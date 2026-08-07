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Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты

Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Херцег-Нови, несмотря на свою молодость, имеет богатую историю. Город видел боснийцев, турок, испанцев, венецианцев, французов и австрийцев. Прогулка по узким улицам раскроет секреты старых крепостных стен и подземных ходов. Посещение
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крепости Шпаньола и австро-венгерской крепости подарит незабываемые панорамы. На вершине горы Святого Ильи откроются виды на Херцег-Нови, Луштицу и Которский залив. Трансфер и услуги гида включены. Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови от Игало до Каменари

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история города
  • 🏰 Посещение двух крепостей
  • 🌄 Восхитительные панорамы
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 📸 Идеальные места для фото

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Херцег-Нови - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной погодой и прекрасными видами, а также избежать большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты

Что можно увидеть

  • Крепость Шпаньола
  • Австро-венгерская крепость
  • Гора Святого Ильи

Описание экскурсии

Херцег-Нови, его прошлое и настоящее

Мы пройдём по узким улицам, и я расскажу, куда делись крепостные стены старого Херцег-Нови, сколько всего оборонительных сооружений было в городе и где располагался подземный ход между ними. Вы узнаете, где проходила железная дорога и что сейчас находится в здании вокзала. А ещё мы посчитаем, сколько всего в городе ступенек.

Две крепости с роскошной панорамой

Дальше мы отправимся на автомобиле к крепости Шпаньола, расположенной на холме над Херцег-Нови. По сути это отдельный небольшой городок за мощными стенами, построенными в 16 веке. Рядом увидим и австро-венгерскую военную крепость уже начала 20 века. Здесь получаются атмосферные кадры на фоне залива, города и его окрестностей.

Гора Святого Ильи, пейзажи и ещё немного истории

На десерт поедем в места, откуда открываются восхитительные виды на Херцег-Нови, Луштицу, устье Которского залива и хорватское побережье Адриатики. На вершине находится небольшая церковь, возле которой похоронены солдаты Наполеона. Я объясню, почему их земной путь закончился именно здесь.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия проходит частично пешком, частично на автомобиле Nissan Qashqai
  • Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови от Игало до Каменари. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Херцеге-Нови
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.

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