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Путешествие на Пивское озеро

Экскурсия по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории
Предлагаю поехать в одно из удивительных мест Черногории — рукотворное Пивское озеро.

Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.
5
7 отзывов
Путешествие на Пивское озеро
Путешествие на Пивское озеро
Путешествие на Пивское озеро

Описание экскурсии

Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоёма достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.

Маршрут

  • Пивское озеро и его окрестности с дамбами. Появился водоём после строительства дамбы Мратине на реке Пива в 70-х годах прошлого века.
  • Город Плужине. Для обслуживания озера было создано поселение Плужине, где поселились рабочие. Сегодня здесь потихоньку развивается туристическая сфера.
  • Пивский монастырь 16 века постройки. Здесь вы услышите необычную историю его возникновения и переноса.

Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!

По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле Рено Меган с выездом из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи, Пржно или Яза.
  • Также можно организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Рено Эспейс — стоимость по запросу.
  • При желании в программу можно включить рафтинг по реке Тара, стоимость 35 евро с человека. Сюда включён сплав, завтрак и обед.
  • Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные траты.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 684 туристов
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране с 2013 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! А также интересно расскажу об истории Балкан и Черногории, со мной не будет скучно. Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Выбирая такой тип экскурсии по Черногории (на север), нужно понимать 3 важных фактора: водитель должен быть надежным (много серпантина), природные красоты будут преобладать над историческими (и влюбят вас в эту
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страну) и немало длинных пауз в дороге, которые нужно чем-то заполнить (идеально - рассказами о стране, но как пойдет, сложно и глупо проехать несколько сотен километров в тишине).

Михаил — настоящая находка и сильный проводник на север Черногории. Во-первых, опытный водитель. Сначала это будет незаметно, но ближе к серпантинам станет понятно, как важно любоваться природой, не отвлекаясь на переживания по поводу своей безопасности. Вряд ли можно спокойно смотреть на горы вокруг, если кто-то будет бояться каждого крутого поворота (их будет очень много).

О природе особо говорить нечего: это топовые виды, иногда мирового уровня. Михаил без лишнего к себе внимания и просьб остановит в лучших местах для съемки и подождет, пока вы успеете насладиться моментом) и снять его на смартфон. Фото и видео, конечно, полного спектра будущих эмоций не передают.

За то передает будущие эмоции понимание, что человек долгое время живет в Черногории, отлично знает историю, обычаи, все о быте. Большим преимуществом будет непосредственный опыт путешественника у самого Михаила: все-таки путешествие занимает 10-11 часов, путешественникам всегда есть, о чем поговорить и обсудить, сравнить, уточнить))

В общем, без поездки на север Черногории путешествие в эту страну нельзя назвать полноценным. Обязательно нужно ехать) С Михаилом или без, это уже второй вопрос. Мне поездка конкретно с Михаилом понравилась и оставила самые лучшие впечатления.

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М
Были на экскурсии "Путешествие по Пивскому озеру" 21 августа. Михаил провел экскурсию как для близких родственников. Отмечу глубокое знание истории, интересную и легкую подачу информации, очень аккуратное ведение машины. Не смотря на долгий путь экскурсия пролетела на одном дыхании. Озеро завораживает красотой, фотографии получились как профессиональные. Спасибо Михаилу за качественно проведенную экскурсию.
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С
Спасибо огромное Михаилу за увлекательное путешествие на север Черногории, к Пивскому озеру. Мы были очарованы местными пейзажами, местной традиционной кухней и рассказами Михаила об этой удивительной стране. Михаил- это человек с богатой собственной историей. Рекомендуем как экскурсию, так и нашего гида.
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Т
Все Супер! Маршрут классный. Красоты Пивского озера не передать словами и есть еще классный бонус: поднимались по тоннелям в горе на верх. Необычно и зрелищно. Всем рекомендую экскурсию Михаила. Я думала, что до этой экскурсии посмотрела самые красивые места в Черногории. Эта превзошла все мои ожидания…
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И
Михаил прекрасный рассказчик, который досконально знает историю региона в мельчайших подробностях. Было очень интересно слушать всю дорогу до озера. Само озеро невероятно красивое. Очень благодарны за экскурсию
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Я
Сначала был рафтинг, дети были в восторге (сплав для детей в мае и июне невозможен). Потом были прекрасные виды Пивского озера, с дорогой через экзотические тоннели. Маршрут очень хорошо спланирован.
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Входит в следующие категории Будвы

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