7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Посетите Боко-Которскую бухту, одно из самых живописных мест черногорского побережья.
Исследуйте древние города Котор и Пераст, насладитесь видами Адриатического моря и узнайте об истории и культуре региона. В программе: посещение монастыря Савина, крепости Шпаньола и рукотворного острова Богородицы. Откройте для себя уникальные архитектурные памятники и природные красоты. Экскурсия начинается в Тивате, возможны изменения маршрута по вашему желанию
В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.
Культурное наследие Черногории
Вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.
Красоты на воде
Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.
Жизнь средневековая и современная
На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной, перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, посмотрите виды Которской Бухты и архитектуру окрестных берегов.
Организационные детали
В стоимость включена экскурсия из города Тиват
Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (6€ с человека), вход на крепость (2€ с человека)
Экскурсия может начаться и из других городов Черногории за дополнительную плату я могу забрать вас и перестроить маршрут. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, и количество пассажиров, включая детей, для расчёта трансфера
Возможно изменение маршрута: заменить или дополнить достопримечательностями: Порто Монтенегро, Тиват, Фуникулер над Боко-Которским заливом. Уточняйте заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1111 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Данил
Все отлично! экскурсия прошла на одном дыхании!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
все прошло замечательно, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
надежда
Данная экскурсия превзошла все мои ожидания. Евгений забрал нас из дома. И мы поехали изначально в Котор, гуляли по старому городу, затем были в Перасте. По дороги Евгений создал все читать дальшеуменьшить
условия чтобы моей взрослой маме было комфортно, то здесь кофе попьем, то здесь передохнем и тд. Помимо прочего Евгений прекрасный рассказчик, видно погружен в тему и начитан. Общались по дороге на многие темы и могу отметить, что общение с такими людьми очень приятно и вдохновляет!!! Помимо прочего Евгений еще и прекрасный фотограф! Сделал нам с мамой много памятных фото. Из Переста на кораблике доплыли до острова. И потом уже на пароме до Доньи Ластвы. Вот как то так! И это мы еще немного сами уменьшили нашу экскурсию!!! Евгения рекомендую от души!!! И благодарю!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лена
Евгений провел для на прекрасную экскурсию, максимально интересно, комфортно и приятно было общаться, все уложилось по времени, при этом мы не чувствовали спешки, истинно насладились красотами побережья и городов! огромное спасибо, Женя! 🤗🤗🤗
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вера
очень хорошая экскурсия. все, как я хотела – обзорная экскурсия с небольшим количеством исторических справок. я впервые в черногории, поэтому мне было безумно интересно все смотреть, слушать евгения, ходить по читать дальшеуменьшить
улочкам городов. если вы не первый раз в стране, то, наверное, не понравится, потому что мало времени отводится на посещение каждого города, чтобы полноценно его изучить. мне именно так надо было, поэтому я довольна.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Григорий
Экскурсия была очень насыщеная, познавательная и развлекательная одновременно! Евгений професиональный гид с очень индивидуальным подходом к каждой экскурсии. Нам очень понравилась экскурсия. Евгений не смотрел на часы а старался рассказать нам как можно больше о стране которую он знает и любит. С уважением Григорий, Галина
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тивата
Похожие экскурсии на «Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья»