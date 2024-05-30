Экскурсии по воде в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Тивате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
7 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
«Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Porto Montenegro
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка в Porto Montenegro
Прогуляться среди люксовых бутиков и дорогих яхт и получить профессиональные снимки
Начало: у кофейни Kafeterija Porto
«Хорошо устроенные причалы, роскошные яхты и горы, окружающие живописную бухту, создают уникальную атмосферу для снимков»
17 июня в 08:00
18 июня в 11:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
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    сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.

    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
  • А
    Алена
    5 марта 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
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    рассказывала и показывала полезные и интересные местечки этой локации, сделала потрясающе красивые фотографии на долгую память и для визуала в соц. сетях. Очень отзывчива, талантлива, открыта и позитивна - с таким фотографом любой человек почувствует себя моделью с обложки! Очень рекомендую!

    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посетили. Ольга отличный рассказчик и очень приятный человек. С ней очень комфортно и интересно путешествовать. Если вернемся в Черногорию, будем рады повторить это путешествие еще раз, даже без изменений)
  • А
    Антон
    11 июля 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Экскурсия "Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты" просто восхитительна! Организатор Иван заслуживает похвалы за его профессионализм и заботу
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    о гостях. Маршрут был захватывающим, позволяя насладиться красотой исторических достопримечательностей и уникальных пейзажей. Экскурсия была увлекательной, впечатляющей и познавательной. Спасибо за незабываемые моменты!

  • А
    Анастасия
    14 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Провели чудесный день на экскурсии Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты. Прекрасная природа Черногории, завораживающие виды, приятная атмосфера, замечательный гид Иван! Очень рекомендуем! 10/10;)

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Водные развлечения»

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  3. Фотопрогулка в Porto Montenegro
Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 276. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные экскурсии в Тивате на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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