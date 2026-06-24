26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Из Будвы мы отправимся в сторону материковой части Черногории — именно здесь среди гор затерялись живописные каньоны рек Тара и Морача, лесные склоны и озера парка Дурмитор, старинные монастыри и высокогорный город Жабляк. За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красивейший каньон реки Морача

Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием. Здесь вы сделаете чудесные фотографии, а затем проследуете мимо средневекового монастыря Морача, который входит в основные туристические маршруты Черногории.

Самый глубокий каньон Европы и мост Джурджевича

Самым впечатляющим местом нашего путешествия станет каньон реки Тара, который глубиной уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мы проедем вдоль каньона и сделаем фото-остановку на невероятно высоком и красивом мосте Джурджевича на Таре, где по желанию вы сможете спуститься через каньон на зиплайне.

Прогулку по национальному парку Дурмитор

В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям ледникового Черного озера и узнаете о его географическом феномене, с которым знаком не каждый местный житель.

Дополнительно и по желанию можем добавить:

Изумрудные воды Пивского озера. По живописной горной дороге мы отправимся к каньону реки Пива. Преодолев перевал «Седло», вы окажетесь у фантастически красивого Пивского озера. Здесь вы насладитесь пейзажами изумрудной водной глади. Это место расположилось в стороне от туристических троп, а потому сохранило неповторимую атмосферу. А после вас ждет обратная дорога через город Никшич.

Кому подойдет экскурсия

Поездка не утомительна и отлично подойдет семьям с детьми, любителям истории и горных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

— вход в национальный парк — €5 за человека

— спуск через каньон реки Тара на зиплайне (по желанию) — €35 за человека

— обед

— посещение перевала «Седло» и Пивского озера — €30 за группу

Как проходит экскурсия