26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.
Описание экскурсии
Красивейший каньон реки Морача
Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием. Здесь вы сделаете чудесные фотографии, а затем проследуете мимо средневекового монастыря Морача, который входит в основные туристические маршруты Черногории.
Самый глубокий каньон Европы и мост Джурджевича
Самым впечатляющим местом нашего путешествия станет каньон реки Тара, который глубиной уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мы проедем вдоль каньона и сделаем фото-остановку на невероятно высоком и красивом мосте Джурджевича на Таре, где по желанию вы сможете спуститься через каньон на зиплайне.
Прогулку по национальному парку Дурмитор
В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям ледникового Черного озера и узнаете о его географическом феномене, с которым знаком не каждый местный житель.
Дополнительно и по желанию можем добавить:
Изумрудные воды Пивского озера. По живописной горной дороге мы отправимся к каньону реки Пива. Преодолев перевал «Седло», вы окажетесь у фантастически красивого Пивского озера. Здесь вы насладитесь пейзажами изумрудной водной глади. Это место расположилось в стороне от туристических троп, а потому сохранило неповторимую атмосферу. А после вас ждет обратная дорога через город Никшич.
Кому подойдет экскурсия
Поездка не утомительна и отлично подойдет семьям с детьми, любителям истории и горных пейзажей.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
— вход в национальный парк — €5 за человека
— спуск через каньон реки Тара на зиплайне (по желанию) — €35 за человека
— обед
— посещение перевала «Седло» и Пивского озера — €30 за группу
Как проходит экскурсия
- Я заберу вас из Будвы, Бечичей и Рафаиловичей. Все остальные города оговариваются отдельно, возможна доплата. Также учитывается сезонность
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5-го поколения (6 пассажирских мест)
- Экскурсия начнется около 7–8 часов утра. Даже если вы остановились не в Будве, я заберу вас от ваших апартаментов
- Протяженность маршрута — около 450 км
- Во время поездки предусмотрены многочисленные фотопаузы и перерыв на обед. Обедать мы остановимся в национальном ресторанчике с мясными блюдами (кстати, здесь готовят лучшую ягнятину под сачем)
- Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года
- Стоимость указана для 4 человек. Экскурсию можно провести для компании до 6 человек. Доплата за каждого последующего — 30 евро
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Благодарю Олега за экскурсию. Было очень комфортно, познавательно и интересно.