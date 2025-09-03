R Regina Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты читать дальше ним оказались совсем не страшны, виды просто несравненные!!! Вкусный черногорский обед а деревне Негуши. Всем рекомендуем Ивана, он сделает все, чтобы Вы полюбили эту прекрасную страну!!! Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с

Е Елена Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Великолепная экскурсия!

Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую!

Эмоции зашкаливают!

Спасибо огромное Ивану!

Мечтаем о новой встрече!

К Курапов Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!

Е Екатерина Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты читать дальше уже стоят того, чтобы поехать. Мы брали экскурсию на катере (85 евро за прогулку) по 'Амазонке' (речка, которая действительно напоминает что-то экзотическое - остались в полном восторге. Обед был в деревне Негуши, очень вкусно, не сильно дорого (несколько дешевле, чем на пляже). Черногория во время таких экскурсий открывается совсем с другой стороны! Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые

А Антон Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты читать дальше рассказать — всё это сделало наше путешествие по-настоящему особенным. Атмосфера была тёплой и дружелюбной, маршрут продуман до мелочей, вождение комфортное и безопасное. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием! Подойдет любому составу, мы были с ребенком 8 лет, ребенок остался очень доволен! Шикарные виды и эмоции обеспечены! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой

J Jolanta Из Тивата - к Скадарскому озеру Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо

З Затуливетер Из Тивата - к Скадарскому озеру читать дальше Черногории, опуститесь в огромную пещеру и изюминка экскурсии - визит в настоящую рыбачью деревушку и поездка по рекам и Скадарскому озеру, наверное, с самым лучшим водителем катера из этих мест. Это настолько захватывающее путешествие с ветерком, насколько вообще возможно, вы не гуляли на катерах до этого, если не попробуете данную поездку. Абсолютный восторг под скоростную езду по каналам и живым коридорам озера, лавируя между островов. Однозначно рекомендую данную экскурсию. Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые красивейшие горные места побережья

А Алдона Из Тивата - к Скадарскому озеру Благодарим, Ольгу, за позновательную экскурсию. Комфортная поездка, с хорошим водителем. Испытали истинное удовольствие от увиденного и предложенного сервиса. Спасибо. Рекомендуем.

т татьяна Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Незабываемая поездка с отличным гидом!