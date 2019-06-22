Монтенегро (так она называется на многих языках) – известная страна для отдыха жителей из СНГ и Европы, для большинства стран виза не нужна, поэтому просто найдите на карте Черногория, посмотрите погоду, купите билет на любой день и добро пожаловать в райский славянский уголок

Черногория — страна моря и гор

Невозможно подобрать иное слово для знакомства с этой страной. Читая эту статью нам бы хотелось, чтобы вы полюбили ее так же, как мы.

Коротко о важном

Расположение Черногории

Черногория на карте мира

Монтенегро, Црна Гора, Черногория — это все одна страна, находящаяся на западе Балканского полуострова, в Юго-Западной Европе. Граничит с Сербией, Хорватией, Республикой Косово, Боснией и Герцеговиной. Адриатическое море, чистый песок, скалистые горы, древняя архитектура — все это она, маленькая независимая страна. ХорошоТАМ сейчас подробно расскажет вам о ней.

Черногория на карте мира

Население

Черногория – многонациональная страна, здесь живут черногорцы, сербы, албанцы, цыгане, мусульмане, хорваты и выходцы из бывшего Союза. Население около 620 000, и больше трети из них живут в столице государства Подгорице.

Национальный язык

Сербский, используется черногорский, албанский (не путать с Олбанским) и боснийский. Многие жители понимают русский язык, и если вы не говорите по-сербски, вас все равно поймут в любом отеле, магазине, на рынке и просто на улице.

Официальная валюта Черногории

Евро, рубли не котируются и обменять их невозможно, так что лучше заранее поменять их на евро в России. Официально без таможенной декларации вы можете ввезти в страну не более 10 000 евро, но этого не потребуется, если у вас на руках будет банковская карта Mastercard. Курс сейчас 1 евро=74 рубля. Советуем хотя бы 1000 наличных изначально разменять на мелкие купюры, в маленьких сувенирных магазинах может просто не найтись сдачи.

Религия

Большинство черногорцев – люди православные, эту веру исповедуют около 70% населения, есть и католики, и мусульмане, и атеисты.

Форма правления

Черногория – парламентская республика, глава государства – Президент, высший законодательный орган — Скупщина (парламент), а исполнительный Влада ( правительство).

Важные номера для туристов

После провозглашения независимости в 2006 году Черногория установила со странами ООН дипломатические отношения, поэтому консульская поддержка у туристов есть, но рекомендуем сразу сохранить номера телефонов перед поездкой.

Телефонный код страны: +382

Телефонный номер Посольства России в Подгорице:: +382 (20) 272-460, а консульского отдела — +382 (20) 273-104;

Если произошла чрезвычайная ситуация, то номер телефона для экстренной связи +382 (68) 852-125;

Официальный сайт: http://www.gov.me/en/homepage.

Надеемся, что они вам не пригодятся, но предупрежден – значит, вооружен.

Климат и погода

Умеренно – континентальный в северной части Черногории.

Средиземноморский на Адриатическом побережье.

На побережье лето долгое и достаточное сухое и жаркое, а зима непродолжительная и мягкая. В горных районах все иначе: лето умеренно теплое и относительно холодная зима. До -10 градусов, но кого такой температурой можно испугать? Точно не жителей России :)

Города и курорты Черногории

Курортный город Будва, Черногория

Крупными городами Черногории являются: Подгорица, Никшич, Плевля, Херцег-Нови, Биело – Поле, Цетине, Бар, Котор, Беране и Будва.

Столица Черногории – Подгорица

Подгорица, Черногория

Подгорица — столица Монтенегро, самый большой город, там проживает четверть населения страны. Находится в центре государства, окружен реками Морача и Рибница, а рядом — Скадарское озеро. В столице расположен международный аэропорт. Не имеет выхода к морю, есть театры, музеи, государственный университет, памятники Пушкину и Высоцкому. В своих произведениях русские авторы восхищались храбростью черногорцев, а жители увековечили их память.

