Черногория словно создана для прогулок на сап-бордах. Морские бухты, озёра, реки с кувшинками и живописные заливы открываются совсем по-другому, если смотреть на них с воды. Вы проплывёте на сапе, насладитесь природой, искупаетесь и увидите красивые уголки страны вдали от шумных пляжей и туристических маршрутов.

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Описание экскурсии

У меня много маршрутов! Я подберу для вас одну из локаций в зависимости от погоды, сезона, уровня подготовки и пожеланий.

Будванская ривьера. Пройдём на сапе вдоль Старого города Будвы, пляжа Могрен и живописных прибрежных скал.

Бока-Которская бухта. Туда — за видами одного из красивейших заливов Адриатики, к островам Богородицы на Рифе и Святого Георгия. По желанию можно посетить устричную ферму.

Голубая пещера. Удивительное природное место на полуострове Луштица.

Река Црноевича. Здесь можно насладиться спокойной прогулкой среди водяных лилий и кувшинок.

Река Штаргница. Вы окажетесь в тихих и малолюдных местах, где можно полностью отключиться от городской суеты.

Скадарское озеро. Исследуете крупнейшее озеро Балкан в окружении гор и заповедной природы.

Организационные детали