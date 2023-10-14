Несмотря на то, что городу не исполнилось ещё и 650 лет, Херцег-Нови за свою историю претерпел немало. Видел боснийцев, турок, испанцев, венецианцев, французов и австрийцев, менял правителей и обрастал крепостями. Я познакомлю вас с уникальным прошлым этого черноморского города, проведу по его улочкам под увлекательные беседы, покажу мощные крепости и красивые виды.

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Описание

Что вас ожидает

Херцег-Нови, его прошлое и настоящее

Мы пройдём по узким улицам, и я расскажу, куда делись крепостные стены старого Херцег-Нови, сколько всего оборонительных сооружений было в городе и где располагался подземный ход между ними. Вы узнаете, где проходила железная дорога и что сейчас находится в здании вокзала. А ещё мы посчитаем, сколько всего в городе ступенек.

Две крепости с роскошной панорамой

Дальше мы отправимся на автомобиле к крепости Шпаньола, расположенной на холме над Херцег-Нови. По сути это отдельный небольшой городок за мощными стенами, построенными в 16 веке. Рядом увидим и австро-венгерскую военную крепость уже начала 20 века. Здесь получаются атмосферные кадры на фоне залива, города и его окрестностей.

Гора Святого Ильи, пейзажи и ещё немного истории

На десерт поедем в места, откуда открываются восхитительные виды на Херцег-Нови, Луштицу, устье Которского залива и хорватское побережье Адриатики. На вершине находится небольшая церковь, возле которой похоронены солдаты Наполеона. Я объясню, почему их земной путь закончился именно здесь.

Организационные детали