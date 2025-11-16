В Валентина Тайны Херцег-Нови Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Она дала очень много разнообразной информации и связала историю разных веков, народов и мест в один увлекательный рассказ. Было очень интересно и я не заметила как пролетело наше с ней время.

М Марина Тайны Херцег-Нови читать дальше только в городских архивах! Время пролетело незаметно, готовы были гулять часами по улочкам города)) Ксения - очень приятный человек, поможет, подскажет, и профессионально ответит на все вопросы! Ксения - замечательный гид, который расскажет не только общую насыщенную историю города, но и поделится интересными фактами, которые можно найти

Е Екатерина Тайны Херцег-Нови читать дальше о крупных событиях и интересных мелочах, была деликатна и внимательна, адаптировалась к нашим интересам. Получили огромное удовольствие от общения с эрудированным гидом, остроумным и приятным человеком! Ксения замечательно провела для нашей небольшой компании экскурсию по Херцег-Нови: показала город с разных сторон и рассказала о разных эпохах,

С Светлана Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито Прекрасная экскурсия для любителей истории, искусства и не банальных туристических мест! Огромное спасибо Ксении за новые и очень интересные места в, казалось уже до конца изученной и изъезженной, любимой Черногории!!!

Очень рекомендую!

А Анастасия Тайны Херцег-Нови Спасибо за очень интересную экскурсию

Нас было 6 человек и все остались довольны, буду рекомендовать всем, кто собирается в Черногорию

Kseniya was a fairly competent guid. She gave a lot historical information. I was читать дальше surprised how there are a lot attractions. We were notified about tradional food, restaurants where we should to eat. What app we should to use for moving to somewhere. She also mentioned about monuments, artists and people who left his mark after their death. She has an experience to be a great guide. If I had evaluate from 1-5 stars I would to put 5. It was amazing. I' m glad to find a guide like Ksusha from your site. Thank you for a knowledge in history about Tivan.

Ксения была довольно компетентным гидом. Она дала много исторических сведений. Я был удивлён, как много здесь достопримечательностей. Нам рассказали о традиционной кухне, ресторанах, где можно поесть, и о том, какое приложение использовать для поиска нужного места. Она также упомянула о памятниках, художниках и людях, оставивших свой след после смерти. У неё есть опыт, чтобы быть отличным гидом. Если бы мне нужно было оценить по шкале от 1 до 5 звёзд, я бы поставил 5. Это было потрясающе. Я рад, что нашёл такого гида, как Ксюша, на вашем сайте. Спасибо за ваши знания истории Тивана.

О Олексій Тайны Херцег-Нови Все прошло хорошо и информативно. Жаль только, что быстро. Но мы остались довольны.

Б Борис Тайны Херцег-Нови читать дальше известных людей города, про местные нравы и обычаи. Есть небольшой, но очень приятный старый город, крепость. Экскурсия познавательная, узнаешь разные факты из разных эпох. Всем рекомендую. Херцег-Нови замечательный город на берегу Которского залива и нам было интересно прогуляться по нему, послушать про историю этих мест, про

Д Денис Тайны Херцег-Нови Хорошая, не банальная экскурсия. Были с подростками 14 и 15 лет, даже для них было интересно. Рекомендую

А Александр Тайны Херцег-Нови Прошли экскурсию "Тайны Херцег-Нови" с Ксенией и остались в полном восторге! Очень интересный рассказ, уютная атмосфера и масса новых открытий о городе, хотя мы живём в здесь не первый год. Спасибо за незабываемое путешествие в историю!

О Оксана Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито Ксения чудеснейший человек и отличный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании и даже не устали, это удивительно, обычно и я и дети быстро устают! Много интересной информации, не утомительно, с удовольствием бы посетила и другие экскурсии с Ксенией!

Ю Юлия Тайны Херцег-Нови Ксения- замечательный гид, хорошо знающий историю страны и города. Показала хитрые места и рассказала интересные факты, которых нет в открытых источниках)

Было интересно, живо и познавательно! Однозначно, рекомендуем гида❤️

М Марина Тайны Херцег-Нови От всей души благодарю Ксению за удивительную прогулку по Старому Герцег-Нови! Время остановилось, исчезла суета, попали в другое измерение… Всё это благодаря интеллигентности, умению чувствовать людей, энциклопедическим знаниям и нереальному обаянию Ксении)

Е Екатерина Тайны Херцег-Нови Ксения впечатлила объемностью и глубиной знаний о городе, хочется продолжения:) Спасибо!

V Victoriia Тайны Херцег-Нови Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ без нудных фактов, приятно было прогуляться и вместе провести время! Спасибо👍😍🫶

А Арсений Тайны Херцег-Нови Замечательно.

Отдельно хочу отметить что бронирование было за несколько часов до экскурсии (не планировали вечер) и Ксения согласилась все провести.

K Ksenia Тайны Херцег-Нови читать дальше который ходил с присущим подростковому возрасту мрачным лицом, потом сказал, что ему было очень интересно. Был и исторический экскурс, и какие-то вещи, на которые без гида мы не обратили бы внимания, и интересные истории, и рассказы об исторических персонажах, после которых мы бросились гуглить что-то еще. В общем, всячески рекомендую. И сложилось впечатление, что гид подстраивает экскурсию именно под интересы конкретной группы, что очень ценно. Я в восторге, и это чувство со мной полностью разделили сыновья 10 и 13 (!) лет. Ксения, даже старший Вася,

Д Дарья Тайны Херцег-Нови Нам очень понравилась экскурсия, было очень познавательно и совсем нескучно. Рекомендуем!

Е Евгения Тайны Херцег-Нови читать дальше и не пожалели.



Сама прогулка с Ксенией проходит и по популярным туристическим местам, и по неочевидным, но интересным локациям, в которые мы бы сами вряд ли заглянули. Не смотря на то, что Херцег Нови маленький курортный город, у него очень богатая история, связанная сразу с несколькими странами. Ксения в своей экскурсии затронула все эти периоды, было интересно слушать и дополнять свои знания. И вообще гид прекрасно разбирается в истории и особенностях города, подробно ответила на все наши уточняющие вопросы. Вместо заявленных 1,5 часов гуляли почти 2 без всякой спешки.



Кроме рассказа о Херцег Нови Ксения также посоветовала идеи как еще провести время, а также места, где можно вкусно пообедать или выпить кофе с красивым видом. Мы приехали на два дня, но не успели все обойти, скучно в морском городе в несезон вообще не было. Благодарим Ксению за великолепную прогулку по Херцег Нови! Экскурсию взяли в первый же день пребывания для лучшего знакомства с городом