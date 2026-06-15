Зелёный и уединённый город Черногории, Херцег-Нови и его окрестности давно облюбованы художниками, писателями и просто ценителями великолепных природных видов. Я познакомлю вас с историей города, в черте которого несколько средневековых крепостей, покажу его главные архитектурные изюминки и помогу вам уловить спокойствие и очарование этого уголка Боко-Которского залива.

Описание экскурсии

Увлекательная история «молодого» города

Херцег-Нови, по меркам адриатического побережья, довольно юн — ему всего 600 лет. Но у него за плечами богатая история, с которой я вас и познакомлю: кто основал Херцег-Нови и кто владел им на протяжении веков; почему здесь так часто всплывают турецкие названия; какое отношение к городу имеет адмирал Синявин; где проходила старая дорога, которую, по преданию, проложили римляне. Я расскажу про образование первых партизанских отрядов в Боко-Которском заливе, местную культуру и славу Херцег-Нови как города творческих людей.

Красоты херцегновской ривьеры

Вы заглянете в аутентичную деревушку, полюбуетесь на зелень и ландшафты Боко-Которского залива с восхитительных смотровых площадок и увидите многочисленные средневековые крепости, которыми славится Херцег-Нови. Крепость Форте Маре и замок Канли Кула — два непохожих друг на друга архитектурных памятника, которые, как и монастырь Савина, давно стали визитными карточками города. Вы окажетесь на центральной площади Херцег-Нови, посмотрите на церковь Святого архангела Михаила и узнаете, где была резиденция Йосипа Броза Тито.

Организационные детали