7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ездили на север Черногории, в Дурмитор с Александром. И это была самая комфортная и познавательная экскурсия в нашем путешествии по Черногории. Если вы интроверт - вам зайдет идеально. Гид не душит информацией и отрепетированными шуточками нон-стоп. При этом дает полезные, интересные сведения. Не было вопроса, на который он бы нам не ответил. Он искренне любит страну, в которой живет, знает ее историю и географию. Приятный, спокойный, вежливый и эмпатичный человек. При этом водит уверенно и безопасно. Машина у него вместительная и комфортная. Александр знает расписание туристических автобусов и умудряется организовать посещение достопримечательностей между наплывом массовых экскурсий (там, где это возможно). Также он провезет вас по очень красивым местам, где туристов крайне мало или вообще нет. Расписание максимально совмещено с вашими желаниями и возможностями. Гид останавливается или замедляет машину, если по дороге красивый вид - успеете нафотографировать и полюбоваться. Ничуть не устали, получили максимум впечатлений и удовольствия. Категорически рекомендуем ездить с Александром, у которого есть еще несколько экскурсий, кроме этой. Всем приятного путешествия, а Александру еще раз большое спасибо от всех нас и дальнейших успехов)