Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.
Описание экскурсии
Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоёма достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.
Маршрут
- Пивское озеро и его окрестности с дамбами. Появился водоём после строительства дамбы Мратине на реке Пива в 70-х годах прошлого века.
- Город Плужине. Для обслуживания озера было создано поселение Плужине, где поселились рабочие. Сегодня здесь потихоньку развивается туристическая сфера.
- Пивский монастырь 16 века постройки. Здесь вы услышите необычную историю его возникновения и переноса.
Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!
По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле Рено Меган с выездом из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи, Пржно или Яза.
- Также можно организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Рено Эспейс — стоимость по запросу.
- При желании в программу можно включить рафтинг по реке Тара, стоимость 35 евро с человека. Сюда включён сплав, завтрак и обед.
- Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные траты.