7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по северу Черногории - это возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности. Вас ждут величественные горы, глубокие каньоны и живописные озера.
Вы узнаете истории, связанные с мостом Джурджевича, исследуете городок
Вы узнаете истории, связанные с мостом Джурджевича, исследуете городок
6 причин купить эту экскурсию
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- 🏞 Уникальные природные объекты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📸 Отличные фотопаузы
- 🚶♂️ Гибкость маршрута
- 🗺 Посещение нескольких регионов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения северной Черногории - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для прогулок и экскурсий, температура комфортная, а осадки минимальны. Май, июнь и сентябрь также подходят для путешествия: природа расцветает, туристов меньше, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы можно насладиться спокойствием и тишиной, однако стоит быть готовым к более прохладной погоде и закрытым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скадарское озеро
- Мост Миллениум
- Водопад «Ниагара»
- Каньон и монастырь Морача
- Мост Джурджевича
- Жабляк
- Черное озеро
- Чурьевац
- Перевал Седло
- Пивское озеро
- Пивский монастырь
Описание экскурсии
Насыщенный день
Программа этой экскурсии — гибкая и зависит от ваших пожеланий. В зависимости от выбранного маршрута мы можем проехать через те или иные достопримечательности. Среди них могут быть:
- Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки.
- Мост Миллениум — символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви поэта к черногорцам.
- Водопад «Ниагара» — Черногорская версия известного водопада, не такая массивная, но тоже очень красивая.
- Каньон и монастырь Морача — мы сделаем несколько фото-пауз в красивых местах, любители адреналина смогут совершить прогулку над рекой по подвесному мостику, а все остальные просто полюбоваться видами самого каньона и окружающих гор.
- Мост Джурджевича — он находится в каньоне реки Тара, где открывается завораживающий вид на бурные воды и зеленые горы. Я расскажу об инженере Лазаре Яуковиче, памятник которому стоит у въезда, и том, как югославские партизаны взорвали самый длинный пролет и остановили наступление итальянских войск.
- Городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом. Мы пройдем к берегам Черного озера или посетим смотровую Чурьевац на краю каньона Тары.
- Перевал Седло — высшая точка на нашем пути; на обзорной площадке вы сделаете отличные кадры, отдохнете на скамейке или прогуляетесь на одну из ближайших вершин.
- Пивское озеро удивительного цвета, которое окружают отвесные скалистые берега с соснами, растущими прямо из камней. По возможности мы посетим гидроэлектростанцию с плотиной и отправимся в Пивский монастырь — я расскажу, почему ему пришлось «переехать» повыше.
И это еще неполный список тех красот, которые будут у нас на пути. Также по желанию мы можем искупаться в реках или озерах, полетать на зиплайнах или отправиться на подъемнике на вершину Савин Кук.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются платные парковки и дороги, билеты в национальный парк Дурмитор, обед и дополнительные развлечения по желанию.
- Стоимость указана за поездку длительностью 12 часов при старте из Будвы, начало из других мест и изменения в продолжительности оплачиваются дополнительно.
- Возможны варианты на несколько дней — ночевки оплачивает путешественник. В этом случае можно добавить рафтинг, катание на лошадях или катер по Пивскому озеру.
- С собой стоит взять воду, удобную обувь, одежду по погоде, перекус для пикника на природе по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Будва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1242 туристов
Опытный водитель-гид по Черногории, живу здесь постоянно с 2011 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Интересуюсь историей Балканского полуострова и его природными красотами. На моих экскурсиях вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
l
Поездка началась вовремя, Александр приехал в оговоренное время и забрал нас от наших апартаментов.
Нам четверым в машине было комфортно, водит Александр очень аккуратно и спокойно, что очень важно на таких
Нам четверым в машине было комфортно, водит Александр очень аккуратно и спокойно, что очень важно на таких
+2
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Моя первая поездка на Tripster и сразу 10/10! Огромная благодарность Александру за отличную, интересную и безопасную поездку! Я ездила со своими детьми, Александр показал нам красоты на побережье,далее мы проехали
+2
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Е
Отличная экскурсия, природа Черногории оказалась превыше всех наших ожиданий! Спасибо Александру за то, что нигде не торопил, притормаживал в живописных местах, всегда фотографировал, когда просили, показал нам все эти места, рассказал исторические факты, связанные с Черногорией, и отвечал на все наши вопросы. Мы остались довольны!
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М
Благодарю Александра за прекрасную и познавательную экскурсию на север Черногории! Очень красивые виды, интересные локации, безопасное и спокойное вождение по серпантину! Александр учел наши пожелания, мы даже сходили в небольшой треккинг к Черному озеру. Александр также много знает об истории мест, рекомендую!
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Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Черногории! Очень понравилось, что маршрут был не шаблонным, Александр подстраивался под наши пожелания, спрашивал, что интересно, и давал возможность провести больше времени там,
+4
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А
Экскурсия однозначно заслуживает самую высокую оценку.
Про достопримечательности: достаточно насыщенная экскурсия в плане увиденного. За весь день увидели и посетили много интересных локаций. Особенно понравилось, что у нас была гибкая программа
Про достопримечательности: достаточно насыщенная экскурсия в плане увиденного. За весь день увидели и посетили много интересных локаций. Особенно понравилось, что у нас была гибкая программа
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Входит в следующие категории Будвы
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