Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоема достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.
Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!
По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.