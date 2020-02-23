26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории

Олег
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Олег – ваш гид
Из Будвы мы отправимся в сторону материковой части Черногории — именно здесь среди гор затерялись живописные каньоны рек Тара, Морача и Сушица, лесные склоны и озера парка Дурмитор, старинные монастыри и высокогорный город Жабляк.

За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро

Что вас ожидает

Красивейший каньон реки Морача
Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием. Здесь вы сделаете чудесные фотографии, а затем проследуете мимо средневекового монастыря Морача, который входит в основные туристические маршруты Черногории.

Самый глубокий каньон Европы и мост Джурджевича
Самым впечатляющим местом нашего путешествия станет каньон реки Тара, который глубиной уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мы проедем вдоль каньона и сделаем фото-остановку на невероятно высоком и красивом мосте Джурджевича на Таре, где по желанию вы сможете спуститься через каньон на зиплайне.

Прогулка по национальному парку Дурмитор
В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям ледникового Черного озера и узнаете о его географическом феномене, с которым знаком не каждый местный житель. А затем мы сделаем остановку у каньона реки Сушица, где вы насладитесь роскошными панорамами горной Черногории.

Изумрудные воды Пивского озера
Преодолев перевал «Седло», вы окажетесь у фантастически красивого Пивского озера. Здесь вы насладитесь пейзажами изумрудной водной глади, посетите Пивский монастырь 16 века: это место расположилось в стороне от туристических троп, а потому сохранило неповторимую атмосферу. А после знакомства с историей монастыря вас ждет обратная дорога через город Никшич.

Кому подойдет экскурсия

Поездка не утомительна и отлично подойдет семьям с детьми, любителям истории и горных пейзажей.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется около 7–8 часов утра. Даже если вы остановились не в Будве, я заберу вас от ваших апартаментов.
  • Протяженность маршрута — порядка 450 км.
  • Во время поездки предусмотрены многочисленные фото-паузы и перерыв на обед. Обедать мы остановимся в национальном ресторанчике с мясными блюдами (кстати, здесь готовят лучшую ягнятину под сачем).
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк — 3 евро/чел., обед, входные билеты в монастырь, спуск через каньон реки Тара на зиплайне (по желанию) — 20 евро/чел.
  • Я заберу вас из Будвы, Бечичей и Рафаиловичей. Все остальные города оговариваются отдельно, возможна доплата. Также учитывается сезонность.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Шикарный маршрут, отличный гид! Олег мастер своего дела. Экскурсия за весь световой день открывает фантастические ландшафты Черногории и дает емкое представление о стране, богатой впечатлениями не только одним пляжным отдыхом.
21 октября 2019
Олег отличный добросовестный гид! Путешествие содержательное и интересное. Мы остались довольны. Рекомендуем. Лев. Ольга
Олег
26 сентября 2019
Очень красивая страна. Экскурсия занимает порядка 12 часов. Тяжеловато, но компенсируется стараниями гида и незабываемым впечатлениями.
18 сентября 2019
Великолепный день в Черногории!
Это действительно был один из самых запоминающихся дней, проведенных в Черногории. Понравилось все: и виды из окна, и многочисленные остановки для фотографирования местных красот, и каньоны, и парки-заповедники, и озера, и обед, и зиплайн (незабываемые ощущения полета над пропастью!!!), и.... конечно же, гид Олег.
Олег очень приятный человек, с ним очень комфортно и безопасно чувствуешь себя на горных дорогах, он очень внимательно относится к своим туристам и не оставит ни одного вопроса без ответа. При всем этом, с Олегом можно просто поболтать, очень интересно слушать материал экскурсии, а на обратной дороге приятно помолчать.
Обед был в небольшом ресторанчике в городе Жабляк по рекомендации Олега. Очень вкусно! И нет толпы, все очень тихо и спокойно. Можно насладиться тишиной и едой...
Обратная дорога через перевал, вот что стоит посмотреть, проехать, так сказать прожить! Мои впечатления не поддаются описанию словами, они внутри меня и приблизительно озвучить их можно так: "АХ, КАКАЯ КРАСОТА!!!" Обязательно съездите, и Вы меня поймете!
Экскурсия подойдет для всех, и для деток тоже. Но если Вас укачивает в машине, то лучше сразу предупредите Олега, и он сделает все, чтобы Ваш путь был безоблачен.
Великолепных Вам дней в Черногории!
29 августа 2019
Великолепная экскурсия, интересный и познавательный тур по Черногории. 12 часов пролетели как одно мгновение. Огромное спасибо Олегу - нашему гиду, профессионал своего дела. Хороший рассказчик и общительный человек, с ним всегда интересно. Спасибо
27 августа 2019
Большое спасибо Олегу за чудесно проведенный день. Двенадцатичасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Комфортный автомобиль и безопасное вождение, Олег настоящий профессионал своего дела. Очень грамотно распределяет время в поездке, интересный рассказ сменяется остановками в красивейших местах на фотопаузы и прогулки. Черногория удивительная страна, а Олег помог нам полюбить её ещё больше.
21 августа 2019
20 августа 2019 года. Были на экскурсии с дочерью. Очень понравилось. Даже не представляли насколько разнообразна страна природе и климату. Виды потрясающие! Всю дорогу шла беседа с гидом, на наши вопросы мы получали полную информацию. Приготовитесь, что большую часть вы проведете в машине. Остановки не очень продожительны, но места выбраны потрясающие!
12 августа 2019
Хорошо составлен маршрут экскурсии, позволяет увидеть практически всю Черногорию за один день, посетить великолепные по красоте места. Олег рассказывает просто, ненавязчиво, информация легко усваивается, нет перегруза лишними фактами. При этом охвачена как история Черногории, так и современный уклад жизни черногорцев и интересные факты о местах, которые мы посещали. К тому же Олег очень хороший водитель, дороги в Черногории сложные.
6 августа 2019
Надо понимать, что это больше природная экскурсия, чем историческая. Хотя Олег даёт много сопутствующей информации и готов ответить на любые вопросы.
Но главное в этой экскурсии - потрясающие пейзажи, удивительные места, аутентичные кофейни и ресторанчики, до глубины трогающий душу монастырь и просто незабываемая дорога среди гор, лугов, овечьих стад и пасущихся лошадей.
Это удивительно масштабное и красочное погружение в природные красоты Черногории!
31 июля 2019
В очередной раз восхитились красота и Черногории. Олег замечательный экскурсовод, не навязчиво, интересно преподносит материал, располагает к беседе. Рекомендую.
Ещё 16 отзывов

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