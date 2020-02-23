26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красивейший каньон реки Морача

Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием. Здесь вы сделаете чудесные фотографии, а затем проследуете мимо средневекового монастыря Морача, который входит в основные туристические маршруты Черногории.

Самый глубокий каньон Европы и мост Джурджевича

Самым впечатляющим местом нашего путешествия станет каньон реки Тара, который глубиной уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мы проедем вдоль каньона и сделаем фото-остановку на невероятно высоком и красивом мосте Джурджевича на Таре, где по желанию вы сможете спуститься через каньон на зиплайне.

Прогулка по национальному парку Дурмитор

В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям ледникового Черного озера и узнаете о его географическом феномене, с которым знаком не каждый местный житель. А затем мы сделаем остановку у каньона реки Сушица, где вы насладитесь роскошными панорамами горной Черногории.

Изумрудные воды Пивского озера

Преодолев перевал «Седло», вы окажетесь у фантастически красивого Пивского озера. Здесь вы насладитесь пейзажами изумрудной водной глади, посетите Пивский монастырь 16 века: это место расположилось в стороне от туристических троп, а потому сохранило неповторимую атмосферу. А после знакомства с историей монастыря вас ждет обратная дорога через город Никшич.

Кому подойдет экскурсия

Поездка не утомительна и отлично подойдет семьям с детьми, любителям истории и горных пейзажей.