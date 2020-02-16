7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить каньон Тары и Жабляк, преодолеть перевалы Дурмитора и насладиться красотой Пивского озера

Alex
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Alex – ваш гид
Слово «горы» не случайно оказалось в названии нашей страны — регион славится своей необыкновенной природой.

Во время поездки вы полюбуетесь головокружительными ландшафтами, побываете на смотровых площадках, увидите каньон реки Тара и искупаетесь в озерах удивительного цвета.

А еще посетите древние монастыри и мост Джурджевича, который гармонично дополнил пейзаж.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац
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У этой экскурсии7 отзывов
5
На север Черногории
На север Черногории

Что вас ожидает

Насыщенный день
Программа этой экскурсии — гибкая и зависит от ваших пожеланий. Мы можем проехать через Цетинье или Петровац и в зависимости от выбранного маршрута увидим те или иные достопримечательности. Среди них обязательно будут:

  • Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки.
  • Мост Миллениум — символ современной Подгорицы, здесь же вы встретите памятник Высоцкому и узнаете о любви черногорцев к поэту.
  • Каньон и монастырь Морача — мы остановимся на перекус во внутреннем дворике, украшенном кустами роз и других растений, рассмотрим росписи и фрески монастыря, а после насладимся панорамой горного массива с остроконечными вершинами.
  • Мост Джурджевича — он находится в каньоне реки Тара, где открывается завораживающий вид на бурные воды и зеленые горы. Я расскажу об инженере Лазаре Яуковиче, памятник которому стоит у въезда, и том, как югославские партизаны взорвали самый длинный пролет и остановили наступление итальянских войск.
  • Городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом. Мы пройдем к берегам Черного озера или посетим смотровую Чурьевац на краю каньона Тары.
  • Перевал Седло — высшая точка на нашем пути; на обзорной площадке вы сделаете отличные кадры, отдохнете на скамейке или прогуляетесь на одну из ближайших вершин.
  • Пивское озеро удивительного цвета, которое окружают отвесные скалистые берега с соснами, растущими прямо из камней. По возможности мы посетим гидроэлектростанцию с плотиной и отправимся в Пивский монастырь — я расскажу, почему ему пришлось «переехать» повыше.

И это еще неполный список тех красот, которые будут у нас на пути. Также по желанию мы можем искупаться в реках или озерах, полетать на зиплайнах или отправиться на подъемнике на вершину Савин Кук.

