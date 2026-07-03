1 отзыв оставили туристы

Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Представьте себе день, наполненный ароматами и вкусами, которыми гордится датская кухня.
Ваше гастрономическое приключение начнется в исторической булочной 17 века, где вы попробуете знаменитые датские слойки.
Прогуливаясь по живописным улицам Копенгагена, вы читать дальшеуменьшить
узнаете, как селедка повлияла на основание города, и отправитесь на рынок Torvehallerne для дегустации рыбных котлет с уникальным соусом.
Но что может быть лучше пикника с бокалом вина, где вас ждет дегустация местных сыров, достойных королевского стола? Ваш путь будет озарен рассказами о жизни датчан, а тайны датской кухни раскроются вам в полной мере.
Подарите себе не просто экскурсию, а путешествие в мир вкуса и традиций, где каждый шаг открывает новую страницу датского гастрономического наследия
Лучшее время для гастрономической экскурсии в Копенгагене - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой города в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но необходимо быть готовым к холодам и раннему наступлению темноты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Булочная 17 века
Рынок Torvehallerne
Исторические районы Копенгагена
Описание экскурсии
Вкусная прогулка — от булочек до селедки!
Наше путешествие приведет вас в излюбленные гастрономические уголки местных жителей — и первым из них станет булочная 17 века с потрясающей слоеной выпечкой. Отведав датские булочки, мы пройдем по центру Копенгагена и обсудим, почему город был основан благодаря селедке. Затем отправимся на рынок Torvehallerne, где можно попробовать рыбные котлеты с оригинальным соусом и оценить короля датской кухни — сморреброд. По пути я приглашу вас на маленький пикник с бокалом вина продегустировать несколько местных твердых и мягких сыров, которые частенько подают к королевскому столу.
Датские секреты под соусом хюгге
Кроме гастрономических открытий вас ждет активная прогулка по историческим районам города, где особенно чувствуется дух старого Копенгагена. Вы рассмотрите уютные улочки и местные достопримечательности, а заодно узнаете самое интересное о жизни датчан из первых уст. Поговорим о скандинавском феномене «хюгге», о пристрастиях местных жителей, а на дегустациях разложим по полочкам особенности датской кухни.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: пикник с бокалом вина и дегустацией сыра датских производителей. Напитки и посещение ресторанов оплачивается дополнительно по желанию.
Советую накопить к нашей прогулке побольше вопросов, на которые я с удовольствием постараюсь ответить
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил читать дальшеуменьшить
университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Получилась очень тёплая, интересная и вкусная прогулка. Узнали много любопытного о датской кухне, местных традициях и самом Копенгагене. Особенно понравилось, что всё было легко, читать дальшеуменьшить
с юмором и без перегруза информацией. Попробовали блюда, которые сами вряд ли бы выбрали, и благодаря рассказам Александра посмотрели на город немного по-другому. Время пролетело незаметно, остались только самые приятные впечатления. Однозначно рекомендуем!
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А
Анастасия
Спасибо большое Александру, за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы остались очень довольны. Маршруты были не шаблонными, каждая локация удивительна. Не смотря на то, что мы выбрали гастро-тур, это так читать дальшеуменьшить
же полноценный рассказ о городе. С уверенностью могу сказать, что экскурсия 2в 1. Очень приятно слушать истории о Копенгагене, когда гид действительно влюблен в город. А еще рыбные тефтели и национальная выпечка Дании, пришлись нам по душе! Очень рекомендую!
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Dennis
Александр отличный рассказчик. Нам очень понравилось. Погрузились, как в историю, так и в современную жизнь датчан. РЕКОМЕНДУЮ.
+2
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С
Светлана
Январь, не самый лучший месяц для посещения Дании - дождь, ветер и холод. Поэтому выбрали экскурсию, предполагающую периодическое попадание в тепло. Нам удивительно повезло с погодой. Но в тепло мы читать дальшеуменьшить
попадали и это тоже было приятно. Прогулка была потрясающей. Александр рассказыает эмоционально, заряжает энергией и хорошим настроением. Я 7-й раз в Копенгагене, но не знала и не видела и половины того, что показал и рассказал нам Александр. Мы попробовали датскую выпечку в колоритной старинной булочной. Попробовали лакричные конфеты с шоколадом, сыры у поставщиков королевского двора. Мы гуляли долго и с удовольствием. Это не было похоже на промо-тур по "своим" магазинам. Места, которые мы посетили были с историей, для своих, а не для туристов. Мы лично убедились в радушии датчан. Было здорово бродить по маленьким улочкам и спрашивать о чем угодно, и слушать удивительные истории. Если вы не знаете о чем спросить, можете просто положиться на Александра.
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В
Виктор
Первый раз в Копенгагене. Ощутили всю "прелесть" датской погоды в первые три дня пребывания. Дождь, ветер, серость. Но в день экскурсии нам повезло-солнце, несильный ветер, около нуля. И Александр не подкачал). Легко, интересно, без нудных и ненужных дат. Хороший маршрут. История и современность дополняли друг друга. Понравилось. Рекомендуем однозначно.
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Я
Яков
Спасибо огромное за интересную познавательную экскурсию. Хотя экскурсией это и не назовёшь- было ощущение,что нам показал город наш давний приятель. Спасибо большое Александру за хорошо проведено время с интересным обзором города. Узнали много нового. Рекомендуем! А самое главное Александр не смотрел вообще на время. Всё было замечательно!
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