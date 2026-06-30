Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края.
Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.
Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.
Котор — древняя история и яркая мозаика культур
На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.
Средневековый Пераст
После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь по его набережной и переправитесь на лодке на искусственно созданный остров Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Тивате или Которе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 774 туристов
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории с 2013 года. Приехав сюда впервые, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях хочу, чтобы вы увидели страну моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Безумной красоты места, маршрут интересный и впечатляющий! Старый город Котор оставил приятные впечатления! Ольга отличный рассказчик, хорошо владеет историческими фактами! Экскурсию стоит посетить!
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Анна
Прекрасная экскурсия, однозначно советую)
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Н
Наталья
Очень рекомендую экскурсии с Ольгой. Она прекрасный рассказчик и знает ответ на любой вопрос. Мы имели возможность сравнить, и пожалели, что не заказали все экскурсии у Ольги. Благодаря Оле мы читать дальшеуменьшить
влюбились в Пераст и Котор, несмотря на проливной дождь, структурировали знания по истории Черногории и узнали много нового. Кроме того, Ольга заботливо подстраивает маршрут по вашим пожеланиям и природным условиям, не теряя при этом обьем и качество экскурсии. Вы не пожалеете!
+2
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Е
Елизавета
Прекрасная экскурсия! Много интересных исторических фактов, красивые виды, хорошая организация, вкусные свежие морепродукты с местной фермы. Масса положительных эмоций, рекомендуем!
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Тамара
Ольга провела замечательную экскурсию, показала нам красивейшие городки Черногории, познакомила с историей этого края. Отлично поставленная грамотная речь, пунктуальность, чёткий план изложения, прекрасное спокойное вождение, внимание и забота о нуждах читать дальшеуменьшить
конкретных туристов сделали наше путешествие не только интересным, но и очень приятным. Отдельным удовольствием было посидеть у моря на устричной ферме, поесть устриц и мидии, выпить просекко… Самые горячие рекомендации! Оля, спасибо и всего самого лучшего!
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Alexander
Мы с женой получили большое удовольствие от экскурсии, проведённой Ольгой по живописным районам Бока Которской бухты. Ольга очень эрудированный и заботливый экскурсовод. Она очень точно рассчитала время для того, чтобы читать дальшеуменьшить
мы успели посмотреть и узнать как можно больше за время экскурсии. Помимо посещения городков Пераст и Котор, мы узнали много нового о жизни в Черногории и соседних странах. С радостью рекомендуем Ольгу всем другим туристам.
+1
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