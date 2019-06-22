Невозможно подобрать иное слово для знакомства с этой страной. Читая эту статью нам бы хотелось, чтобы вы полюбили ее так же, как мы.
Коротко о важном
Расположение Черногории
Монтенегро, Црна Гора, Черногория — это все одна страна, находящаяся на западе Балканского полуострова, в Юго-Западной Европе. Граничит с Сербией, Хорватией, Республикой Косово, Боснией и Герцеговиной. Адриатическое море, чистый песок, скалистые горы, древняя архитектура — все это она, маленькая независимая страна. ХорошоТАМ сейчас подробно расскажет вам о ней.
Население
Черногория – многонациональная страна, здесь живут черногорцы, сербы, албанцы, цыгане, мусульмане, хорваты и выходцы из бывшего Союза. Население около 620 000, и больше трети из них живут в столице государства Подгорице.
Национальный язык
Сербский, используется черногорский, албанский (не путать с Олбанским) и боснийский. Многие жители понимают русский язык, и если вы не говорите по-сербски, вас все равно поймут в любом отеле, магазине, на рынке и просто на улице.
Официальная валюта Черногории
Евро, рубли не котируются и обменять их невозможно, так что лучше заранее поменять их на евро в России. Официально без таможенной декларации вы можете ввезти в страну не более 10 000 евро, но этого не потребуется, если у вас на руках будет банковская карта Mastercard. Курс сейчас 1 евро=74 рубля. Советуем хотя бы 1000 наличных изначально разменять на мелкие купюры, в маленьких сувенирных магазинах может просто не найтись сдачи.
Религия
Большинство черногорцев – люди православные, эту веру исповедуют около 70% населения, есть и католики, и мусульмане, и атеисты.
Форма правления
Черногория – парламентская республика, глава государства – Президент, высший законодательный орган — Скупщина (парламент), а исполнительный Влада ( правительство).
Важные номера для туристов
После провозглашения независимости в 2006 году Черногория установила со странами ООН дипломатические отношения, поэтому консульская поддержка у туристов есть, но рекомендуем сразу сохранить номера телефонов перед поездкой.
Телефонный код страны: +382
- Телефонный номер Посольства России в Подгорице:: +382 (20) 272-460, а консульского отдела — +382 (20) 273-104;
- Если произошла чрезвычайная ситуация, то номер телефона для экстренной связи +382 (68) 852-125;
- Официальный сайт: http://www.gov.me/en/homepage.
Надеемся, что они вам не пригодятся, но предупрежден – значит, вооружен.
Климат и погода
- Умеренно – континентальный в северной части Черногории.
- Средиземноморский на Адриатическом побережье.
На побережье лето долгое и достаточное сухое и жаркое, а зима непродолжительная и мягкая. В горных районах все иначе: лето умеренно теплое и относительно холодная зима. До -10 градусов, но кого такой температурой можно испугать? Точно не жителей России :)
Города и курорты Черногории
Крупными городами Черногории являются: Подгорица, Никшич, Плевля, Херцег-Нови, Биело – Поле, Цетине, Бар, Котор, Беране и Будва.
Столица Черногории – Подгорица
Подгорица — столица Монтенегро, самый большой город, там проживает четверть населения страны. Находится в центре государства, окружен реками Морача и Рибница, а рядом — Скадарское озеро. В столице расположен международный аэропорт. Не имеет выхода к морю, есть театры, музеи, государственный университет, памятники Пушкину и Высоцкому. В своих произведениях русские авторы восхищались храбростью черногорцев, а жители увековечили их память.
Никшич
Никшич — первое упоминание об этом месте относится к 4 веку до н.э., сейчас это важный промышленный центр страны и второй по количеству населения город.
Херцег-Нови
Самый зеленый город Монтенегро, но мне почему-то вспоминается Сталин с его табаком «Герцеговина Флор». Да-да, именно с этой местности поставлялось сырье для трубки Иосифа Виссарионовича. Город удивляет своей архитектурой, в нем дома будто бы вросли в скалы. Очень много растений и деревьев, в нем располагается национальный парк.
