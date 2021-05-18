Всё о Вальпараисо

Полезная информация о Вальпараисо

Что нужно знать о Вальпараисо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вальпараисо
16:2407
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаВальпараисо
По-английскиValparaiso
Столица регионаВальпараисо является столицей региона
Население города282 448 чел.
АэропортВальпараисо VAP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Вальпараисо на карте