В Черногории много православных церквей и монастырей.



В самых важных и значимых монастырях Черногории мы обязательно побываем.



Прикоснёмся к святым чудотворным мощам.



Вы узнаете историю и быт Черногории, увидите места духовной силы.



Побываете в красивых местах центральной Черногории, которые Вас обязательно удивят и вызовут восторг! Мы сделаем в три раза больше остановок на фото паузы, чем во время обычных туров.