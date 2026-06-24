26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Каньоны вдоль рек Тара и Морача

Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Из Будвы мы отправимся в сторону материковой части Черногории — именно здесь среди гор затерялись живописные каньоны рек Тара и Морача, лесные склоны и озера парка Дурмитор, старинные монастыри и высокогорный город Жабляк.

За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.
5
79 отзывов
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Каньоны вдоль рек Тара и Морача

Описание экскурсии

Красивейший каньон реки Морача

Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием. Здесь вы сделаете чудесные фотографии, а затем проследуете мимо средневекового монастыря Морача, который входит в основные туристические маршруты Черногории.

Самый глубокий каньон Европы и мост Джурджевича

Самым впечатляющим местом нашего путешествия станет каньон реки Тара, который глубиной уступает лишь Гранд-Каньону в США. Мы проедем вдоль каньона и сделаем фото-остановку на невероятно высоком и красивом мосте Джурджевича на Таре, где по желанию вы сможете спуститься через каньон на зиплайне.

Прогулку по национальному парку Дурмитор

В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям ледникового Черного озера и узнаете о его географическом феномене, с которым знаком не каждый местный житель.

Дополнительно и по желанию можем добавить:

Изумрудные воды Пивского озера. По живописной горной дороге мы отправимся к каньону реки Пива. Преодолев перевал «Седло», вы окажетесь у фантастически красивого Пивского озера. Здесь вы насладитесь пейзажами изумрудной водной глади. Это место расположилось в стороне от туристических троп, а потому сохранило неповторимую атмосферу. А после вас ждет обратная дорога через город Никшич.

Кому подойдет экскурсия

Поездка не утомительна и отлично подойдет семьям с детьми, любителям истории и горных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

— вход в национальный парк — €5 за человека
— спуск через каньон реки Тара на зиплайне (по желанию) — €35 за человека
— обед
— посещение перевала «Седло» и Пивского озера — €30 за группу

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из Будвы, Бечичей и Рафаиловичей. Все остальные города оговариваются отдельно, возможна доплата. Также учитывается сезонность
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5-го поколения (6 пассажирских мест)
  • Экскурсия начнется около 7–8 часов утра. Даже если вы остановились не в Будве, я заберу вас от ваших апартаментов
  • Протяженность маршрута — около 450 км
  • Во время поездки предусмотрены многочисленные фотопаузы и перерыв на обед. Обедать мы остановимся в национальном ресторанчике с мясными блюдами (кстати, здесь готовят лучшую ягнятину под сачем)
  • Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года
  • Стоимость указана для 4 человек. Экскурсию можно провести для компании до 6 человек. Доплата за каждого последующего — 30 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1002 туристов
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
3
2
1
Татьяна
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Благодарю Олега за экскурсию. Было очень комфортно, познавательно и интересно.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
Очень красивый маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую проехать через перевал Седло и Пивское озеро, виды завораживают.
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Е
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и таблетки от укачивания. Места, конечно, прекрасные, было много остановок и достаточно времени для посещения, не было ощущения, что где-то недостаточно времени или слишком много. День пролетел и незаметно
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и
Нас было 6 человек на экскурсии, доехали с комфортом, Олег заранее подготовил машину, купил воды и
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Виктор
Были в Черногории в марте 2024 года. Несмотря на то, что прошло уже полтора года и только сейчас дошли руки написать отзыв, воспоминания о нашей поездке до сих пор вызывают
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самые тёплые и положительные эмоции. Мы проехали на машине по самым живописным местам и за такой короткий промежуток времени успели по-настоящему прочувствовать и запечатлеть всю красоту страны. Несмотря на ещё зимний период, нам всё очень понравилось. Спасибо Олегу за прекрасную поездку!

Были в Черногории в марте 2024 года. Несмотря на то, что прошло уже полтора года и
Были в Черногории в марте 2024 года. Несмотря на то, что прошло уже полтора года и
Были в Черногории в марте 2024 года. Несмотря на то, что прошло уже полтора года и
Были в Черногории в марте 2024 года. Несмотря на то, что прошло уже полтора года и
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ЕЛЕНА
29.04.2026 мы посетили прекрасную экскурсию с гидом Олегом. Экскурсия нам очень понравилась: спокойная, информативная, подробная подача материала. Подробные ответы на вопросы, которых мы задавали очень много, тк очень любознательны. Олег
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показал нам красивейшие места Черногории: каньоны и горные ущелья, реки и озера. Темп экскурсии нам очень понравился: неспешно, никуда не торопясь мы созерцали красоты и получали информацию. Отдельно хочу отметить то внимание, с которым Олег относится к туристам: нам была предложена вода, накануне Олег предупредил нас, чтобы мы взяли с собой куртки, тк в горах будет холодно, но главное – таблетки от укачивания. Поскольку это было наше первое путешествие по горам, то мы и не предполагали, что нас так быстро укачает и если бы не таблетки, то неизвестно какое бы «удовольствие» мы получили, тк меня укачало уже на подъезде к Подгорице, но с таблетками все было нормально. Поэтому, на всякий случай, рекомендую и самим запастись таблетками от укачивания при поездке в горы. Нам также очень понравился обед в Жабляке в небольшом уютном семейном кафе, которое порекомендовал Олег. Все было очень вкусно. Мы выехали из Будвы в 8.00 и неспешно провели такой интересный день за 4 часа - с морского побережья, где загорали накануне, в долину заснеженных гор парка Дурмитор, где увидели сугробики снега и нежные синие цветы крокусов. Это было очень необычно и интересно. Обратно мы возвращались по другой дороге, что позволило нам увидеть еще больше прекрасных ландшафтов этой красивой и интересной страны. Очень рекомендуем гида Олега – интересный человек и хороший гид.

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Алиса
Ездили с гидом Олегом по каньонам Черногории, экскурсия большая, крайне интересна живописными местами! Олег отлично водит машину, поэтому непростую дорогу по каньонам перенесли очень комфортно, гид рассказывает исторические факты о
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местах, городах, стране в целом, по ходу дороги показывает интересные места (менее значимые для экскурсии) и рассказывает о них, всегда отвечает на вопросы и умело поддерживает диалог. Гид заботится о комфорте гостей и подстраивается под их комфорт. Экскурсию обязательно рекомендуем посетить, чтобы сделать большой круг по прекрасной Черногории и за один день посмотреть несколько каньонов, узнать о природе здешней красоты и отлично провести время!

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Анна
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный гид, Время в пути пролетает незаметно, ненавязчивые беседы, которые сочетаются с приятным молчаливым созерцанием
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под музыкальное сопровождение. Благодаря этой поездке удалось увидеть самые удивительные уголки природы разных климатических зон, был ряд остановок, где Олег подсказывал где сделать лучший кадр и не торопил. Отдельное спасибо за организацию обеда - это было невероятное уютное место с домашней кухней. Приятно наблюдать как наш гид общается с местным населением. Человек располагает во всём. Невозможно передать всё увиденное на севере в приложенных фотографиях - это необходимо всё изучить самому. И эта поездка - лучший выбор.

Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный+2
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
Выражаем огромную благодарность Олегу. Если вы хотите быть уверенным в своей безопасности - сюда. Очень внимательный
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Входит в следующие категории Будвы

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