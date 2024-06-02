1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт своими лугами и горными исполинами Дурмитора, — пейзажи вокруг прекрасны и зимой и летом»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«Посещение Цетиньского монастыря Рождества Богородицы»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
- ЮЮрий9 августа 2023Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
- ККарина26 июля 2023Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке Црневича, очень вкусный пршут, кофепитие в бывшем посольстве и много любопытных фактов, которые мы узнали о Черногории. Рекомендую!)
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ДДмитрий1 августа 2019Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
- ФФрик28 ноября 2018В ноябре отдыхали в Черногории. Сказочная страна! Древняя история, живописные пейзажи, очень доброжелательное население. Экскурсию по Цетинье проводил гид Вадим
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Зимние»
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