Организационные детали

  • Летом экскурсия начинается в 6-7 утра и заканчивается в 8-9 вечера (14 часов общего времени). Зимой дорога через Дурмитор не расчищается от снега, поэтому из Жабляка домой мы поедем по короткому маршруту через Шавник.
  • Города, где может начинаться экскурсия: Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Пржно, Св.Стефан, Петровац. Транспортные расходы включены в стоимость. Начало из других мест — по договоренности (оплачивается дополнительно).
  • Отдельно оплачиваются билеты в национальный парк Дурмитор (3 € за человека), обед и дополнительные развлечения по желанию.
  • Также можно разделить поездку на два полных дня — с ночевкой в Жабляке или Плужине (стоимость уточняйте в переписке). В этом случае можно добавить рафтинг, катание на лошадях или катер по Пивскому озеру (оплачивается отдельно).
  • Для посещения монастыря Морача рекомендую выбрать одежду, прикрывающую руки и плечи.
  • С собой стоит взять перекус, по желанию можем устроить пикник.
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории
На север Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alex
Alex
Опытный водитель-гид по Черногории, живу здесь постоянно с 2011 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Интересуюсь историей Балканского полуострова и его природными красотами. На моих экскурсиях вы насладитесь уникальной природой Черногории и узнаете много нового о жизни в стране, обычаях и особенностях менталитета местных жителей. Кроме Черногории также организую поездки по Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии и Македонии.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Поездка прошла замечательно! Александр отличный водитель и гид, мы проехали через каньоны рек Морача, где остановились на смотровой площадке в самом глубоком месте каньона и Тара - оба каньона впечатляют! Заехали в монастырь и на мост в каньоне Тары, сделали кучу красивых фотографий. Природа севера и побережья очень сильно отличается! Идеальная поездка для тех кто хочет окунуться в снежную сказку в один и тот же день насладившись морем и пляжами. Всё очень понравилось и огромная благодарность нашему гиду!
17 ноября 2019
Отдыхали в Черногории с друзьями в начале ноября. Погода немного подвела, было дождливо и пасмурно, но наше пребывание скрасила поездка на север Черногории с Александром. Это очень приятный и ответственный молодой человек, любящий Черногорию и сумевший заставить нас тоже полюбить этот чудесный край. Александр показал нам много красивейших мест: каньоны, озёра, монастыри, парк Дурмитор, Пивскую плотину и конечно чудеснейший перевал Седло. Александр дал нам всю необходимую информацию не только касательно географии и традиций Черногории, но и подсказал отличный ресторан, магазины, где можно купить качественные и недорогие местные специалитеты, а также тонкость прохождения таможни. Автомобиль у Александра очень удобный и вместительный, а сам он очень аккуратный и ответственный водитель. Нам было ничуть не страшно на узких высокогорных серпантинах Черногории. Наша оценка - 5+
13 сентября 2019
Ездили на север Черногории, в Дурмитор с Александром. И это была самая комфортная и познавательная экскурсия в нашем путешествии по Черногории. Если вы интроверт - вам зайдет идеально. Гид не душит информацией и отрепетированными шуточками нон-стоп. При этом дает полезные, интересные сведения. Не было вопроса, на который он бы нам не ответил. Он искренне любит страну, в которой живет, знает ее историю и географию. Приятный, спокойный, вежливый и эмпатичный человек. При этом водит уверенно и безопасно. Машина у него вместительная и комфортная. Александр знает расписание туристических автобусов и умудряется организовать посещение достопримечательностей между наплывом массовых экскурсий (там, где это возможно). Также он провезет вас по очень красивым местам, где туристов крайне мало или вообще нет. Расписание максимально совмещено с вашими желаниями и возможностями. Гид останавливается или замедляет машину, если по дороге красивый вид - успеете нафотографировать и полюбоваться. Ничуть не устали, получили максимум впечатлений и удовольствия. Категорически рекомендуем ездить с Александром, у которого есть еще несколько экскурсий, кроме этой. Всем приятного путешествия, а Александру еще раз большое спасибо от всех нас и дальнейших успехов)
11 сентября 2019
Эта экскурсия очень насыщенная и позволяет увидить почти всю Черногорию за один долгий день. Много интересных мест, захватывающих видов, каньоны рек, горы, леса, озера. Александр по ходу экскурсии рассказывает историю Черногории и мест, которые проезжает. Впечатления от увиденного останутся ещё надолго.
Спасибо
7 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась , Александр замечательно рассказывал, маршрут интересный. Безопасно и аккуратно управляет автомобилем. Машина для экскурсии комфортна . Остановки для отличных фото. В целом все отлично, получили массу впечатлений, информации и красивых фото.
26 августа 2019
Если вы хотите узнать Черногорию, обязательно нужно проехать по этому маршруту. Александр показал нам замечательные места. Дополнительно попросили проехать на плотину гидроэлектростанции. Впечатлило. Машина для путешествия очень удобная. Кроме того, Александр - прекрасный водитель. Где нужно снижал скорость, чтобы мы успели снять прекрасные пейзажи, останавливался, если нужно было сфотографировать. Тактичен и терпелив.
21 августа 2019
Изумительная экскурсия на север Черногории. Потрясающие виды и места, всё продумано, хотя маршрут долгий и сложный. Александр очень понравился, всегда подскажет, как, где и что лучше, подстроится под вкусы туристов, очень аккуратно водит и интересно рассказывает. Только самые позитивные эмоции, восторженные отклики и горы фотографий. Всё самые интересные места севера Черногории за один лень- экскурсию рекомендуем!

Alex проводит ещё 2 экскурсии

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