Никшич

Руины старой крепости, Никшич

Никшич — первое упоминание об этом месте относится к 4 веку до н.э., сейчас это важный промышленный центр страны и второй по количеству населения город.

Херцег-Нови

Херцег-Нови, Черногория — красивый прибрежный город в Которском заливе

Самый зеленый город Монтенегро, но мне почему-то вспоминается Сталин с его табаком «Герцеговина Флор». Да-да, именно с этой местности поставлялось сырье для трубки Иосифа Виссарионовича. Город удивляет своей архитектурой, в нем дома будто бы вросли в скалы. Очень много растений и деревьев, в нем располагается национальный парк.

Биело – Поле

Монастырь Майсторовина, Биело-Поле, Черногория

В этом городе в 1190 году написано Мирославово Евангелие, находится в горной местности на высоте 550 метров над уровнем моря.

Цетине

Цетине — древняя столица Черногории

Цетине — сохранивший одну из главных достопримечательностей Черногории — мавзолей князя-митрополита — Петра II Петровича-Негоша, величайшего черногорца. Полтысячелетия был столицей.

Бар

Старый город стари Бар

Бар — город из которого» все дороги ведут в Рим». В нем находится важнейшая транспортная развязка Монтенегро: узловая железнодорожная станция и морской порт.

Котор

Котор, Черногория

Котор — находится на берегу Которского залива, основан римлянами, привлекателен своей древней архитектурой и чудесными видами, популярный город — курорт в Черногории. Есть что посмотреть и есть где отдохнуть.

Беране

Беране, Черногория

Беране — город, в который едут паломники и любители горнолыжного спорта. Находится на берегу реки Лим, вдалеке от Адриатического побережья.

Порт города Будва, Черногория

Будва — город в центральной части Адриатического побережья. Будванская Ривьера – его называют так за чистоту пляжей. Я бы сказала, что это – самый тусовочный город в стране, там огромное количество ночных клубов, ресторанов и кафешек, развлекательных центров и многое другое для веселого времяпровождения.

Тиват

Тиват, Черногория

Тиват — один из самых известных городов в бывшей Югославии. Морской порт, международный аэропорт и при этом замечательные пляжи и климат.

Жабляк

Снежные склоны горнолыжного курорта Савин, Жабляк, Черногория

Жабляк — город зимних видов спорта. Находится на высоте 1465 метров над уровнем моря.

История и культура Черногории

Монтенегро, она же Черногория в видео 4К

Монтенегро — древняя страна, упоминания о которой относятся еще к первому столетию нашей эры, но история государства Черногория начинается с 2006 года. Находилась в союзе с Византией, боролась против османского ига, пережила много потерь, была в составе Югославии и только после проведения референдума обрела полную независимость.

— древняя страна, упоминания о которой относятся еще к первому столетию нашей эры, но история государства Черногория начинается с 2006 года. Находилась в союзе с Византией, боролась против османского ига, пережила много потерь, была в составе Югославии и только после проведения референдума обрела полную независимость. Гордость, храбрость и мужество — отличительная черта черногорцев. Пережив множество военных конфликтов, они не растеряли свое дружелюбие, открытость и сплоченность. Но! Никогда не говорите с ними о войне и политике, эта тема не обсуждается и очень болезненно воспринимается. Очень любят русских, многие, особенно старшее поколение, прекрасно говорит по-русски. Народ очень гостеприимный, позитивный и улыбчивый.

— отличительная черта черногорцев. Пережив множество военных конфликтов, они не растеряли свое дружелюбие, открытость и сплоченность. Но! Никогда не говорите с ними о войне и политике, эта тема не обсуждается и очень болезненно воспринимается. Очень любят русских, многие, особенно старшее поколение, прекрасно говорит по-русски. Народ очень гостеприимный, позитивный и улыбчивый. На улицах можно увидеть множество курящих людей , но очень редко — пьяных. Разрешено ношение огнестрельного оружия, увидев дяденьку с ружьем — не пугайтесь, не будет он против вас его применять. Вы же приехали как гость, а не преступник.

