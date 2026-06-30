Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

В путешествии по Боко-Которской бухте вы познакомитесь с природными и архитектурными красотами средиземноморского фьорда, погуляете по узким извилистым улочкам средневековых городов Котор и Пераст, услышите легенды и мифы, слагаемые на протяжение многих веков жителями этого прекрасного края. Узнаете о быте, культуре и менталитете черногорцев, а в завершение экскурсии продегустируете устрицы под аккомпанемент домашнего белого вина.

Описание экскурсии

Путь вдоль Которской бухты

Проезжая по узкой дороге вдоль береговой линии бухты, вы увидите старинные рыбацкие деревушки и домики под красной черепичной крышей в обрамлении цветущих кустов бугенвилии и олеандра. Вам встретяся православные церкви под зелеными куполами и рыбацкие лодочки, привязанные к пирсу. По пути я расскажу про быт местных жителей, основным занятием которых до сих пор является рыболовство, про особенности образа жизни людей, живущих вдоль берегов залива, а также про балканские традиции, благодаря которым сохраняется местный колорит и очарование.

Котор — древняя история и яркая мозаика культур

На прогулке по улочкам города с более чем 2000-летней историей вы откроете впечатляющее разнообразие эпох, через которые он прошел. Я покажу наиболее значимые достопримечательности и расскажу историю Старого Котора. Вместе мы проследим римский, византийский, сербский, венецианский и австрийский периоды, времена наполеоновских войн и мировых войн 20 века. Вы услышите о серьезных испытаниях, выпавших на долю Котора, о смене правителей и живущих здесь народов, о многочисленных сражениях, а также о всплесках опасных эпидемий и разрушительных землетрясениях. Вы узнаете, как, несмотря на это, город продолжал развиваться: строились дворцы и храмы, закладывались корабли, развивалась торговля и создавались всемирно известные произведения искусства.

Средневековый Пераст

После осмотра Котора вы отправитесь в еще один средневековый город бухты — менее известный, чем Котор, но не менее симпатичный. Прогуляетесь по его набережной и переправитесь на лодке на искусственно созданный остров Богородицы на Рифе, что расположен напротив Пераста. Вы познакомитесь с историей возникновения острова и храма на нем. А в конце экскурсии я отвезу вас на устричную ферму, где вы сможете попробовать свежие устрицы с домашним белым вином.

Организационные детали

Оплачиваются дополнительно: паромная переправа — €5, паркинги — €20