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Автомобильный тур по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории

Михаил
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Михаил – ваш гид
Предлагаю тур в одно из удивительных мест Черногории — рукотворное Пивское озеро.

Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие на Пивское озеро
Путешествие на Пивское озеро

Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине. Уникально Пивское озеро не только происхождением, но и внешним видом – узкое и длинное (45 км), со стороны оно напоминает реку. Глубина водоема достигает 188 м, а находится на высоте 675 м над уровнем моря.

Маршрут

  • Пивское озеро и его окрестности с дамбами. Появился водоем после строительства дамбы Мратине на реке Пива в 70-х годах прошлого века.
  • Город Плужине. Для обслуживания озера было создано поселение Плужине, где поселились рабочие. Сегодня здесь потихоньку развивается туристическая сфера.
  • Пивский монастырь 16 века постройки. Здесь вы услышите необычную историю его возникновения и переноса.

Также по пути к Пивскому озеру вы увидите много других достопримечательностей и сможете сделать удивительные панорамные снимки. Шикарные виды севера Черногории, а в частности Пивского озера поразят ваше воображение и будет ощущение, что вы попали в сказку или в фильм Аватар!

По желанию и за дополнительную плату возможно катание на лодке вдоль Пивского озера с остановкой на пикник в живописном месте. Изумрудный цвет воды, богатая растительность, уточки и рыбные стаи, подвесные деревянные мостики, ущелья в скалах — все это будет радовать ваш взгляд во время прогулки на лодке. Пивское озеро очень богато рыбой.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле Рено Меган с выездом из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи, Пржно или Яза.
  • Также можно организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Рено Эспейс — стоимость по запросу.
  • При желании в программу можно включить рафтинг по реке Тара, стоимость 35 евро с человека. Сюда включён сплав, завтрак и обед.
  • Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные траты.
Путешествие на Пивское озеро
Путешествие на Пивское озеро
Путешествие на Пивское озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране уже 3 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 августа 2019
Были на экскурсии "Путешествие по Пивскому озеру" 21 августа. Михаил провел экскурсию как для близких родственников. Отмечу глубокое знание истории, интересную и легкую подачу информации, очень аккуратное ведение машины. Не смотря на долгий путь экскурсия пролетела на одном дыхании. Озеро завораживает красотой, фотографии получились как профессиональные. Спасибо Михаилу за качественно проведенную экскурсию.

Михаил проводит ещё 4 экскурсии

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