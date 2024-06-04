1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы
Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества
Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье
Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену
Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJoseph4 июня 2024Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- LLusine18 мая 2024Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота городов и Ерессунский мост
- ЛЛариса5 мая 2024Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
- ККирилл28 апреля 2024Только что вернулись с экскурсии. Это реально моя лучшая экскурсия. Мы посмотрели весь копенгаген и шведский мальме. Александр отлично знает
- IInessa1 апреля 2024Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
- ЮЮрий8 февраля 2024Мы впервые были в Копенгагене, поэтому хотели необычную экскурсию по городу. И Алекс с этой задачей прекрасно справился. В очень
- ССветлана7 ноября 2023Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
- AAleksandrs29 октября 2023Все очень понравилось.
- NNatalia25 октября 2023Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Необычные»
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