день» провел для меня Марат. Причем он приехал за мной из Виньи, где живет, в Сантьяго (за 120 километров!), а после тура по прибрежным городам доставил в аэропорт.

Про красоты и интересности городов писать не буду – кто соберется на эту экскурсию, и сам все увидит, а отмечу то, что понравилось в работе гида.

1. Пунктуальность. Марат приехал за мной за 20 минут до условленного времени и идеально точно рассчитал маршрут – в аэропорт мы приехали минута в минуту в оговоренное время.

2. Гибкость. Пока ехали по скоростной трассе к побережью, гид уточнил мои интересы и предложил несколько вариантов – на что сделать упор в ходе экскурсии.

3. Заботливость. Накануне поездки Марат прислал сообщение с прогнозом погоды и рекомендациями о подходящей одежде. В машине была приготовлена питьевая вода для меня.

4. Знания, выбор материала. Хорошо продуманный и сбалансированный маршрут: не было ни спешки, ни затянутости на отдельных отрезках пути, сочетание пеших прогулок и передвижения на машине оказалось оптимальным. За несколько часов было показано и рассказано очень многое: архитектура и природа, история и местные привычки, поэзия Неруды и тонкости чилийской кулинарии. Заглянули в колоритные улочки, куда не водят тургруппы. Пообщались с морским львом. Увидели, как работает художник-граффитист. Пообедали в атмосферном ресторане-галеоне (за небольшие деньги, но с большими порциями).

5. Отношение к туристу/клиенту. Марат сразу сказал: «Я покажу вам Вальпараисо и Винью, как сделал бы это для родственника». Именно так и получилось.

А в конце поездки он преподнес неожиданный и очень приятный подарок.

Рекомендую этот тур, тем более что снизилась цена на него.