Биело – Поле
В этом городе в 1190 году написано Мирославово Евангелие, находится в горной местности на высоте 550 метров над уровнем моря.
Цетине
Цетине — сохранивший одну из главных достопримечательностей Черногории — мавзолей князя-митрополита — Петра II Петровича-Негоша, величайшего черногорца. Полтысячелетия был столицей.
Бар
Бар — город из которого» все дороги ведут в Рим». В нем находится важнейшая транспортная развязка Монтенегро: узловая железнодорожная станция и морской порт.
Котор
Котор — находится на берегу Которского залива, основан римлянами, привлекателен своей древней архитектурой и чудесными видами, популярный город — курорт в Черногории. Есть что посмотреть и есть где отдохнуть.
Беране
Беране — город, в который едут паломники и любители горнолыжного спорта. Находится на берегу реки Лим, вдалеке от Адриатического побережья.
Будва
Будва — город в центральной части Адриатического побережья. Будванская Ривьера – его называют так за чистоту пляжей. Я бы сказала, что это – самый тусовочный город в стране, там огромное количество ночных клубов, ресторанов и кафешек, развлекательных центров и многое другое для веселого времяпровождения.
Тиват
Тиват — один из самых известных городов в бывшей Югославии. Морской порт, международный аэропорт и при этом замечательные пляжи и климат.
Жабляк
Жабляк — город зимних видов спорта. Находится на высоте 1465 метров над уровнем моря.
История и культура Черногории
Монтенегро, она же Черногория в видео 4К
- Монтенегро — древняя страна, упоминания о которой относятся еще к первому столетию нашей эры, но история государства Черногория начинается с 2006 года. Находилась в союзе с Византией, боролась против османского ига, пережила много потерь, была в составе Югославии и только после проведения референдума обрела полную независимость.
- Гордость, храбрость и мужество — отличительная черта черногорцев. Пережив множество военных конфликтов, они не растеряли свое дружелюбие, открытость и сплоченность. Но! Никогда не говорите с ними о войне и политике, эта тема не обсуждается и очень болезненно воспринимается. Очень любят русских, многие, особенно старшее поколение, прекрасно говорит по-русски. Народ очень гостеприимный, позитивный и улыбчивый.
- На улицах можно увидеть множество курящих людей, но очень редко — пьяных. Разрешено ношение огнестрельного оружия, увидев дяденьку с ружьем — не пугайтесь, не будет он против вас его применять. Вы же приехали как гость, а не преступник.
- 70% населения исповедуют православие, соблюдают все религиозные праздники, стараются проводить их в кругу своей семьи. Только 1% жителей считает себя атеистами. Церковь не зависит от государства, но государство обязано материально ее поддерживать.
Интересный факт: В Монтенегро есть целая деревня холостяков, мужчин, которые добровольно отказались от брака.
- Уровень преступность относительно невелик, полиция внимательно следит за порядком и за тем, чтобы иностранные туристы не стали жертвами мошенников. Но бывает всякое, поэтому будьте внимательны и осторожны, особенно в финансовых вопросах. «Деньги вперед» – это лозунг монтера Мечникова, а мы действуем в Черногории иначе: денежки только после того, как сувенир окажется у нас.
- В кафе и ресторанах принято оставлять 5% - 10% чаевых от суммы счета и запомните: вход в спортивных костюмах запрещен. Ну и курильщики — они повсюду: в кафе, ресторанах, автобусах.
- Уровень цен не высок, но, как и везде, все зависит от района, в котором вы совершаете покупку. Чем ближе к морю и пляжу, тем дороже.
Как можно отдохнуть в Монтенегро
- Безусловно, одним из главных видов отдыха в Черногории является пляжный. Чистое море, чистый песок, доступная ценовая политика и безвизовый режим – все это привлекает любителей погреться на солнышке на пляжи Черногории.
- Горнолыжные курорты — для тех, кто любит зимние виды спорта и не прочь покататься на лыжах, сноубордах и коньках, созданы все условия в Монтенегро. Прекрасное оборудование, отличное обслуживание - все условия активного отдыха для всей семьи.
