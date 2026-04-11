Эта поездка запомнится вам надолго, ведь она подарит вам множество впечатлений.
Вы не только пройдете на корабле вокруг Боко Которской Бухты, но еще и сможете посетить чистейший пляж Черногории, увидите старинные тоннели и древний город, а также побываете на Рифе, который местные жители насыпали в течение 100 лет.
Вы не только пройдете на корабле вокруг Боко Которской Бухты, но еще и сможете посетить чистейший пляж Черногории, увидите старинные тоннели и древний город, а также побываете на Рифе, который местные жители насыпали в течение 100 лет.
Описание экскурсииЭто путешествие создано для тех, кто хочет увидеть классическую красоту Боко-Которского залива с воды, без суеты и толп туристов. Чартер на 8 или на 4 часа. Мы выходим из Тивата на новом, просторном и комфортном катамаране Bali Catspace, где с первых минут чувствуется атмосфера отдыха и свободы. На борту всё продумано для идеального дня на море — мягкие зоны отдыха, музыка и пространство для наслаждения моментом. Первой точкой маршрута становится Porto Montenegro — роскошная марина с яхтами со всего мира и стильной набережной. Далее мы направляемся вглубь залива, наслаждаясь спокойной водой и величественными горными пейзажами. Уже на этом этапе мы делаем первую остановку для купания в одном из красивых и тихих уголков залива. Гости могут плавать в чистейшей воде или кататься на SUP-досках, которые уже включены в стоимость прогулки. Затем нас ждёт проход через пролив Вериге — одно из самых впечатляющих мест Боки, где горы буквально сходятся над водой. Это момент, когда хочется просто остановиться и смотреть вокруг. Мы продолжаем маршрут мимо острова Богородицы на Рифе, одного из главных символов Черногории. Без высадки, но с идеального ракурса для фотографий и рассказа о легендах острова. Далее открывается вид на Котор — старый город, окружённый крепостными стенами и горами, которые отражаются в воде залива. После Котора мы направляемся в Прчань, спокойный и аутентичный городок с особой атмосферой. Здесь мы делаем вторую остановку для купания — ещё больше времени для отдыха, плавания и SUP-серфинга в окружении гор и тишины. Маршрут №2: Тиват — Адриатическое приключение и Голубая пещера Первой точкой становится Porto Montenegro, после которого мы направляемся к одному из самых необычных объектов залива — тоннелям подводных лодок. Мы заходим внутрь, и здесь история ощущается буквально физически: прохлада, тишина и масштаб военного наследия. После тоннелей мы делаем первую остановку для купания в живописной бухте с прозрачной водой. Гости могут плавать, отдыхать на воде и кататься на SUP-досках, которые включены в стоимость экскурсии. Далее маршрут ведёт к Portonovi — современному курорту с элегантной архитектурой и атмосферой средиземноморской роскоши. Мы продолжаем путь к Герцег-Нови, Острову Мамула и голубой пещере. В стоимость НЕ включено топливо (100 евро), услуги капитана (150 евро), финальная уборка (150 евро). Итого 450 евро- других доплат нет. Не включено еда и напитки.
Индивидуальная поездка старт из Marina Aeroport (2 км аэропорт Тиват). Чартер на 8 или 4 часа. На 8 часов старт в 10-11 утра. На 4 часа 10.00-14.00 или 15.00-19.00 на закат. Максимально до 13 гостей. Любую еду и напитки можно взять с собой или сделать остановку в ресторане.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тиват и Тиватский залив
- Топланский залив
- Город Герцег Нови
- Пляж Жаница
- Старинные тоннели
- Древний город Пераст
- Остров Богородицы на Рифе
Что включено
- Автобус
- Гид
- Судно
- Билет в музей на острове
- Вход в Котор
- Возвращение обратно на то же место - где вас забирали утром.
Что не входит в цену
- Комплексный обед - 10 евро (по желанию)
- Билеты в музеи в Перасте и Которе - 1-5 евро
- Лодка в Голубую Пещеру - 3 евро.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальная поездка старт из Marina Aeroport (2 км аэропорт Тиват). Чартер на 8 или 4 часа. На 8 часов старт в 10-11 утра. На 4 часа 10.00-14.00 или 15.00-19.00 на закат. Максимально до 13 гостей. Любую еду и напитки можно взять с собой или сделать остановку в ресторане.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Все прошло просто замечательно! Лодка шикарная, места много идет плавно. Нам очень понравилось, советую.
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