1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
«Гора Ловчин и королевские Негуши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
«Суровые горы и прорубленные в них тоннели»
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
«От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 февраля 2024Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Горы»
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