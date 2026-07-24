7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите Боко-Которскую бухту, одно из самых живописных мест черногорского побережья. Исследуйте древние города Котор и Пераст, насладитесь видами Адриатического моря и узнайте об истории и культуре региона. В программе: посещение монастыря Савина, крепости Шпаньола и рукотворного острова Богородицы. Откройте для себя уникальные архитектурные памятники и природные красоты. Экскурсия начинается в Тивате, возможны изменения маршрута по вашему желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История древних городов

В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.

Культурное наследие Черногории

Вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.

Красоты на воде

Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.

Жизнь средневековая и современная

На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной, перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, посмотрите виды Которской Бухты и архитектуру окрестных берегов.

Организационные детали