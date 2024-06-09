Игало — городок в муниципалитете Херцег-Нови. В 70-е годы здесь построили правительственный комплекс «Галеб». Вы осмотрите оригинальную архитектуру и интерьеры резиденции.
Узнаете о принципах планировки дома, где президент жил, вёл государственные дела и поправлял здоровье. Оцените красоту парка, окружающего виллу, и виды на залив. И конечно, услышите о яркой политической фигуре 20 века.
Узнаете о принципах планировки дома, где президент жил, вёл государственные дела и поправлял здоровье. Оцените красоту парка, окружающего виллу, и виды на залив. И конечно, услышите о яркой политической фигуре 20 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы познакомитесь с историей одной из 33 резиденций президента Югославии.
- Посетите все доступные помещения виллы и даже спуститесь в закрытый бункер.
- Кроме кабинетов, переговорных залов и комнат отдыха, большая часть комплекса была отведена для терапевтических процедур. Вы откроете секреты личного бассейна маршала Тито и узнаете о подходах, которые применялись для поддержания и восстановления здоровья вождя.
- Я расскажу, как охраняли Тито и почему попала в опалу его собственная жена.
- Вы также выясните, для каких целей в резиденции служил аквариум.
- Сможете посидеть в том же кресле, где сидел нынешний король Англии (принц Чарльз приезжал на виллу с однодневным визитом).
- Полюбуетесь Которским заливом с балкона виллы и прогуляетесь по пышному саду со средиземноморской растительностью.
Организационные детали
- До виллы вы можете добраться самостоятельно на автомобиле, общественном транспорте или такси. Автобусная остановка находится рядом с виллой Тито.
- При необходимости за дополнительную плату я могу организовать трансфер из любого города Черногории.
- Отдельно оплачивается экскурсионный сбор при посещении виллы — 5€ с человека (приготовьте наличные).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можноЗадать вопрос
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