1 отзыв оставили туристы

Представьте себе день, наполненный ароматами и вкусами, которыми гордится датская кухня.Ваше гастрономическое приключение начнется в исторической булочной 17 века, где вы попробуете знаменитые датские слойки.Прогуливаясь по живописным улицам Копенгагена, вы

узнаете, как селедка повлияла на основание города, и отправитесь на рынок Torvehallerne для дегустации рыбных котлет с уникальным соусом. Но что может быть лучше пикника с бокалом вина, где вас ждет дегустация местных сыров, достойных королевского стола? Ваш путь будет озарен рассказами о жизни датчан, а тайны датской кухни раскроются вам в полной мере. Подарите себе не просто экскурсию, а путешествие в мир вкуса и традиций, где каждый шаг открывает новую страницу датского гастрономического наследия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастрономической экскурсии в Копенгагене - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой города в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но необходимо быть готовым к холодам и раннему наступлению темноты.

Сейчас август — это идеальное время.