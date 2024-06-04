Необычные экскурсии по Копенгагену

Найдено 8 экскурсий в категории «Необычные» в Копенгагене на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На велосипеде по Копенгагену
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 95 за всё до 6 чел.
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 4 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
450 за всё до 4 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
200 за всё до 4 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Христиания - сбывшаяся мечта хиппи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы
Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества
Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
По маршрутам датского счастья: как и чем живет Копенгаген, самый счастливый город планеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье
Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену
Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Joseph
    4 июня 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
  • L
    Lusine
    18 мая 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота городов и Ерессунский мост
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    - инженерное чудо, но самое главное интересный рассказ гида, увлеченность своим делом и теплота и добродушие в общении. Нам с мужем очень понравился наш насыщенный день! Спасибо.

    Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красотаБыли с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота
  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
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    путешествовали семьей: двое взрослых и двое детей 13 лет. Понравилось всем. Маршрут не сложный. Увидели много интересных мест: это и каналы, и современная архитектура, и природа, и дачные места. Людмила- подготовленный гид, интересно ее слушать. Полностью владеет информацией, разбирается в современном дизайне. Рекомендую всем туристам независимо от возраста.

  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Только что вернулись с экскурсии. Это реально моя лучшая экскурсия. Мы посмотрели весь копенгаген и шведский мальме. Александр отлично знает
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    и что важно любит город. Создаётся ощущение, что он вообще про каждое здание знает. Отличное совмещение авто и пешеходки создает возможность увидеть большое количество мест. Мы безусловно влюбились в копенгаген, город чудесной атмосферы, и уникального сплава старины и современности искренне всем рекомендую эту экскурсию для погружения в Данию, копенгаген, и почувствовать Швецию. Александру спасибо от всей семьи

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  • I
    Inessa
    1 апреля 2024
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
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    по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные советы куда сходить и что посмотреть. Мы были с дочкой, которая в принципе не любит экскурсии и лучше говорит по-английски, чем по-русски. Но Александр легко нашел к ней подход:: был к ней очень внимателен, добр и сразу нашел общий язык. Он ей очень понравился и она была просто счастлива. Александр - человек творческий и его хочется слушать. Мы много узнали об Андерсене, прошлись по «сказочным» местам, а также получили прекрасное представление о жизни датчан и их характере. Вишенка на торте - старая кондитерская, куда любил приходить Андерсен. Наш гид дал нам почувствовать этот город и мы полюбили Копенгаген в первый же день! Очень рекомендую эту экскурсию всем гостям, независимо от возраста.

    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, иАлександр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и
  • Ю
    Юрий
    8 февраля 2024
    Дания и Швеция: два королевства за один день
    Мы впервые были в Копенгагене, поэтому хотели необычную экскурсию по городу. И Алекс с этой задачей прекрасно справился. В очень
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    интересной и легкой форме рассказал историю, показал самые знаковые места. Отдельное спасибо за экскурсию по Швеции, а так же Алекс нам помог записаться вечером в прекрасный ресторан.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
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    лет и 13. Оксана сумела их организовать и увлечь своим рассказом. Все прошло очень хорошо. И еще, в этот день нам способствовала погода-солнце и было тепло. Спасибо Оксане и организаторам! Мне очень нравится ваша команда и когда езжу в путешествие всегда пользуюсь вашими услугами.

    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашейБыли на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей
  • A
    Aleksandrs
    29 октября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Все очень понравилось.
  • N
    Natalia
    25 октября 2023
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Необычные»

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  2. Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
  3. Дания и Швеция: два королевства за один день
  4. Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
  5. Доброе утро, господин Андерсен
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Необычные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 95 до 450. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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