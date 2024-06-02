Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Будве

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Будве на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«Посещение Цетиньского монастыря Рождества Богородицы»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
  • Ю
    Юрий
    9 августа 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
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    себе великолепные качества гида, водителя, проводника и собеседника, ведет путешествие в комфорте и безопасности. Эрудиция и хорошее чувство юмора сделало наш долгий путь интересным, а виртуозное вождение - легким. Пожалуй, посещение природных заповедников, горы и крепости - лучшее, что позволяет немного передохнуть от прибрежной жары, а богатая история страны увлекает к новым путешествиям. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит активный отдых на природе.

  • К
    Карина
    26 июля 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке Црневича, очень вкусный пршут, кофепитие в бывшем посольстве и много любопытных фактов, которые мы узнали о Черногории. Рекомендую!)
    Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по РьекеИван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке
  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
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    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2019
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
  • Ф
    Фрик
    28 ноября 2018
    Цетинье. Сердце Черногории
    В ноябре отдыхали в Черногории. Сказочная страна! Древняя история, живописные пейзажи, очень доброжелательное население. Экскурсию по Цетинье проводил гид Вадим
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    (познакомились на Tripster). У нас сложилось впечатление, что Вадим очень хорошо знает историю этой страны и в отдельности каждого городка. Провел экскурсию интересно, с юмором, в полном объеме. Побывали словно в сказке! Отлично провели время. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Зимние»

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  4. Цетинье. Сердце Черногории
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 420. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 73 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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