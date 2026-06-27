На сап-бордах по морю, озёрам и рекам - из Будвы или другого города
Выбрать одну из красивых локаций Черногории и отправиться в неспешное путешествие
Черногория словно создана для прогулок на сап-бордах.
Морские бухты, озёра, реки с кувшинками и живописные заливы открываются совсем по-другому, если смотреть на них с воды.
Вы проплывёте на сапе, насладитесь природой, искупаетесь и увидите красивые уголки страны вдали от шумных пляжей и туристических маршрутов.
Описание экскурсии
У меня много маршрутов! Я подберу для вас одну из локаций в зависимости от погоды, сезона, уровня подготовки и пожеланий.
Будванская ривьера. Пройдём на сапе вдоль Старого города Будвы, пляжа Могрен и живописных прибрежных скал.
Бока-Которская бухта. Туда — за видами одного из красивейших заливов Адриатики, к островам Богородицы на Рифе и Святого Георгия. По желанию можно посетить устричную ферму.
Голубая пещера. Удивительное природное место на полуострове Луштица.
Река Црноевича. Здесь можно насладиться спокойной прогулкой среди водяных лилий и кувшинок.
Река Штаргница. Вы окажетесь в тихих и малолюдных местах, где можно полностью отключиться от городской суеты.
Скадарское озеро. Исследуете крупнейшее озеро Балкан в окружении гор и заповедной природы.
Организационные детали
Маршрут и место старта согласуем в переписке до или после бронирования
Выезд из Бара, Сутоморе, Петроваца, Свети-Стефана, Бечичи, Будвы, Тивата и Котора
Всё необходимое оборудование мы предоставим
Перед выходом на воду вас ждёт инструктаж
Локация может быть изменена из-за погодных условий или состояния воды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Будве или другом городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Черногории с 2023 года. Хочу поделиться с путешественниками её красотами, которые за это время хорошо исследовал.
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