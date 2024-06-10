Из порта Зеленика на почти пиратской лодке с капитаном вы выйдете в залив. Полюбуетесь красотами Черногории с моря и узнаете о прошлом славных моряков венецианского периода. В средневековом городе Пераст познакомитесь с историей местной аристократии и разгадаете загадку дома без углов.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На морской прогулке

Вы увидите самое узкое место залива и острова Богородицы и Святого Георгия, словно сошедшие с картин живописцев. Раскроете секреты старинных гербов и заглянете в прошлое венецианских моряков. Узнаете, где было пиратское пристанище иллирийских племён, и попробуете разгадать секрет сокровищ королевы Тевты.

В Перасте

Прогуляетесь пешком по набережной, рассмотрите старинные палаццо и разгадаете загадку домов без углов. Увидите здания мореходной школы 17 века и дворцов, где жили аристократические династии. Потом вы вернётесь на лодку отправитесь морем обратно в порт Зеленика.

Организационные детали