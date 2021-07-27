Предлагаю поехать в одно из удивительных мест Черногории — рукотворное Пивское озеро. Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоёма достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.

Маршрут

Пивское озеро и его окрестности с дамбами. Появился водоём после строительства дамбы Мратине на реке Пива в 70-х годах прошлого века.

Город Плужине. Для обслуживания озера было создано поселение Плужине, где поселились рабочие. Сегодня здесь потихоньку развивается туристическая сфера.

Пивский монастырь 16 века постройки. Здесь вы услышите необычную историю его возникновения и переноса.

Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!

По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.

Организационные детали