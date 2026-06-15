Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Зелёный и уединённый город Черногории, Херцег-Нови и его окрестности давно облюбованы художниками, писателями и просто ценителями великолепных природных видов.
Я познакомлю вас с историей города, в черте которого несколько средневековых крепостей, покажу его главные архитектурные изюминки и помогу вам уловить спокойствие и очарование этого уголка Боко-Которского залива.
Херцег-Нови, по меркам адриатического побережья, довольно юн — ему всего 600 лет. Но у него за плечами богатая история, с которой я вас и познакомлю: кто основал Херцег-Нови и кто владел им на протяжении веков; почему здесь так часто всплывают турецкие названия; какое отношение к городу имеет адмирал Синявин; где проходила старая дорога, которую, по преданию, проложили римляне. Я расскажу про образование первых партизанских отрядов в Боко-Которском заливе, местную культуру и славу Херцег-Нови как города творческих людей.
Красоты херцегновской ривьеры
Вы заглянете в аутентичную деревушку, полюбуетесь на зелень и ландшафты Боко-Которского залива с восхитительных смотровых площадок и увидите многочисленные средневековые крепости, которыми славится Херцег-Нови. Крепость Форте Маре и замок Канли Кула — два непохожих друг на друга архитектурных памятника, которые, как и монастырь Савина, давно стали визитными карточками города. Вы окажетесь на центральной площади Херцег-Нови, посмотрите на церковь Святого архангела Михаила и узнаете, где была резиденция Йосипа Броза Тито.
Организационные детали
Посещение крепостей — по желанию и за дополнительную плату.
Начало экскурсии в городе Херцег Нови. Возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату.
Паром оплачивается отдельно — €20
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Херцег Нови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Я профессиональный гид по Черногории с лицензией Министерства Туризма Черногории. Живу в этой замечательной стране с 2006 года. Знаю и люблю каждый её уголок. Маршруты моих экскурсий включают как посещение известных и популярных мест, так и диковинок Черногории, знакомство с которыми будут для вас приятным сюрпризом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Р
Руслан
Экскурсию провела гид Оксана. Приятное впечатление от экскурсии. Всё спокойно по делу, информация преподнесена доступно и понятно. На все вопросы получен ясный ответ. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Александр очень грамотный гид. Прекрасно ориентируется в истории и современной Черногории. Экскурсия подойдет не только тем, кто хочет посетить Херцог Нови, но и увидеть великолепные пейзажи и панорамы Черногории
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных условий. Было интересно узнать о городе, его основании и многочисленных завоеваниях, сменах стран в читать дальшеуменьшить
состав которых входил Херцег-Нови. Культурная и религиозная история также прекрасно освещены. Проехали на несколько смотровых площадок с которых город по разному открывается. Экскурсия легкая, спокойная и с отличной подачей легенд, истории и фактов.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Violeta
Мы взяли тур Романтический Херцег-Нови. Стартовали из Тивата. В последний момент передумали ехать так далеко и попросили Александра провести тур по "нашему маршруту" с учетом наших предпочтений и интересов. Александр тут же переориентировался под наш запрос и провел познавательную и интересную экскурсию, чему мы безмерно очень рады. Безгранично благодарим Александра за его коммуникабельность, знание особенностей и истории Черногории!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Очень образованный, комфортный и интеллигентный гид. Советуем всем кому важно смотреть страну в своём ритме.