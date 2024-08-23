Мои заказы

Необычные экскурсии по Херцегу-Нови

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Котор, Пераст и бухта на ладошке
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Пираты и аристократы: путешествие по воде из Херцег-Нови
На лодке
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
1.5 часа
-
25%
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€75€100 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в декабре 2025
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 370 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
