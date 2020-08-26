Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Тивата
В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края.

Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии 🧭 продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.

Экскурсия

€170 за всё до 4 чел.

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Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты

Что вас ожидает

Путь вдоль Которской бухты
Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.

Котор — древняя история 📖 и яркая мозаика культур
На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности 🏛️ и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город 🏙️ продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.

Средневековый Пераст
После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город 🏙️ бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь 👣 по его набережной и переправитесь на лодке ⚓ на искусственно созданный остров 🏝️ Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии 🧭 я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином 🍷.

Организационные детали

Оплачиваются дополнительно: паромная переправа — 5 евро, паркинги — 6 евро.

🚩 Начало и место завершения: в Тивате или Которе
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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2 настоящих отзыва от туристов

Г
26 авг 2020
Очень красивая экскурсия с очень красивым, умным, легким, жизнерадостным экскурсоводом! Много интересного узнали и налюбовались красотами залива!
Н
7 окт 2019
Замечательная экскурсия, прекрасный гид, советую обязательно посетить Боко-Которскую бухту с Ольгой, которая очень хорошо знает историю Черногории, интересно рассказывает. Огромное ей спасибо.

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