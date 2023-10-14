Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты

Познакомиться с городом тысячи ступенек на авто-пешеходной прогулке

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Несмотря на то, что городу не исполнилось ещё и 650 лет, Херцег-Нови за свою историю претерпел немало.

Видел боснийцев, турок, испанцев, венецианцев, французов и австрийцев, менял правителей и обрастал крепостями.

Я познакомлю вас с уникальным прошлым этого черноморского города, проведу по его улочкам под увлекательные беседы, покажу мощные крепости и красивые виды.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Херцег-Нови, его прошлое и настоящее

Мы пройдём по узким улицам, и я расскажу, куда делись крепостные стены старого Херцег-Нови, сколько всего оборонительных сооружений было в городе и где располагался подземный ход между ними. Вы узнаете, где проходила железная дорога и что сейчас находится в здании вокзала. А ещё мы посчитаем, сколько всего в городе ступенек.

Две крепости с роскошной панорамой

Дальше мы отправимся на автомобиле к крепости Шпаньола, расположенной на холме над Херцег-Нови. По сути это отдельный небольшой городок за мощными стенами, построенными в 16 веке. Рядом увидим и австро-венгерскую военную крепость уже начала 20 века. Здесь получаются атмосферные кадры на фоне залива, города и его окрестностей.

Гора Святого Ильи, пейзажи и ещё немного истории

На десерт поедем в места, откуда открываются восхитительные виды на Херцег-Нови, Луштицу, устье Которского залива и хорватское побережье Адриатики. На вершине находится небольшая церковь, возле которой похоронены солдаты Наполеона. Я объясню, почему их земной путь закончился именно здесь.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия проходит частично пешком, частично на автомобиле Nissan Qashqai
  • Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови от Игало до Каменари. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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