, но очень редко — пьяных. Разрешено ношение огнестрельного оружия, увидев дяденьку с ружьем — не пугайтесь, не будет он против вас его применять. Вы же приехали как гость, а не преступник. 70% населения исповедуют православие, соблюдают все религиозные праздники, стараются проводить их в кругу своей семьи. Только 1% жителей считает себя атеистами. Церковь не зависит от государства, но государство обязано материально ее поддерживать.

Интересный факт: В Монтенегро есть целая деревня холостяков, мужчин, которые добровольно отказались от брака.

Уровень преступность относительно невелик, полиция внимательно следит за порядком и за тем, чтобы иностранные туристы не стали жертвами мошенников. Но бывает всякое, поэтому будьте внимательны и осторожны, особенно в финансовых вопросах. «Деньги вперед» – это лозунг монтера Мечникова, а мы действуем в Черногории иначе: денежки только после того, как сувенир окажется у нас.

В кафе и ресторанах принято оставлять 5% - 10% чаевых от суммы счета и запомните: вход в спортивных костюмах запрещен. Ну и курильщики — они повсюду: в кафе, ресторанах, автобусах.

Уровень цен не высок, но, как и везде, все зависит от района, в котором вы совершаете покупку. Чем ближе к морю и пляжу, тем дороже.

Как можно отдохнуть в Монтенегро

Пешие прогулки, как один из видов отдыха в Черногории

Безусловно, одним из главных видов отдыха в Черногории является пляжный . Чистое море, чистый песок, доступная ценовая политика и безвизовый режим – все это привлекает любителей погреться на солнышке на пляжи Черногории.

. Чистое море, чистый песок, доступная ценовая политика и безвизовый режим – все это привлекает любителей погреться на солнышке на пляжи Черногории. Горнолыжные курорты — для тех, кто любит зимние виды спорта и не прочь покататься на лыжах, сноубордах и коньках, созданы все условия в Монтенегро. Прекрасное оборудование, отличное обслуживание - все условия активного отдыха для всей семьи.

— для тех, кто любит зимние виды спорта и не прочь покататься на лыжах, сноубордах и коньках, созданы все условия в Монтенегро. Прекрасное оборудование, отличное обслуживание - все условия активного отдыха для всей семьи. Туризм – православные туры предполагают посещение старинных монастырей, действующих храмов, знакомство с историей православия. Исторические знакомят с историей страны, древней архитектурой и новейшей историей. Черногории есть что показать, а встречать гостей она умеет.

Национальные праздники и фестивали

Карнавал в Которе, Черногория

Ещё одной изюминкой отдыха в Черногории может стать присутствие на фестивалях и праздниках, которые проводятся круглый год, имеют свои даты проведения и свою неповторимую историю.

Фестиваль черники — в последнюю декаду июля празднуют завершение урожая ягод.

— в последнюю декаду июля празднуют завершение урожая ягод. Ярмарка оливок — августовский праздник, организованный жителями Тивата. Все , кто хочет, может здесь купить оливковые масла и попробовать оливки.

— августовский праздник, организованный жителями Тивата. Все , кто хочет, может здесь купить оливковые масла и попробовать оливки. Фестиваль мёда в Беране — праздник, на котором вас угостят медом, расскажут о технологии приготовления и методах сбора.

— праздник, на котором вас угостят медом, расскажут о технологии приготовления и методах сбора. Проводы лета в Петроваце — этот праздник сопровождается народными гуляниями, дегустацией местных вин и приготовлением рыбных блюд.

— этот праздник сопровождается народными гуляниями, дегустацией местных вин и приготовлением рыбных блюд. Карнавал в Которе — проводится два раза в год, в феврале и августе.

— проводится два раза в год, в феврале и августе. Жаркая зима в Беране — спортивные состязания зимних видов спорта.

— спортивные состязания зимних видов спорта. Подгорицкий марафон — соревнование в беге спортсменов – любителей на длинные и короткие дистанции.

Интересный факт. Знаете ли вы, что в Черногории сохранились остатки молокопровода? Это единственная сохранившаяся до наших дней система обеспечения, позволяющая с вершин гор доставлять в город продовольствие.

