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Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Экскурсия ⛳ «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории. Вы посетите знаменитый Цетинский монастырь, с его христианскими реликвиями, высокогорный монастырь Острог, в котором хранятся чудодейственные мощи Св. Василия Острожского, а также живописный монастырь Дайбабе. У вас появится уникальная возможность пройти старой тропой черногорских монахов и получить святое благословение духовной обители.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)

Что вы увидите

  • Цетинский монастырь
  • Монастырь Острог
  • Монастырь Дайбабе
Цетинский монастырь
Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался. В часовне монастыря, хранится десница Иоанна Крестителя, частица креста на котором распяли Христа и мощи Петра Цетинского (одного из великих Владык Черногории).
Монастырь Острог
Велика слава православного монастыря Острог, который был построен в 1650 году на высоте около 900 метров над уровнем моря 🌊 святым Василием Острожским, мощи которого теперь покоятся внутри монастыря. Монастырь Острог является одной из святынь православной Черногории.
Монастырь Дайбабе
Монастырь только внешне выглядит, как обычная церковь ⛪, однако если зайти внутрь, можно обнаружить целый подземный комплекс. История 📖 построения монастыря довольна интересна. Как-то одному крестьянину приснился сон, в котором один святой, похороненных в этих местах, просил его построить хотя бы небольшую церквушку в честь его святого учителя. Крестьянин рассказал свой сон преподобному Симеону, и тот понял, что к ним обращается ученик Святого Саввы, мощи которого как раз были спрятаны от турок в этих местах. При поддержке короля Николы в конце XIX века была построена монастырская церковь. На стенах пещер до сих пор можно найти росписи преподобного Симеона.

Организационные детали:

  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Без доплат мы также можем забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города - по запросу
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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