1 чел. По популярности На машине 8 часов 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами €230 за всё до 4 чел. На машине 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды Начало: По договорённости €310 за всё до 4 чел. На машине 4 часа 25% 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Романтичный Херцег-Нови Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами €150 €200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Херцега-Нови

