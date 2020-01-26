1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Вкусная прогулка — от булочек до селедки!

Наше путешествие приведет вас в излюбленные гастрономические уголки местных жителей — и первым из них станет булочная 17 века с потрясающей слоеной выпечкой. Отведав датские булочки, мы пройдем по центру Копенгагена и обсудим, почему город был основан благодаря селедке. Затем отправимся на рынок Torvehallerne, где можно попробовать рыбные котлеты с оригинальным соусом и оценить короля датской кухни — сморреброд. А еще в одном из уютных старинных магазинчиков вы продегустируете несколько местных твердых и мягких сыров, которые частенько подают к королевскому столу.

Датские секреты под соусом хюгге

Кроме гастрономических открытий вас ждет активная прогулка по историческим районам города, где особенно чувствуется дух старого Копенгагена. Вы рассмотрите уютные улочки и местные достопримечательности, а заодно узнаете самое интересное о жизни датчан из первых уст. Поговорим о скандинавском феномене «хюгге», о пристрастиях местных жителей, а на дегустациях разложим по полочкам особенности датской кухни.