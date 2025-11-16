Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
«Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Дурмитор» — €3/чел»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
«Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€75
€100 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
«Оцените красоту парка, окружающего виллу, и виды на залив»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€152
€190 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина16 ноября 2025Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Она дала очень много разнообразной информации и связала историю разных веков, народов и мест в один увлекательный рассказ. Было очень интересно и я не заметила как пролетело наше с ней время.
- ММарина11 ноября 2025Ксения - замечательный гид, который расскажет не только общую насыщенную историю города, но и поделится интересными фактами, которые можно найти
- ЕЕкатерина11 октября 2025Ксения замечательно провела для нашей небольшой компании экскурсию по Херцег-Нови: показала город с разных сторон и рассказала о разных эпохах,
- ССветлана5 октября 2025Прекрасная экскурсия для любителей истории, искусства и не банальных туристических мест! Огромное спасибо Ксении за новые и очень интересные места в, казалось уже до конца изученной и изъезженной, любимой Черногории!!!
Очень рекомендую!
- ААнастасия19 сентября 2025Спасибо за очень интересную экскурсию
Нас было 6 человек и все остались довольны, буду рекомендовать всем, кто собирается в Черногорию
- ДДмитрий18 августа 2025Good morning! Sorry for late answer.
Kseniya was a fairly competent guid. She gave a lot historical information. I was
- ООлексій14 августа 2025Все прошло хорошо и информативно. Жаль только, что быстро. Но мы остались довольны.
- ББорис6 августа 2025Херцег-Нови замечательный город на берегу Которского залива и нам было интересно прогуляться по нему, послушать про историю этих мест, про
- ДДенис12 июля 2025Хорошая, не банальная экскурсия. Были с подростками 14 и 15 лет, даже для них было интересно. Рекомендую
- ААлександр6 июля 2025Прошли экскурсию "Тайны Херцег-Нови" с Ксенией и остались в полном восторге! Очень интересный рассказ, уютная атмосфера и масса новых открытий о городе, хотя мы живём в здесь не первый год. Спасибо за незабываемое путешествие в историю!
- ООксана2 июля 2025Ксения чудеснейший человек и отличный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании и даже не устали, это удивительно, обычно и я и дети быстро устают! Много интересной информации, не утомительно, с удовольствием бы посетила и другие экскурсии с Ксенией!
- ЮЮлия30 июня 2025Ксения- замечательный гид, хорошо знающий историю страны и города. Показала хитрые места и рассказала интересные факты, которых нет в открытых источниках)
Было интересно, живо и познавательно! Однозначно, рекомендуем гида❤️
- ММарина29 июня 2025От всей души благодарю Ксению за удивительную прогулку по Старому Герцег-Нови! Время остановилось, исчезла суета, попали в другое измерение… Всё это благодаря интеллигентности, умению чувствовать людей, энциклопедическим знаниям и нереальному обаянию Ксении)
- ЕЕкатерина15 июня 2025Ксения впечатлила объемностью и глубиной знаний о городе, хочется продолжения:) Спасибо!
- VVictoriia25 мая 2025Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ без нудных фактов, приятно было прогуляться и вместе провести время! Спасибо👍😍🫶
- ААрсений5 мая 2025Замечательно.
Отдельно хочу отметить что бронирование было за несколько часов до экскурсии (не планировали вечер) и Ксения согласилась все провести.
- KKsenia3 мая 2025Я в восторге, и это чувство со мной полностью разделили сыновья 10 и 13 (!) лет. Ксения, даже старший Вася,
- ДДарья16 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия, было очень познавательно и совсем нескучно. Рекомендуем!
- ЕЕвгения10 января 2025Благодарим Ксению за великолепную прогулку по Херцег Нови! Экскурсию взяли в первый же день пребывания для лучшего знакомства с городом
- ННадежда23 сентября 2024Ксения приятный человек и профессиональный экскурсовод. У нас осталось очень хорошее общее впечатление. Содержание экскурсии нам так же понравилось.
