегу Боко-Которской бухты.

Пераст — город моряков и капитанов

Прогуляемся по единственному в мире городу, полностью построенному в стиле барокко, и поговорим о его славном морском прошлом.

Остров Богородица на Рифе

На катере отправимся к знаменитому рукотворному острову, где посетим действующую церковь с чудотворной иконой Богородицы 15 века и музей Пераста.

Легенды острова Святого Георгия

Окунёмся в романтические истории и предания, связанные с таинственным «островом мёртвых капитанов».

Старый Котор

Исследуем один из самых красивых средневековых городов Адриатики, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кафедральный собор Святого Трифона

Увидим один из старейших действующих храмов Восточной Адриатики и познакомимся с историей главного покровителя Котора.

Крепость Сан-Джовани

Полюбуемся знаменитой крепостной системой, которая поднимается по склонам гор над старым городом и считается одним из символов бухты.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, топливо, парковки, паромная переправа через бухту
  • Отдельно оплачивается: катер до острова Богородица на Рифе — 5 евро с человека, вход в музей на острове — 1 евро с человека, устрицы — 1,5 евро/шт, мидии — 8 евро/порция на двоих, вино домашнее белое } 10 евро/бутылка, дорада или сибас — 10 евро/порция

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 843 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
читать дальшеуменьшить

Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.

Входит в следующие категории Будвы

Похожие экскурсии на «Боко-которская бухта - с посещением устричной фермы (из Будвы)»

Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
На машине
5.5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
€235 за всё до 6 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
18 июн в 09:00
26 июн в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
На машине
На катере
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
25 июн в 08:00
28 июн в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Любите заброшенные места и истории? Посетите австрийские форты на горе Врмац и завершите день ужином на экоферме
Начало: Подгорица
Сегодня в 20:30
Завтра в 15:30
€170 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будве
от €260 за экскурсию