Уникальный опыт – экскурсии в Вальпараисо

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Вальпараисо на русском языке, цены от $283, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
На машине
8 часов
-
20%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
$420$525 за всё до 4 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: По договорённости в центре Виньи-дель-Мар
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
от $283 за всё до 10 чел.
Чили - страна вина и альпак
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yurii
    1 октября 2025
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.

    Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
    Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь
  • Я
    Яна
    15 июня 2025
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно, активный отдых.
    Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно, активный отдых.
  • O
    Olesia
    14 июня 2025
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом.
    читать дальше

    Посетили сразу три удивительных места: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.

    Хочу выразить огромную благодарность Марату за его профессионализм и увлекательный рассказ. Он не просто делился информацией — он вовлекал, вдохновлял и передавал настоящую любовь к искусству и этим городам. Очень интересный собеседник, с которым легко и приятно общаться.

    Благодаря ему мы увидели самые живописные и атмосферные уголки — именно те, которые остаются в памяти надолго. Этот день стал настоящим украшением нашей поездки!

    Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом.

Посетили сразу три удивительных места: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.

Хочу выразить огромную благодарность Марату за его профессионализм и увлекательный рассказ. Он не просто делился информацией — он вовлекал, вдохновлял и передавал настоящую любовь к искусству и этим городам. Очень интересный собеседник, с которым легко и приятно общаться.

Благодаря ему мы увидели самые живописные и атмосферные уголки — именно те, которые остаются в памяти надолго. Этот день стал настоящим украшением нашей поездки!
  • Т
    Татьяна
    18 декабря 2024
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Пятница, 13-е – замечательный день! Потому что именно в пятницу, 13 декабря, потрясающую экскурсию «Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1
    читать дальше

    день» провел для меня Марат. Причем он приехал за мной из Виньи, где живет, в Сантьяго (за 120 километров!), а после тура по прибрежным городам доставил в аэропорт.
    Про красоты и интересности городов писать не буду – кто соберется на эту экскурсию, и сам все увидит, а отмечу то, что понравилось в работе гида.
    1. Пунктуальность. Марат приехал за мной за 20 минут до условленного времени и идеально точно рассчитал маршрут – в аэропорт мы приехали минута в минуту в оговоренное время.
    2. Гибкость. Пока ехали по скоростной трассе к побережью, гид уточнил мои интересы и предложил несколько вариантов – на что сделать упор в ходе экскурсии.
    3. Заботливость. Накануне поездки Марат прислал сообщение с прогнозом погоды и рекомендациями о подходящей одежде. В машине была приготовлена питьевая вода для меня.
    4. Знания, выбор материала. Хорошо продуманный и сбалансированный маршрут: не было ни спешки, ни затянутости на отдельных отрезках пути, сочетание пеших прогулок и передвижения на машине оказалось оптимальным. За несколько часов было показано и рассказано очень многое: архитектура и природа, история и местные привычки, поэзия Неруды и тонкости чилийской кулинарии. Заглянули в колоритные улочки, куда не водят тургруппы. Пообщались с морским львом. Увидели, как работает художник-граффитист. Пообедали в атмосферном ресторане-галеоне (за небольшие деньги, но с большими порциями).
    5. Отношение к туристу/клиенту. Марат сразу сказал: «Я покажу вам Вальпараисо и Винью, как сделал бы это для родственника». Именно так и получилось.
    А в конце поездки он преподнес неожиданный и очень приятный подарок.
    Рекомендую этот тур, тем более что снизилась цена на него.

  • O
    Olga
    16 июня 2024
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
    читать дальше

    мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные погодные условия, день прошел на ура! увидеть бушующее море, прокатиться на фуникулере, которому почти 150 лет, прогуляться по цветным улочкам Вальпараисо. И конечно же музей Фонка!! мой фаворит. Множество чудесных воспоминаний увозим с собой. Спасибо!

    Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные погодные условия, день прошел на ура! увидеть бушующее море, прокатиться на фуникулере, которому почти 150 лет, прогуляться по цветным улочкам Вальпараисо. И конечно же музей Фонка!! мой фаворит. Множество чудесных воспоминаний увозим с собой. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вальпараисо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
  2. Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
  3. Чили - страна вина и альпак
Сколько стоит экскурсия по Вальпараисо в декабре 2025
Сейчас в Вальпараисо в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 283 до 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