- Туризм – православные туры предполагают посещение старинных монастырей, действующих храмов, знакомство с историей православия. Исторические знакомят с историей страны, древней архитектурой и новейшей историей. Черногории есть что показать, а встречать гостей она умеет.
Национальные праздники и фестивали
Ещё одной изюминкой отдыха в Черногории может стать присутствие на фестивалях и праздниках, которые проводятся круглый год, имеют свои даты проведения и свою неповторимую историю.
- Фестиваль черники — в последнюю декаду июля празднуют завершение урожая ягод.
- Ярмарка оливок — августовский праздник, организованный жителями Тивата. Все , кто хочет, может здесь купить оливковые масла и попробовать оливки.
- Фестиваль мёда в Беране — праздник, на котором вас угостят медом, расскажут о технологии приготовления и методах сбора.
- Проводы лета в Петроваце — этот праздник сопровождается народными гуляниями, дегустацией местных вин и приготовлением рыбных блюд.
- Карнавал в Которе — проводится два раза в год, в феврале и августе.
- Жаркая зима в Беране — спортивные состязания зимних видов спорта.
- Подгорицкий марафон — соревнование в беге спортсменов – любителей на длинные и короткие дистанции.
Интересный факт. Знаете ли вы, что в Черногории сохранились остатки молокопровода? Это единственная сохранившаяся до наших дней система обеспечения, позволяющая с вершин гор доставлять в город продовольствие.
Национальная кухня Черногории
Исторически сложилось так, что на кулинарные особенности страны влияют множество факторов: географическое расположение, историческое влияние других стран и многое другое. Национальные блюда черногорской кухни сытные и вкусные, рекомендуем вам первую пятерку блюд, которые вы обязательно должны попробовать
- Ягненок из-под сача — для приготовления этого блюда нужна специальная чугунная сковородка – сач и угли. Мясо получается сочным и нежным.
- Каймак — блюдо из молока, только вот сразу и не понять, что это: сметана, сливки, сладкий творог или масло. Но очень вкусно и очень сытно.
- Цицвара — национальное сырное блюдо, сытное и вкусное. Чем-то похоже на украинский бануш. Но только похож.
- Негушский пршут — это окорок, приготовленный по особому рецепту, которые передается из поколения в поколение в деревне Негуш. Вялится высоко в горах, от 4 до 24 месяцев. Чем дольше вялится – тем выше цена.
- Рибля чорба — острая уха, из нескольких сортов рыб, приготовленная по особу рецепту. Стоит попробовать, ведь так, как в Черногории, ее не приготовят нигде.
Кушать все-таки лучше в кафе или ресторанах, они в достаточном количестве есть в любом городе Черногории.
Средняя стоимость трехразового питания на человека составляет в кафе от 20 евро, а в ресторане – от 35. Откроем вам маленькую тайну: чтобы сэкономить деньги, нужно искать вывески, гденаписано: «Комплексное меню». И спрашивать у официанта, какие есть готовые блюда. Гуляш, куриное филе или рис с овощами будут стоить от 3 евро.
Интересный факт: мясные продукты и блюда из мяса стоят дешевле и более распространены на побережье моря. Рыбные же представлены в меньшем количестве и цена у них на порядок выше.
Где лучше размещаться
Стоимость жилья варьируется от условий проживания, близости к морю ну и вашего кошелька. Кто – то предпочитает отель 5 звезд, а кто – то обожает жить в кемпинге. В Черногории возможно найти жилье на любой вкус, главное, не спешить и тщательно подойти к выбору. Прочтите отзывы, посмотрите фотографии, насторожитесь, если вам предлагают апартаменты в первой линии за 5 евро. Мы вам просто расскажем ориентировочные цены на жилье, а вам уже решать, где же вы будете отдыхать. Рассмотрим эконом вариант, жилье у моря, предлагаемое местными жителями:
- 1 линия, июнь-август – от 40 евро;
- 2 линия, июнь-август – от 20 евро.
Важная информация! Если вы решили остановиться в частном секторе, оплатили жилье, обязательно потребуйте у хозяина «прияву боравишту». Это документ о вашей регистрации и без его наличия у вас могут возникнуть проблемы при пересечении сухопутной границы.
