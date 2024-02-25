Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €230, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами «Гора Ловчин и королевские Негуши» € 230 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории «Суровые горы и прорубленные в них тоннели» 350 € 315 за всё до 4 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии «От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук» € 450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Херцега-Нови Последние отзывы на экскурсии А Алексей Боко-Которская бухта на ладошке Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Горы»

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