Национальная кухня Черногории

Прибрежная кухня Черногории

Исторически сложилось так, что на кулинарные особенности страны влияют множество факторов: географическое расположение, историческое влияние других стран и многое другое. Национальные блюда черногорской кухни сытные и вкусные, рекомендуем вам первую пятерку блюд, которые вы обязательно должны попробовать

Ягненок из-под сача — для приготовления этого блюда нужна специальная чугунная сковородка – сач и угли. Мясо получается сочным и нежным.

— для приготовления этого блюда нужна специальная чугунная сковородка – сач и угли. Мясо получается сочным и нежным. Каймак — блюдо из молока, только вот сразу и не понять, что это: сметана, сливки, сладкий творог или масло. Но очень вкусно и очень сытно.

— блюдо из молока, только вот сразу и не понять, что это: сметана, сливки, сладкий творог или масло. Но очень вкусно и очень сытно. Цицвара — национальное сырное блюдо, сытное и вкусное. Чем-то похоже на украинский бануш. Но только похож.

— национальное сырное блюдо, сытное и вкусное. Чем-то похоже на украинский бануш. Но только похож. Негушский пршут — это окорок, приготовленный по особому рецепту, которые передается из поколения в поколение в деревне Негуш. Вялится высоко в горах, от 4 до 24 месяцев. Чем дольше вялится – тем выше цена.

— это окорок, приготовленный по особому рецепту, которые передается из поколения в поколение в деревне Негуш. Вялится высоко в горах, от 4 до 24 месяцев. Чем дольше вялится – тем выше цена. Рибля чорба — острая уха, из нескольких сортов рыб, приготовленная по особу рецепту. Стоит попробовать, ведь так, как в Черногории, ее не приготовят нигде.

Кушать все-таки лучше в кафе или ресторанах, они в достаточном количестве есть в любом городе Черногории.

Средняя стоимость трехразового питания на человека составляет в кафе от 20 евро, а в ресторане – от 35. Откроем вам маленькую тайну: чтобы сэкономить деньги, нужно искать вывески, гденаписано: «Комплексное меню». И спрашивать у официанта, какие есть готовые блюда. Гуляш, куриное филе или рис с овощами будут стоить от 3 евро.

Интересный факт: мясные продукты и блюда из мяса стоят дешевле и более распространены на побережье моря. Рыбные же представлены в меньшем количестве и цена у них на порядок выше.

Где лучше размещаться

Завтрак в отеле Конте, Черногория

Стоимость жилья варьируется от условий проживания, близости к морю ну и вашего кошелька. Кто – то предпочитает отель 5 звезд, а кто – то обожает жить в кемпинге. В Черногории возможно найти жилье на любой вкус, главное, не спешить и тщательно подойти к выбору. Прочтите отзывы, посмотрите фотографии, насторожитесь, если вам предлагают апартаменты в первой линии за 5 евро. Мы вам просто расскажем ориентировочные цены на жилье, а вам уже решать, где же вы будете отдыхать. Рассмотрим эконом вариант, жилье у моря, предлагаемое местными жителями:

1 линия, июнь-август – от 40 евро;

2 линия, июнь-август – от 20 евро.

Важная информация! Если вы решили остановиться в частном секторе, оплатили жилье, обязательно потребуйте у хозяина «прияву боравишту». Это документ о вашей регистрации и без его наличия у вас могут возникнуть проблемы при пересечении сухопутной границы.

Цены в отелях тоже могут быть разными. Подход такой же, как и к выбору жилья у частника: читаем, смотрим и только тогда вносим предоплату.

Номер в гостинице эконом класса будет стоить от 10 евро;

Двухместный в отеле 4-5 звезд – от 50 – 80 евро;

В элитных отелях стоимость стартует с 700 евро и до бесконечности.

Если вы любитель отдыха дикарем, либо приехали в Черногорию на автомобиле – есть прекрасный вариант размещения в кемпинге. Стоимость от 2 евро.

