Цетинский монастырь — сербский православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в исторической столице Черногории, городе Цетине. Был построен в 1484 году. В монастыре хранится десница Иоанна Крестителя.
Женский монастырь Ждребаоник находится недалеко от города Даниловград, в 17 км от монастыря Острог. Монастыря относится к XIII-XIV веку.
Монастырь Острог — действующий сербский православный монастырь в Черногории. Находится на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи Святого Василия Острожского.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (не забывайте, что мы будем посещать религиозные места) и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
€180
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.