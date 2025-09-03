Мои заказы

Развлечения в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Тивате на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
На машине
На катере
7.5 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Катамаран Bali в Которской бухте. Индивидуальная поездка для вашей семьи
8 часов
Водная прогулка
Катамаран Bali в Которской бухте. Индивидуальная поездка для вашей семьи
Начало: По договоренности
€599 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Regina
    3 сентября 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с
    читать дальше

    ним оказались совсем не страшны, виды просто несравненные!!! Вкусный черногорский обед а деревне Негуши. Всем рекомендуем Ивана, он сделает все, чтобы Вы полюбили эту прекрасную страну!!!

    Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водительНаша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водительНаша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водительНаша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель
  • Е
    Елена
    1 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Великолепная экскурсия!
    Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую!
    Эмоции зашкаливают!
    Спасибо огромное Ивану!
    Мечтаем о новой встрече!
    Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!
  • К
    Курапов
    4 июля 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые
    читать дальше

    уже стоят того, чтобы поехать. Мы брали экскурсию на катере (85 евро за прогулку) по 'Амазонке' (речка, которая действительно напоминает что-то экзотическое - остались в полном восторге. Обед был в деревне Негуши, очень вкусно, не сильно дорого (несколько дешевле, чем на пляже). Черногория во время таких экскурсий открывается совсем с другой стороны!

    Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера
  • А
    Антон
    22 апреля 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой
    читать дальше

    рассказать — всё это сделало наше путешествие по-настоящему особенным. Атмосфера была тёплой и дружелюбной, маршрут продуман до мелочей, вождение комфортное и безопасное. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием! Подойдет любому составу, мы были с ребенком 8 лет, ребенок остался очень доволен! Шикарные виды и эмоции обеспечены!

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умениеХочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умениеХочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умениеХочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умениеХочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение
  • J
    Jolanta
    21 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
    Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
  • З
    Затуливетер
    18 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые красивейшие горные места побережья
    читать дальше

    Черногории, опуститесь в огромную пещеру и изюминка экскурсии - визит в настоящую рыбачью деревушку и поездка по рекам и Скадарскому озеру, наверное, с самым лучшим водителем катера из этих мест. Это настолько захватывающее путешествие с ветерком, насколько вообще возможно, вы не гуляли на катерах до этого, если не попробуете данную поездку. Абсолютный восторг под скоростную езду по каналам и живым коридорам озера, лавируя между островов. Однозначно рекомендую данную экскурсию.

    Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые
  • А
    Алдона
    7 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Благодарим, Ольгу, за позновательную экскурсию. Комфортная поездка, с хорошим водителем. Испытали истинное удовольствие от увиденного и предложенного сервиса. Спасибо. Рекомендуем.
  • т
    татьяна
    31 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Незабываемая поездка с отличным гидом!
  • Д
    Данил
    12 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение. В конце поездки нас завезли в кафе с традиционной черногорской едой, от которой мы также были в восторге! Всем рекомендую!
    Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождениеПотрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Тивата - к Скадарскому озеру;
  2. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты;
  3. Катамаран Bali в Которской бухте. Индивидуальная поездка для вашей семьи.
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тивату в феврале 2026
Сейчас в Тивате в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 599. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 26 ⭐ отзывов, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель