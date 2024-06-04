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по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные советы куда сходить и что посмотреть. Мы были с дочкой, которая в принципе не любит экскурсии и лучше говорит по-английски, чем по-русски. Но Александр легко нашел к ней подход:: был к ней очень внимателен, добр и сразу нашел общий язык. Он ей очень понравился и она была просто счастлива. Александр - человек творческий и его хочется слушать. Мы много узнали об Андерсене, прошлись по «сказочным» местам, а также получили прекрасное представление о жизни датчан и их характере. Вишенка на торте - старая кондитерская, куда любил приходить Андерсен. Наш гид дал нам почувствовать этот город и мы полюбили Копенгаген в первый же день! Очень рекомендую эту экскурсию всем гостям, независимо от возраста.