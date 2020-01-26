1 отзыв оставили туристы

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Что едят в Датском королевстве?

Гастрономическое приключение в Копенгагене с дегустацией вкуснейшей выпечки и местных сыров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 🚩Встреча на Ратушной площади у фонтана
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170 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Александр – Гид в Копенгагене
Ароматные слойки, селедка под всевозможными соусами, сыры и сморреброды — приготовьтесь за один день попробовать всё, чем по праву гордится датская кухня! Мы пройдем по центру Копенгагена от булочной 17 века до магазина, где закупается королевская семья.

И, разумеется, щедро приправим прогулку 👣 историями и байками из жизни датчан.
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?

Что вас ожидает

Вкусная прогулка — от булочек до селедки!
Наше путешествие приведет вас в излюбленные гастрономические уголки местных жителей — и первым из них станет булочная 17 века с потрясающей слоеной выпечкой. Отведав датские булочки, мы пройдем по центру Копенгагена и обсудим, почему город был основан благодаря селедке. Затем отправимся на рынок Torvehallerne, где можно попробовать рыбные котлеты с оригинальным соусом и оценить короля датской кухни — сморреброд. А еще в одном из уютных старинных магазинчиков вы продегустируете несколько местных твердых и мягких сыров, которые частенько подают к королевскому столу.

Датские секреты под соусом хюгге
Кроме гастрономических открытий вас ждет активная прогулка по историческим районам города, где особенно чувствуется дух старого Копенгагена. Вы рассмотрите уютные улочки и местные достопримечательности, а заодно узнаете самое интересное о жизни датчан из первых уст. Поговорим о скандинавском феномене «хюгге», о пристрастиях местных жителей, а на дегустациях разложим по полочкам особенности датской кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: дегустация 3 видов датской выпечки, дегустация нескольких сортов твердых и мягких сыров. Напитки и посещение ресторанов оплачивается дополнительно по желанию.
  • Советую накопить к нашей прогулке побольше вопросов, на которые я с удовольствием постараюсь ответить
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?
Что едят в Датском королевстве?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади у фонтана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Закончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г.Х. Андерсена — все это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
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1 отзыв оставили туристы

26 января 2020
Январь, не самый лучший месяц для посещения Дании - дождь, ветер и холод. Поэтому выбрали экскурсию, предполагающую периодическое попадание в тепло. Нам удивительно повезло с погодой. Но в тепло мы попадали и это тоже было приятно. Прогулка была потрясающей. Александр рассказыает эмоционально, заряжает энергией и хорошим настроением. Я 7-й раз в Копенгагене, но не знала и не видела и половины того, что показал и рассказал нам Александр. Мы попробовали датскую выпечку в колоритной старинной булочной. Попробовали лакричные конфеты с шоколадом, сыры у поставщиков королевского двора. Мы гуляли долго и с удовольствием. Это не было похоже на промо-тур по "своим" магазинам. Места, которые мы посетили были с историей, для своих, а не для туристов. Мы лично убедились в радушии датчан. Было здорово бродить по маленьким улочкам и спрашивать о чем угодно, и слушать удивительные истории. Если вы не знаете о чем спросить, можете просто положиться на Александра.

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