7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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с возможностью выбрать места для посещения. Отдельное спасибо Александру за это.

Про вождение: честно говоря, я очень переживала, что в дороге будет укачивать (всё-таки местность горная и на пути много серпантинов), но ехали мы достаточно аккуратно и неспешно. Кроме того, Александр сразу обозначил, что можно будет сделать остановку при необходимости.

Про длительность: экскурсия занимает целый день и к вечеру уже устаёшь, к этому нужно быть готовым, но, что приятно порадовало, Александр старался показать нам как можно больше интересного, несмотря на то, что наверняка устал больше нас от дороги.

Про информацию в поездке: не люблю, когда гид монотонно и без интереса выдаёт большой объём информации. На данной экскурсии такого не было. Александр рассказывал любопытные и занимательные факты, отвечал на наши вопросы.

Про еду: перекус конечно стоит с собой взять, но голодными вы не останетесь, по пути несколько остановок у кафе с красивыми видами, где можно покушать)



Подытожить хотелось бы словами благодарности нашему гиду за поездку🙌 Всё понравилось и иногда казалось, что путешествуешь с другом, а не с посторонним человеком, т. е. настолько было легко и интересно)