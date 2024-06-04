Гастрономические экскурсии Копенгагена

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Копенгагене на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
200 за всё до 4 чел.
Что едят в Датском королевстве?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
«Наше путешествие приведет вас в излюбленные гастрономические уголки местных жителей — и первым из них станет булочная 17 века с потрясающей слоеной выпечкой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда
Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
«Национальная кухня в любимом ресторане Андерсена»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
«Путешествие начнется на Королевской площади, где каждый год в канун Рождества проходит праздничная гастрономическая ярмарка»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Не только пиво: секреты района Carlsberg
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Joseph
    4 июня 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
  • I
    Inessa
    1 апреля 2024
    Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр
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    по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные советы куда сходить и что посмотреть. Мы были с дочкой, которая в принципе не любит экскурсии и лучше говорит по-английски, чем по-русски. Но Александр легко нашел к ней подход:: был к ней очень внимателен, добр и сразу нашел общий язык. Он ей очень понравился и она была просто счастлива. Александр - человек творческий и его хочется слушать. Мы много узнали об Андерсене, прошлись по «сказочным» местам, а также получили прекрасное представление о жизни датчан и их характере. Вишенка на торте - старая кондитерская, куда любил приходить Андерсен. Наш гид дал нам почувствовать этот город и мы полюбили Копенгаген в первый же день! Очень рекомендую эту экскурсию всем гостям, независимо от возраста.

    Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, иАлександр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и
  • Г
    Галина
    12 февраля 2024
    Что едят в Датском королевстве?
    Нам очень понравилось гулять с Александром по улочкам Копенгагена, видно, что он очень любит Данию и это передалось и нам. Было очень интересно, узнали многое об этой прекрасной стране и влюбились в еду, что тут готовят.
  • I
    Igor
    13 ноября 2023
    Что едят в Датском королевстве?
    Мы были на экскурсии: что едят в Копенгагене. Наш гид Александр оказался очень обаятельным симпатичным человеком. Наше время с ним
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    пролетело совсем незаметно. Почерпнули для себя много интересного: город открылся и стал понятнее и ближе. Обязательно рекомендую к посещению экскурсий с Александром.

  • N
    Natalia
    25 октября 2023
    Что едят в Датском королевстве?
    Наш дождливый день в Копенгагене был согрет Александром Очень добрый, милый и открытый человек познакомил нас с этим городом и поделился
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    своими знаниями ☔️💨😊🍁не только в датской гастрономии, но и по всем интересующим нам вопросам, что интересовали нас в жизни Копенгагена Большое спасибо 😊🇩🇰

  • N
    Natalia
    25 октября 2023
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊
  • Е
    ЕЛЕНА
    10 июля 2023
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Порекомендую всем!!! У нас была внештатная ситуация: я заболела; а муж англоговорящий и так как я делала экскурсию для себя
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    на русском языке то думала для мужа будет сложно; (закончил МГУ русский язык); но к нашему счастью Александр легко переключился на английский. Муж в восторге! Подача материала; выбор маршрута! Одно слово: профессионал! Человек на своем месте! Спасибо и удачи в бизнесе! Порекомендую друзьям, да и сама вернусь!

  • Ш
    Шумаева
    21 апреля 2022
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    Спасибо Оксане за хорошую экскурсию по Копенгагену! Мы узнали много интересного о городе, Андерсене и датчанах вообще, получили хорошие гастрономические рекомендации и просто приятно провели время во время неспешной прогулки.
  • И
    Инесса
    30 декабря 2021
    Сказочная рождественская прогулка
    Все было прекрасно, несмотря на то, что за день до встречи закрыли парк Тиволи и рождественские ярмарки. Оксана провела интересную
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    экскурсию по многим местам, куда бы я одна вряд ли дошла. Я узнала много интересного не только о достопримечательностях рождественского Копенгагена, но и много разных секретиков, где и что еще посмотреть, где можно купить подарки, а так же, где можно отведать по-настоящему вкусной датской селедки, приготовленной по старинным народным рецептам. Оксана, спасибо за прогулку и за совет зайти в Nyhavns Færgekro!!! И да, там я впервые попробовала сладкую селедку и это было божественно:)

  • A
    Anastasia
    12 ноября 2019
    Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
    Благодарим Анатолия за живой и увлекательный рассказ о Копенгагене, в котором органично переплелись сказочные андерсоновские мотивы, богатое историческое прошлое и
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    поражающие воображение современные тенденции этого чудесного города. У нас получилась неутомительная и познавательная интерактивная прогулка с изящными экскурсами в датские гастрономические традиции, после которой захотелось заглянуть в каждый уголок старого Копенгагена и впитать его удивительную атмосферу. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Гастрономические»

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  3. Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
  4. Сказочная рождественская прогулка
  5. Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 200. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Копенгагена, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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