7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Насыщенный день

Программа этой экскурсии — гибкая и зависит от ваших пожеланий. Мы можем проехать через Цетинье или Петровац и в зависимости от выбранного маршрута увидим те или иные достопримечательности. Среди них обязательно будут:

Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки.

— вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки. Мост Миллениум — символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви черногорцев к поэту.

— символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви черногорцев к поэту. Каньон и монастырь Морача — мы остановимся на перекус во внутреннем дворике, украшенном кустами роз и других растений, рассмотрим росписи и фрески монастыря, а после насладимся панорамой горного массива с остроконечными вершинами.

— мы остановимся на перекус во внутреннем дворике, украшенном кустами роз и других растений, рассмотрим росписи и фрески монастыря, а после насладимся панорамой горного массива с остроконечными вершинами. Мост Джурджевича — он находится в каньоне реки Тара, где открывается завораживающий вид на бурные воды и зеленые горы. Я расскажу об инженере Лазаре Яуковиче, памятник которому стоит у въезда, и том, как югославские партизаны взорвали самый длинный пролет и остановили наступление итальянских войск.

— он находится в каньоне реки Тара, где открывается завораживающий вид на бурные воды и зеленые горы. Я расскажу об инженере Лазаре Яуковиче, памятник которому стоит у въезда, и том, как югославские партизаны взорвали самый длинный пролет и остановили наступление итальянских войск. Городок Жабляк , напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом. Мы пройдем к берегам Черного озера или посетим смотровую Чурьевац на краю каньона Тары.

, напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом. Мы пройдем к берегам или посетим смотровую на краю каньона Тары. Перевал Седло — высшая точка на нашем пути; на обзорной площадке вы сделаете отличные кадры, отдохнете на скамейке или прогуляетесь на одну из ближайших вершин.

— высшая точка на нашем пути; на обзорной площадке вы сделаете отличные кадры, отдохнете на скамейке или прогуляетесь на одну из ближайших вершин. Пивское озеро удивительного цвета, которое окружают отвесные скалистые берега с соснами, растущими прямо из камней. По возможности мы посетим гидроэлектростанцию с плотиной и отправимся в Пивский монастырь — я расскажу, почему ему пришлось «переехать» повыше.

И это еще неполный список тех красот, которые будут у нас на пути. Также по желанию мы можем искупаться в реках или озерах, полетать на зиплайнах или отправиться на подъемнике на вершину Савин Кук.