1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
«Наше путешествие приведет вас в излюбленные гастрономические уголки местных жителей — и первым из них станет булочная 17 века с потрясающей слоеной выпечкой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда
Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
«Национальная кухня в любимом ресторане Андерсена»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
«Путешествие начнется на Королевской площади, где каждый год в канун Рождества проходит праздничная гастрономическая ярмарка»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJoseph4 июня 2024Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
- IInessa1 апреля 2024Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
- ГГалина12 февраля 2024Нам очень понравилось гулять с Александром по улочкам Копенгагена, видно, что он очень любит Данию и это передалось и нам. Было очень интересно, узнали многое об этой прекрасной стране и влюбились в еду, что тут готовят.
- IIgor13 ноября 2023Мы были на экскурсии: что едят в Копенгагене. Наш гид Александр оказался очень обаятельным симпатичным человеком. Наше время с ним
- NNatalia25 октября 2023Наш дождливый день в Копенгагене был согрет Александром Очень добрый, милый и открытый человек познакомил нас с этим городом и поделился
- NNatalia25 октября 2023Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
- ЕЕЛЕНА10 июля 2023Порекомендую всем!!! У нас была внештатная ситуация: я заболела; а муж англоговорящий и так как я делала экскурсию для себя
- ШШумаева21 апреля 2022Спасибо Оксане за хорошую экскурсию по Копенгагену! Мы узнали много интересного о городе, Андерсене и датчанах вообще, получили хорошие гастрономические рекомендации и просто приятно провели время во время неспешной прогулки.
- ИИнесса30 декабря 2021Все было прекрасно, несмотря на то, что за день до встречи закрыли парк Тиволи и рождественские ярмарки. Оксана провела интересную
- AAnastasia12 ноября 2019Благодарим Анатолия за живой и увлекательный рассказ о Копенгагене, в котором органично переплелись сказочные андерсоновские мотивы, богатое историческое прошлое и
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 200. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Копенгагена, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024