Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€310 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€150
€200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в декабре 2025
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 310 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 15 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль