Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник

В Черногории много православных церквей и монастырей

В Черногории много православных церквей и монастырей.

В самых важных и значимых монастырях Черногории мы обязательно побываем.

Прикоснёмся к святым чудотворным мощам.

Вы узнаете историю и быт Черногории, увидите места духовной силы.

Побываете в красивых местах центральной Черногории, которые Вас обязательно удивят и вызовут восторг! Мы сделаем в три раза больше остановок на фото паузы, чем во время обычных туров.
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник

Что вы увидите 🤩

  • монастырь Цетине
  • монастырь Острог
  • монастырь Ждребаоник

Что вас ожидает:

  • Цетинский монастырь — сербский православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в исторической столице Черногории, городе Цетине. Был построен в 1484 году. В монастыре хранится десница Иоанна Крестителя.
  • Женский монастырь Ждребаоник находится недалеко от города Даниловград, в 17 км от монастыря Острог. Монастыря относится к XIII-XIV веку.
  • Монастырь Острог — действующий сербский православный монастырь в Черногории. Находится на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи Святого Василия Острожского.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (не забывайте, что мы будем посещать религиозные места) и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
€180

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)

Иван Т.
Иван Т.
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