Цетинский монастырь

Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался. В часовне монастыря, хранится десница Иоанна Крестителя, частица креста на котором распяли Христа и мощи Петра Цетинского (одного из великих Владык Черногории).

Монастырь Острог

Велика слава православного монастыря Острог, который был построен в 1650 году на высоте около 900 метров над уровнем моря 🌊 святым Василием Острожским, мощи которого теперь покоятся внутри монастыря. Монастырь Острог является одной из святынь православной Черногории.

Монастырь Дайбабе

Монастырь только внешне выглядит, как обычная церковь ⛪, однако если зайти внутрь, можно обнаружить целый подземный комплекс. История 📖 построения монастыря довольна интересна. Как-то одному крестьянину приснился сон, в котором один святой, похороненных в этих местах, просил его построить хотя бы небольшую церквушку в честь его святого учителя. Крестьянин рассказал свой сон преподобному Симеону, и тот понял, что к ним обращается ученик Святого Саввы, мощи которого как раз были спрятаны от турок в этих местах. При поддержке короля Николы в конце XIX века была построена монастырская церковь. На стенах пещер до сих пор можно найти росписи преподобного Симеона.

Организационные детали:

Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.

Без доплат мы также можем забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города - по запросу