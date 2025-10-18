Индивидуальная
до 4 чел.
Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:30
22 окт в 09:30
от $270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
Сегодня в 09:00
20 окт в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
