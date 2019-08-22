Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоема достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.

Маршрут

Пивское озеро и его окрестности с дамбами. Появился водоем после строительства дамбы Мратине на реке Пива в 70-х годах прошлого века.

Город Плужине. Для обслуживания озера было создано поселение Плужине, где поселились рабочие. Сегодня здесь потихоньку развивается туристическая сфера.

Пивский монастырь 16 века постройки. Здесь вы услышите необычную историю его возникновения и переноса.

Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!

По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.