Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная история «молодого» города
Херцег-Нови, по меркам адриатического побережья, довольно юн — ему всего 600 лет. Но у него за плечами богатая история, с которой я вас и познакомлю: кто основал Херцег-Нови и кто владел им на протяжении веков; почему здесь так часто всплывают турецкие названия; какое отношение к городу имеет адмирал Синявин; где проходила старая дорога, которую, по преданию, проложили римляне. Я расскажу про образование первых партизанских отрядов в Боко-Которском заливе, местную культуру и славу Херцег-Нови как города творческих людей.
Красоты херцегновской ривьеры
Вы заглянете в аутентичную деревушку, полюбуетесь на зелень и ландшафты Боко-Которского залива с восхитительных смотровых площадок и увидите многочисленные средневековые крепости, которыми славится Херцег-Нови. Крепость Форте Маре и замок Канли Кула — два непохожих друг на друга архитектурных памятника, которые, как и монастырь Савина, давно стали визитными карточками города. Вы окажетесь на центральной площади Херцег-Нови, посмотрите на церковь Святого архангела Михаила и узнаете, где была резиденция Йосипа Броза Тито.
Организационные детали
Посещение крепостей — по желанию и за дополнительную плату.
Начало экскурсии в городе Херцег Нови. Возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Херцег Нови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тивате
Рад приветствовать вас, дорогие друзья!
Меня зовут Александр.
Я профессиональный гид по Черногории — лицензия Министерства Туризма Черногории № 1073.
Живу в этой замечательной стране с 2006 года. Знаю и люблю каждый её уголок. Маршруты моих экскурсий включают в себя как посещение известных и популярных мест, так и диковинок Черногории, знакомство с которыми будут для Вас приятным сюрпризом.
Я работаю с командой увлеченных профессионалов. Вам понравятся экскурсии со мной или моими коллегами