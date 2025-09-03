Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Катамаран Bali в Которской бухте. Индивидуальная поездка для вашей семьи
Начало: По договоренности
€599 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRegina3 сентября 2025Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с
- ЕЕлена1 августа 2025Великолепная экскурсия!
Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую!
Эмоции зашкаливают!
Спасибо огромное Ивану!
Мечтаем о новой встрече!
- ККурапов4 июля 2025Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!
- ЕЕкатерина15 июня 2025Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые
- ААнтон22 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой
- JJolanta21 сентября 2024Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
- ЗЗатуливетер18 сентября 2024Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые красивейшие горные места побережья
- ААлдона7 сентября 2024Благодарим, Ольгу, за позновательную экскурсию. Комфортная поездка, с хорошим водителем. Испытали истинное удовольствие от увиденного и предложенного сервиса. Спасибо. Рекомендуем.
- ттатьяна31 августа 2024Незабываемая поездка с отличным гидом!
- ДДанил12 августа 2024Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение. В конце поездки нас завезли в кафе с традиционной черногорской едой, от которой мы также были в восторге! Всем рекомендую!
