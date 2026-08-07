Лучшие месяцы для посещения Херцег-Нови - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной погодой и прекрасными видами, а также избежать большого наплыва туристов.

крепости Шпаньола и австро-венгерской крепости подарит незабываемые панорамы. На вершине горы Святого Ильи откроются виды на Херцег-Нови, Луштицу и Которский залив. Трансфер и услуги гида включены. Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови от Игало до Каменари

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Херцег-Нови, его прошлое и настоящее

Мы пройдём по узким улицам, и я расскажу, куда делись крепостные стены старого Херцег-Нови, сколько всего оборонительных сооружений было в городе и где располагался подземный ход между ними. Вы узнаете, где проходила железная дорога и что сейчас находится в здании вокзала. А ещё мы посчитаем, сколько всего в городе ступенек.

Две крепости с роскошной панорамой

Дальше мы отправимся на автомобиле к крепости Шпаньола, расположенной на холме над Херцег-Нови. По сути это отдельный небольшой городок за мощными стенами, построенными в 16 веке. Рядом увидим и австро-венгерскую военную крепость уже начала 20 века. Здесь получаются атмосферные кадры на фоне залива, города и его окрестностей.

Гора Святого Ильи, пейзажи и ещё немного истории

На десерт поедем в места, откуда открываются восхитительные виды на Херцег-Нови, Луштицу, устье Которского залива и хорватское побережье Адриатики. На вершине находится небольшая церковь, возле которой похоронены солдаты Наполеона. Я объясню, почему их земной путь закончился именно здесь.

Организационные детали