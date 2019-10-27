7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы побываете в самом красивом месте черногорского побережья — в Боко-Которской бухте, где увидите древние города и рукотворный остров на рифе.

Прогулка погрузит вас в эпоху королевы Рисане, турецкое наследие Черногории и атмосферное прошлое страны.

Природные красоты, архитектура и вечерние огни города Тиват сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Что вас ожидает

История древних городов
В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.

Культурное наследие Черногории
В небольшом посёлке Рисан вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами, и осмотрите церковь святых Павла и Петра, графский дворец, а также увидите античные мозаики. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.

Красоты на воде
Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.

Жизнь средневековая и современная
На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной, перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, посмотрите на Порт Монтенегро, Тиват и роскошные яхты.

Организационные детали

  • В стоимость включена моя работа экскурсовода: вы забираете меня в Петроваце на вашем транспорте.
  • Если вы без транспорта, а он необходим, я организую авто (траснфер + расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно — 70 €).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории (это подразумевает трансфер: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.)
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (5 € с человека), вход на крепость (3€ с человека)
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Хорошая экскурсия, Евгений молодец, много всего рассказывал и показывал. Спасибо!
9 ноября 2018
Были на экскурсии Боко-Которский залив . Все очень понравилось . Были на своем автомобиле . Посмотрели очень много для одного дня ,благодаря организации и знаниям Евгения . Он молодец . Знает свое дело . Всем советую .
4 октября 2018
Экскурсия была очень насыщеная, познавательная и развлекательная одновременно!
Евгений професиональный гид с очень индивидуальным подходом к каждой экскурсии.
Нам очень понравилась экскурсия. Евгений не смотрел на часы а старался рассказать нам как можно больше о стране которую он знает и любит.
С уважением Григорий, Галина
Марина
20 сентября 2018
Экскурсия очень познавательная и не утомительная. Евгений замечательный гид! Интересный рассказчик , внимателен к гостям, много показал и вкусно покормил.
29 июля 2018
Экскурсия и гид: все отлично! Жарко только, но что вы хотите от лета в Черногории)))
2 июля 2018
Ездили на 2 экскурсии с Евгением, организация великолепная! Были показаны все самые лучшие и красивейшие места! Гид знает все лучшие рестораны и заведения с самыми вкусными национальными блюдами! Про Черногорию знает всё! Евгени Кто хочет на потрясающую экскурсию полную впечатлений, обязательно обращайтесь к Евгению!!!!
1 июля 2018
Экскурсия просто замечательная! Все продумано до мелочей. Евгений - высокопрофессиональный гид, интересный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую воспользоваться именно его экскурсией.

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