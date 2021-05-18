Полезная информация о Вальпараисо
Что нужно знать о Вальпараисо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вальпараисо
16:2407
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Вальпараисо
|По-английски
|Valparaiso
|Столица региона
|Вальпараисо является столицей региона
|Население города
|282 448 чел.
|Аэропорт
|Вальпараисо VAP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря