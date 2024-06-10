Из порта Зеленика на почти пиратской лодке с капитаном вы выйдете в залив. Полюбуетесь красотами Черногории с моря и узнаете о прошлом славных моряков венецианского периода.
В средневековом городе Пераст познакомитесь с историей местной аристократии и разгадаете загадку дома без углов.
В средневековом городе Пераст познакомитесь с историей местной аристократии и разгадаете загадку дома без углов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На морской прогулке
Вы увидите самое узкое место залива и острова Богородицы и Святого Георгия, словно сошедшие с картин живописцев. Раскроете секреты старинных гербов и заглянете в прошлое венецианских моряков. Узнаете, где было пиратское пристанище иллирийских племён, и попробуете разгадать секрет сокровищ королевы Тевты.
В Перасте
Прогуляетесь пешком по набережной, рассмотрите старинные палаццо и разгадаете загадку домов без углов. Увидите здания мореходной школы 17 века и дворцов, где жили аристократические династии. Потом вы вернётесь на лодку отправитесь морем обратно в порт Зеленика.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- На лодке есть тент от солнца, но на всякий случай возьмите головные уборы и воду
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можноЗадать вопрос
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