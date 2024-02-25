Экскурсии к горам Херцега-Нови

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €230, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боко-Которская бухта на ладошке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
«Гора Ловчин и королевские Негуши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
«Суровые горы и прорубленные в них тоннели»
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
«От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Боко-Которская бухта на ладошке
  2. Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
  3. Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июле 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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