Как добраться в Черногорию

Авиакомпания Montenegro Airlines

Самое главное, что жителям РФ при поездке в Черногорию виза не нужна. Гражданин РФ может находиться в Черногории 90 дней без визы. Поэтому в консульство мы не идем, не пишем и не звоним, а сразу выбираем способ, как добраться в Монтенегро. Ехать можно автомобильным транспортом (автобус или личный автотранспорт), поездом или лететь на самолете.

Самый быстрый, а иногда и самый дешевый способ добраться — это самолет. Обратите внимание, билет до Тивата будет стоить дешевле, чем в Подгородицу. Еще способ сэкономить — это купить билет в оба конца, это всегда дешевле и надежнее, летом всегда большой спрос на билеты и вы рискуете не купить его по месту отлета. Средняя цена на билет в одну сторону из Москвы в Тиват составляет: в июне 8709 руб., в июле – 6522 и в августе – 5472 руб.

Время перелета из разных городов России составляет:

Из Москвы – 2-3 часа;

из Санкт-Петербурга - 3 часа;

из Казани – 4 часа;

из Екатеринбурга – 7 часов;

из Владивостока – 11,5 часа;

из Ростова – 2,5 часа.

На поезде добраться тоже можно, но существует несколько «Но» — если у вас нет шенгенской визы — вам придется ее открывать, так как пересекать придется две границы: с Польшей и Венгрией (либо Словакией). Стоимость билета от 17000 руб. из Москвы. Да и ехать придется достаточно долго. Не знаю, как вы, но мы автобус даже не рассматривали, да и там тоже нужна виза для пересечения границы.

Сувениры из Черногории

Вкусные сувениры из Черногории

Когда подходит к концу визит в другую страну или город, всегда стоит вопрос о покупке сувениров, напоминающих о том месте, где ты побывал. Что же привезти из Черногории?

Капа — национальный головной убор, выполненный в красно – черном цвете и украшенный золотым узором. На каждой капе он разный и символизирует разные вехи в истории страны.

— национальный головной убор, выполненный в красно – черном цвете и украшенный золотым узором. На каждой капе он разный и символизирует разные вехи в истории страны. Мед, сушеные травы и грибы — в Черногории прекрасная экология, все продукты – чистые. Вот и везут в загазованные города экологически чистую продукцию, порадовать близких.

— в Черногории прекрасная экология, все продукты – чистые. Вот и везут в загазованные города экологически чистую продукцию, порадовать близких. Ракия — фруктовая водка, подарок для сильного пола.

— фруктовая водка, подарок для сильного пола. Вина Черногории своими вкусовыми качествами не уступают французским.

Черногории своими вкусовыми качествами не уступают французским. Традиционно – ракушки, магнитики, посуда.

Обратите внимание: вывозить из Черногории нельзя предметы, имеющие культурную или историческую ценность без специального разрешения.

Плюсы и минусы отдыха в Монтенегро

Плюсы и минусы отдыха в Черногории

Начнем с негатива:

В разгар сезона на пляжах очень много людей, везде очереди, это утомляет;

Сервис не дотягивает до заявленных звезд, но в целом, не плохо, видно, как стараются сотрудники, как вкладывают деньги в инфраструктуру государство и инвесторы;

Дорогие морепродукты.

А теперь – о хорошем:

Чистое море, чистый воздух, доброжелательные местные жители;

Безопасность. Очень удивило, что в супермаркетах нет замков на шкафчиках, где оставляешь свои вещи.

Безвизовый режим.

И еще один плюс – жители прекрасно знают русский язык, поэтому нет проблем в общении.

В Черногорию стоит поехать для того, чтобы:

Увидеть самый большой в Европе каньон;

Искупаться в Адриатическом море;

Попробовать блюда национальной кухни;

Прикоснуться к истории, увидеть все древние достопримечательности;

Увидеть реку, текущую в две стороны одновременно;

Пройтись по самой узкой и самой короткой улице.

Возвращаясь домой, не забудьте бросить в море монетку, поблагодарить местных жителей за гостеприимство и загадать самое сокровенное желание.