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На сап-бордах по морю, озёрам и рекам - из Будвы или другого города

Выбрать одну из красивых локаций Черногории и отправиться в неспешное путешествие
Черногория словно создана для прогулок на сап-бордах.

Морские бухты, озёра, реки с кувшинками и живописные заливы открываются совсем по-другому, если смотреть на них с воды.

Вы проплывёте на сапе, насладитесь природой, искупаетесь и увидите красивые уголки страны вдали от шумных пляжей и туристических маршрутов.
На сап-бордах по морю, озёрам и рекам - из Будвы или другого города
На сап-бордах по морю, озёрам и рекам - из Будвы или другого города
На сап-бордах по морю, озёрам и рекам - из Будвы или другого города

Описание экскурсии

У меня много маршрутов! Я подберу для вас одну из локаций в зависимости от погоды, сезона, уровня подготовки и пожеланий.

Будванская ривьера. Пройдём на сапе вдоль Старого города Будвы, пляжа Могрен и живописных прибрежных скал.

Бока-Которская бухта. Туда — за видами одного из красивейших заливов Адриатики, к островам Богородицы на Рифе и Святого Георгия. По желанию можно посетить устричную ферму.

Голубая пещера. Удивительное природное место на полуострове Луштица.

Река Црноевича. Здесь можно насладиться спокойной прогулкой среди водяных лилий и кувшинок.

Река Штаргница. Вы окажетесь в тихих и малолюдных местах, где можно полностью отключиться от городской суеты.

Скадарское озеро. Исследуете крупнейшее озеро Балкан в окружении гор и заповедной природы.

Организационные детали

  • Маршрут и место старта согласуем в переписке до или после бронирования
  • Выезд из Бара, Сутоморе, Петроваца, Свети-Стефана, Бечичи, Будвы, Тивата и Котора
  • Всё необходимое оборудование мы предоставим
  • Перед выходом на воду вас ждёт инструктаж
  • Локация может быть изменена из-за погодных условий или состояния воды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Будве или другом городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Черногории с 2023 года. Хочу поделиться с путешественниками её красотами, которые за это время хорошо исследовал.

Входит в следующие категории Будвы

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