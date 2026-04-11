Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Эта поездка запомнится вам надолго, ведь она подарит вам множество впечатлений.



Вы не только пройдете на корабле вокруг Боко Которской Бухты, но еще и сможете посетить чистейший пляж Черногории, увидите старинные тоннели и древний город, а также побываете на Рифе, который местные жители насыпали в течение 100 лет. 5 1 отзыв

Алексей Ваш гид в Тивате Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €580 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 8 часов 1-12 человек На катамаране Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть классическую красоту Боко-Которского залива с воды, без суеты и толп туристов. Чартер на 8 или на 4 часа. Мы выходим из Тивата на новом, просторном и комфортном катамаране Bali Catspace, где с первых минут чувствуется атмосфера отдыха и свободы. На борту всё продумано для идеального дня на море — мягкие зоны отдыха, музыка и пространство для наслаждения моментом. Первой точкой маршрута становится Porto Montenegro — роскошная марина с яхтами со всего мира и стильной набережной. Далее мы направляемся вглубь залива, наслаждаясь спокойной водой и величественными горными пейзажами. Уже на этом этапе мы делаем первую остановку для купания в одном из красивых и тихих уголков залива. Гости могут плавать в чистейшей воде или кататься на SUP-досках, которые уже включены в стоимость прогулки. Затем нас ждёт проход через пролив Вериге — одно из самых впечатляющих мест Боки, где горы буквально сходятся над водой. Это момент, когда хочется просто остановиться и смотреть вокруг. Мы продолжаем маршрут мимо острова Богородицы на Рифе, одного из главных символов Черногории. Без высадки, но с идеального ракурса для фотографий и рассказа о легендах острова. Далее открывается вид на Котор — старый город, окружённый крепостными стенами и горами, которые отражаются в воде залива. После Котора мы направляемся в Прчань, спокойный и аутентичный городок с особой атмосферой. Здесь мы делаем вторую остановку для купания — ещё больше времени для отдыха, плавания и SUP-серфинга в окружении гор и тишины. Маршрут №2: Тиват — Адриатическое приключение и Голубая пещера Первой точкой становится Porto Montenegro, после которого мы направляемся к одному из самых необычных объектов залива — тоннелям подводных лодок. Мы заходим внутрь, и здесь история ощущается буквально физически: прохлада, тишина и масштаб военного наследия. После тоннелей мы делаем первую остановку для купания в живописной бухте с прозрачной водой. Гости могут плавать, отдыхать на воде и кататься на SUP-досках, которые включены в стоимость экскурсии. Далее маршрут ведёт к Portonovi — современному курорту с элегантной архитектурой и атмосферой средиземноморской роскоши. Мы продолжаем путь к Герцег-Нови, Острову Мамула и голубой пещере. В стоимость НЕ включено топливо (100 евро), услуги капитана (150 евро), финальная уборка (150 евро). Итого 450 евро- других доплат нет. Не включено еда и напитки.

Индивидуальная поездка старт из Marina Aeroport (2 км аэропорт Тиват). Чартер на 8 или 4 часа. На 8 часов старт в 10-11 утра. На 4 часа 10.00-14.00 или 15.00-19.00 на закат. Максимально до 13 гостей. Любую еду и напитки можно взять с собой или сделать остановку в ресторане. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тиват и Тиватский залив

Топланский залив

Город Герцег Нови

Пляж Жаница

Старинные тоннели

Древний город Пераст

Остров Богородицы на Рифе Что включено Автобус

Гид

Судно

Билет в музей на острове

Вход в Котор

Возвращение обратно на то же место - где вас забирали утром. Что не входит в цену Комплексный обед - 10 евро (по желанию)

Билеты в музеи в Перасте и Которе - 1-5 евро

Лодка в Голубую Пещеру - 3 евро. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Индивидуальная поездка старт из Marina Aeroport (2 км аэропорт Тиват). Чартер на 8 или 4 часа. На 8 часов старт в 10-11 утра. На 4 часа 10.00-14.00 или 15.00-19.00 на закат. Максимально до 13 гостей. Любую еду и напитки можно взять с собой или сделать остановку в ресторане. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.