1 чел. По популярности На машине 9 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Винный день в долине Касабланка Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням Начало: От вашего места проживания $525 за всё до 4 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана Начало: От вашего отеля от $270 за всё до 10 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 3 чел. Чили - страна вина и альпак Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые... $450 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Вальпараисо

