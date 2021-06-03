Таможенные правила Черногории. Деньги, вещи, лекарства, животные, дроны и оружие. Что можно взять с собой в страну, что можно ввозить и вывозить

При въезде и выезде из Черногории авиапассажиры проходят таможенный контроль. Пассажиры, которые обязаны декларировать товары или деньги, идут в красный коридор, где заполняют таможенные декларации. Если у туристов нет предметов и денег, подлежащих декларированию, они проходят в зелёный коридор.

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Рассмотрим правила вывоза, ввоза денег и товаров в Черногорию в 2021 году.

Таможенные правила в Черногории

Деньги, вещи

Разрешены вывоз и ввоз в Черногорию платёжных средств, денег в евро или других валютах. Пассажир обязан письменно внести в декларацию сумму от €10 000. Денежные средства в других валютах, платёжных средствах пересчитывают в евро. Письменно декларируют все дорожные чеки, драгоценные металлы, камни, ценные бумаги.

Допускается беспошлинный провоз продуктов, алкоголя, табака в неповреждённых упаковках по нормам. 1 пассажир может провозить без пошлины алкоголь с концентрацией этилового спирта до 22 объёмных % — 2 литра, свыше 22 % — 1 литр.

Туристу разрешается ввозить беспошлинно:

табак — 250 г;

сигары — 50 шт.,

сигареты — 200.

Без пошлин пассажиры провозят личные вещи. К ним относятся одежда, средства ухода, косметика, видеокамеры, компьютерная техника, спортивные устройства. Общая стоимость остальных предметов на 1 путешественника — до €150.

Лекарства

Туристам разрешается привозить лекарства для личного потребления. Максимальное количество лекарства соответствует общей дозе за полгода. При этом справку от врача не требуют.

Для ввоза антидепрессантов, обезболивающих препаратов предъявляют рецепты от врачей, выписанные не больше 90 дней назад. Для подтверждения приёма таких препаратов туристам рекомендуют привозить выписки из истории болезни. Максимальное количество лекарства соответствует дозе на 30 дней.

Животные

В Черногорию можно привозить домашних животных. Кошек возят в переносках. На собак надевают намордники, ошейники с поводками.

Животные проходят паспортный ветеринарный контроль. Хозяева предъявляют документы на животных международного образца — ветеринарные паспорта и справки об осмотре. Ветеринарные справки получают за трое суток до вылета.

Перевозка животных

Дроны, оружие

Для провоза дронов через границу оформляют разрешения на временный ввоз оборудования. За провоз без разрешения аппараты конфискуют, а на владельцев накладывают штрафы. В Черногории для управления дронами оформляют разрешения на полёты.

Оружие, боеприпасы временно ввозят в Черногорию охотники, спортсмены, участвующие в соревнованиях. Оружие регистрируют в проездных документах и декларируют при пересечении границы. К декларации прилагают сертификаты, лицензии, письма и уведомления от организаторов соревнований или охоты.