1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
«Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Porto Montenegro
Прогуляться среди люксовых бутиков и дорогих яхт и получить профессиональные снимки
Начало: у кофейни Kafeterija Porto
«Хорошо устроенные причалы, роскошные яхты и горы, окружающие живописную бухту, создают уникальную атмосферу для снимков»
17 июня в 08:00
18 июня в 11:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 мая 2024Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- ИИнна8 мая 2024Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
- ААлена5 марта 2024Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
- ТТатьяна11 августа 2023Одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посетили. Ольга отличный рассказчик и очень приятный человек. С ней очень комфортно и интересно путешествовать. Если вернемся в Черногорию, будем рады повторить это путешествие еще раз, даже без изменений)
- ААнтон11 июля 2023Экскурсия "Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты" просто восхитительна! Организатор Иван заслуживает похвалы за его профессионализм и заботу
- ААнастасия14 августа 2022Провели чудесный день на экскурсии Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты. Прекрасная природа Черногории, завораживающие виды, приятная атмосфера, замечательный гид Иван! Очень рекомендуем! 10/10;)
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 276. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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