Цены в отелях тоже могут быть разными. Подход такой же, как и к выбору жилья у частника: читаем, смотрим и только тогда вносим предоплату.
- Номер в гостинице эконом класса будет стоить от 10 евро;
- Двухместный в отеле 4-5 звезд – от 50 – 80 евро;
- В элитных отелях стоимость стартует с 700 евро и до бесконечности.
Если вы любитель отдыха дикарем, либо приехали в Черногорию на автомобиле – есть прекрасный вариант размещения в кемпинге. Стоимость от 2 евро.
Как добраться в Черногорию
Самое главное, что жителям РФ при поездке в Черногорию виза не нужна. Гражданин РФ может находиться в Черногории 90 дней без визы. Поэтому в консульство мы не идем, не пишем и не звоним, а сразу выбираем способ, как добраться в Монтенегро. Ехать можно автомобильным транспортом (автобус или личный автотранспорт), поездом или лететь на самолете.
Самый быстрый, а иногда и самый дешевый способ добраться — это самолет. Обратите внимание, билет до Тивата будет стоить дешевле, чем в Подгородицу. Еще способ сэкономить — это купить билет в оба конца, это всегда дешевле и надежнее, летом всегда большой спрос на билеты и вы рискуете не купить его по месту отлета. Средняя цена на билет в одну сторону из Москвы в Тиват составляет: в июне 8709 руб., в июле – 6522 и в августе – 5472 руб.
Время перелета из разных городов России составляет:
- Из Москвы – 2-3 часа;
- из Санкт-Петербурга - 3 часа;
- из Казани – 4 часа;
- из Екатеринбурга – 7 часов;
- из Владивостока – 11,5 часа;
- из Ростова – 2,5 часа.
На поезде добраться тоже можно, но существует несколько «Но» — если у вас нет шенгенской визы — вам придется ее открывать, так как пересекать придется две границы: с Польшей и Венгрией (либо Словакией). Стоимость билета от 17000 руб. из Москвы. Да и ехать придется достаточно долго. Не знаю, как вы, но мы автобус даже не рассматривали, да и там тоже нужна виза для пересечения границы.
Сувениры из Черногории
Когда подходит к концу визит в другую страну или город, всегда стоит вопрос о покупке сувениров, напоминающих о том месте, где ты побывал. Что же привезти из Черногории?
- Капа — национальный головной убор, выполненный в красно – черном цвете и украшенный золотым узором. На каждой капе он разный и символизирует разные вехи в истории страны.
- Мед, сушеные травы и грибы — в Черногории прекрасная экология, все продукты – чистые. Вот и везут в загазованные города экологически чистую продукцию, порадовать близких.
- Ракия — фруктовая водка, подарок для сильного пола.
- Вина Черногории своими вкусовыми качествами не уступают французским.
- Традиционно – ракушки, магнитики, посуда.
Обратите внимание: вывозить из Черногории нельзя предметы, имеющие культурную или историческую ценность без специального разрешения.
Плюсы и минусы отдыха в Монтенегро
Начнем с негатива:
- В разгар сезона на пляжах очень много людей, везде очереди, это утомляет;
- Сервис не дотягивает до заявленных звезд, но в целом, не плохо, видно, как стараются сотрудники, как вкладывают деньги в инфраструктуру государство и инвесторы;
- Дорогие морепродукты.
А теперь – о хорошем:
- Чистое море, чистый воздух, доброжелательные местные жители;
- Безопасность. Очень удивило, что в супермаркетах нет замков на шкафчиках, где оставляешь свои вещи.
- Безвизовый режим.
- И еще один плюс – жители прекрасно знают русский язык, поэтому нет проблем в общении.
В Черногорию стоит поехать для того, чтобы:
- Увидеть самый большой в Европе каньон;
- Искупаться в Адриатическом море;
- Попробовать блюда национальной кухни;
- Прикоснуться к истории, увидеть все древние достопримечательности;
- Увидеть реку, текущую в две стороны одновременно;
- Пройтись по самой узкой и самой короткой улице.
Возвращаясь домой, не забудьте бросить в море монетку, поблагодарить местных жителей за гостеприимство и загадать самое сокровенное желание.
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